Ako sme porazili BielorusKanadu... (alebo prečo hrá za Kazachstan 10 legionárov)

Mať spoluhráčov v národnom drese Ryana Getzlafa, Jeffa Cartera, Brenta Seabrooka a tiež Jegora Šarangoviča či Sergeja Kosticyna? Vďaka IIHF pravidlám nič nemožné pre Geoffa Platta...

Úvod č. 1 : Písal sa 24. apríl 1996 a na MS v Rakúsku sa hral zápas Nemecko – Kanada. Nemci po záverečnej siréne mohli oslavovať senzačnú výhru 5:1. Výraznou mierou k nej prispeli aj piati Kanaďania. Nie, nemyslím tých, čo hrali za Kanadu, že by si dali vlastné góly. Ale Kanaďania v drese Nemecka, ktorých bolo 5 – Bergen, Mackay (dal gól na 2:0), Heidt, Doucet (dal gól na 4:1) a Mayer. O podobné príklady nie je v hokeji núdza (najzaujímavejšie sú vypísané na konci tohto článku).

Úvod č. 2 : Keď mladý Miro Šatan hral v roku 1994 prvý veľký turnaj v reprezentácii, učil sa od spoluhráčov ako Oto Haščák či Peter Šťastný, aby na svojom poslednom turnaji v roku 2014 zase on odovzdával skúsenosti hráčom ako Peter Čerešňák či Martin Réway.

Taký Brandon Bochenski zas ako mladý na MS 2007 zbieral skúsenosti od spoluhráčov ako Eric Cole alebo Chris Clarke, aby na sklonku kariéry pomáhal na MS 2019 B-kategórie mladým vychádzajúcim talentom ako Valerij Orechov či Alichan Asetov. Niečo vám na tom nesedí?

Brandon Bochenski, hrdý Kazach

Včera (21.5.) sme vo večernom zápase porazili Bielorusko 5:2. No, Bielorusko..... Výber hráčov v bieloruských dresoch. Až 7 hráčov z tohto tímu sa totiž narodilo v inej krajine. V oslabovke 3:5 sa tuším na ľad proti našim chlapcom dostala aj kompletne zámorská päťka! A to už nie je sranda; takéto niečo sa môže stať v klubovom hokeji, ale nie v národnom drese! Lenže IIHF je so svojimi pravidlami dosť benevolentná na to, aby také niečo umožnila.

V bieloruskom tíme hrajú traja Kanaďania, dvaja Američania a dvaja rodení Rusi. Obzvlášť by som si pozrel ako zámorské posily komunikujú v bieloruštine. Alebo ako s hrdosťou spievajú hymnu. Čo tak poraziť na turnaji USA a zanôtiť si ju po zápase?

Cudzinci v bieloruskom tíme:

Nick Bailen – obranca, ktorý neprešiel draftom a v zámorí sa najvyššie dostal do AHL. A tak sa vydal európskou cestou, napokon prečo nie. Na starom kontinente spravil zatiaľ peknú kariéru. Uchytil sa vo Fínsku a neskôr odohral takmer 7 sezón v KHL, z toho za Minsk necelé 3. To ale bolo dostatok na to, aby mu v Bielorusku dali pas a on začal reprezentovať svoju novú krajinu.

Francis Paré – môžete si ho pamätať napr. aj v drese Slovana. Ešte predtým to však 5 rokov skúšal v AHL, no napriek dobrým číslam sa do vysnenej NHL nedostal. Tak nabral kurz Európa. A až po šiestich rokoch na starom kontinente sa upísal Minsku. Už mal 32 rokov, keď hral prvýkrát za Dinamo. No a dnes štartuje na svojich prvých MS, aj keď nie práve za Kanadu. A to v mladosti hral za výber kanadského Quebecu do 17 rokov, kde mal za spoluhráča aj neskoršiu hviezdu Krisa Letanga.

Geoff Platt – rodák z Toronta štartuje už na šiestych MS. Tie prvé (juniorské) hral ešte v roku 2003 za svoju rodnú Kanadu. Tam mal spoluhráčov ako Ryan Getzlaf, Jeff Carter, Brent Seabrook či Mike Green. So svojimi spoluhráčmi vtedy vybojoval zlatú medailu pre javorové listy (dal 3 góly). Akú hrdosť asi cíti teraz? Fake Belarus. Aktuálne hráva v KHL, no je to už sedem rokov, čo odišiel z tímu Dinamo Minsk...

Geoff Platt v zápase svojich proti svojim

Shane Prince – v roku 2011 bol draftovaný už v druhom kole. Dokonca si v NHL zahral 128 zápasov. Ktovie či aj vtedy ho to srdcom ťahalo k Lukašenkovi. Každopádne po odchode do Európy bol jeho tretím tímom Dinamo Minsk. Čerstvo skončil druhý ročník v tomto klube a s novým pasom už naháňa puky za svoju novú akože vlasť.

Danny Taylor – aj brankár, ktorý proti nám včera stál, bol draftovaný. V NHL však chytal iba v štyroch zápasoch a za rodnú Kanadu si nezahral ani raz. Posledné dva roky strávené v Minsku mu však dali príležitosť konečne štartovať na MS. Gratulujem.

German Nesterov a Andrej Antonov – ruskí rodáci, ktorí tiež po pár sezónach v minskom klube „konvertovali“, pretože o nich proste nebol záujem v ruskej reprezentácii.

Dám ruku do ohňa, že každý zo spomenutých hráčov by radšej reprezentoval svoju vlasť, keby na to má. No ale keďže nie sú dosť dobrí, tak prečo nie aj inú? Veď cudzinci (nielen) zo zámoria už dlhé roky vo veľkom reprezentujú aj Taliansko (dokopy už vyše 200 zápasov na MS či Olympiáde), Francúzsko (viac ako 600 zápasov), Rakúsko (viac ako 500 zápasov), Maďarsko (vyše 200 zápasov), Kóreu (150 zápasov), Holandsko (vyše 200) a kedysi bežne hrali aj za Švajčiarsko (viac než 130 zápasov) či Nemecko (vyše 500).

Rick Nasheim (9 MS a dve Olympiády za Rakúsko, pričom predtým hral aj za Kanadu)

Aj na týchto MS nájdeme niekoľko hráčov v dresoch nie svojej vlasti. Za Švajčiarsko hrá Fín, ktorý hral za fínsku reprezentáciu do 19 aj 20 rokov – Santeri Alatalo. V play-off na MS si teda môže zahrať aj proti svojim rodákom. V drese Nórska zas hrá Švéd Tobias Lindström, ktorý tiež kedysi absolvoval zápasy za mládežnícke výbery svojej krajiny.

Tobias Linström za svojich proti svojim

V talianskej zostave nájdeme 7 hráčov z Kanady – Justin Fazio, Phil Pietroniro, Anthony Bardaro, Stefano Giliati, Angelo Miceli, Alex Petan a Marco Rosa. Pri tom, ako znejú ich mená by som sa ale nečudoval, keby niektorí z nich reálne majú talianske korene. Každopádne skupinový zápas Taliansko – Kanada bude pre nich pikantný.

Kazachstan na týchto MS reprezentujú traja Kanaďania a jeden Švéd (Jesse Blacker, Darren Dietz, Curtis Valk a Viktor Svedberg). A to ešte ďalší Švéd opustil tím tesne pred začiatkom MS. No a pripočítať by sme mohli aj ďalších 6 „domestikovaných“ Rusov v kádri. V skupine si za hrajú proti Kanade.

A aby som neobišiel ani náš tím, aj za Slovensko hrá jeden hráč, ktorý sa narodil inde. Mislav Rosandić. Aj keď on nehrá u nás preto, že by nebol dosť dobrý, aby hral za svojich; ale práve preto, že je dosť dobrý, aby hral za hokejovo vyspelejšiu krajinu. Stojím si však za tým, že by bolo správnejšie, keby hrával za Chorvátsko, tak ako jeho brat Vilim. A nebudem mať predsa iný meter iba preto, že hrá za slovenské mužstvo. Čo ak by hral za svoju krajinu a vďaka svojim kvalitám by jej pomohol do vyššej divízie? Nebol by to krajší príbeh ako hrať za iný štát za cenu účasti na MS A-kategórie? Supertalent Anže Kopitar tiež v mladom veku odišiel do hokejovejšieho Švédska, ale ostal verný slovinskému dresu.

Sečteno podtrženo, 26 hráčov na týchto MS by mohlo (a malo) reprezentovať inú krajinu.

Ako je ale možné, že toľkí hrajú v inom národnom tíme? IIHF uvádza niekoľko podmienok. Jednou z nich je, že hráč musí byť občanom krajiny, ktorú reprezentuje. To už závisí od legislatívy každej krajiny, no zväčša to nie je taký problém. Hráč tiež musí po dosiahnutí 10 rokov odohrať najmenej dve po sebe nasledujúce sezóny alebo 16 po sebe idúcich mesiacov v národnej súťaži novej krajiny, ktorú reprezentuje. Pokiaľ už predtým hral za jednu reprezentáciu, môže za druhú štartovať až vtedy, ak odohral štyri po sebe nasledujúce roky v národnej súťaži tejto krajiny. Počas toho obdobia nemohol hrať hokej inde, ani reprezentovať svoju pôvodnú krajinu. A to je všetko.

Záver č. 1 : Kanaďania Marty Dallman a jeho synovec Kevin. Obaja reprezentanti. Len škoda, že Marty hral za Rakúsko a Kevin za Kazachstan. Alebo Dan Fritsche sa podľa stránky eliteprospect.com zúčastnil reprezentačnej akcie švajčiarskeho tímu do 17 rokov. Neskôr odohral dve MS juniorov v drese USA. A o desať rokov hral znovu za Švajčiarsko. No nie je to už trochu priveľa?

Kanaďania Marty Dallman a jeho synovec Kevin

Záver č. 2 : Ešte k tomu doplním citát z môjho článku, kde som „hokejových prebehlíkov“ rozoberal podrobnejšie. Sepp Blatter raz v rámci rozhovoru o futbalových MS povedal: „Ak nezastavíme túto frašku, ak sa nebudeme zaujímať o votrelcov z Brazílie smerujúcich do Európy, Ázie a Afriky, potom polovica národných tímov bude zložená iba z brazílskych hráčov.“

Obdobne to môže dopadnúť v hokeji s Kanaďanmi…

