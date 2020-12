Najlepší hokejoví reprezentanti Švédska – historický „Dream team“

TOP 23 švédskych hokejistov, alebo aká by bola hypotetická, historicky najlepšia zostava švédskej hokejovej reprezentácie?

Zdravím Vás! Pripravil som si pre hokejových zanietencov ďalšiu fajnšmekrovinu. O rôznych štatistikách som už napísal veľa (linky na konci článku). Tentokrát som sa rozhodol zostaviť rebríček, alebo inak povedané taký All-stars tím reprezentantov niektorých krajín.

Pre takých, ktorí sa nad rebríčkom plánujú zhroziť, najprv pár poznámok:

v prvom rade ide o MÔJ SUBJEKTÍVNY POHĽAD

zostava je zložená z 13 útočníkov, 7 obrancov a 3 brankárov ( + honorable mentions pre tých, ktorým tesne „ušla nominácia“)

( + honorable mentions pre tých, ktorým tesne „ušla nominácia“) hráč musel reprezentovať svoju krajinu na veľkom turnaji (takže Makarov a Krutov nebudú v ruskej zostave, reprezentovali iba Sovietsky Zväz; rovnako v slovenskej nebude Golonka či Lukáč atď)

(takže Makarov a Krutov nebudú v ruskej zostave, reprezentovali iba Sovietsky Zväz; rovnako v slovenskej nebude Golonka či Lukáč atď) hráči nesmú byť naturalizovaní (žiadni Kanaďania v zostavách Bieloruska, Švajčiarska, ...)

(žiadni Kanaďania v zostavách Bieloruska, Švajčiarska, ...) príliš mladí hráči sa napriek obrovskému potenciálu nemusia do TOPky dostať, ešte je priťažké ich zaradiť.

V tomto článku rozoberiem ŠVÉDSKO. Tak poďme na to.

Švédsky hokej vždy patril k tomu lepšiemu, no postupne sa stále viac začleňoval do tej najužšej špičky. Aj na draftových rebríčkoch posledných rokov viacmenej vidno, že z Európy sa najviac zaujímavých hráčov do NHL pýta zo Švédska. Jednoducho, z elitných krajín Európy Švédsko už roky potichu dominuje.

ÚTOK :

13. útočník – Filip Forsberg

Petrovi Forsbergovi je iba menovec, no s týmto priezviskom sa hokejový talent asi rád spája. Draftová jedenástka z roku 2012 odohrala doterajšiu NHL kariéru v jednom tíme – v Nashville. Je to už dokopy 458 zápasov, v ktorých získal o cca sto bodov menej. Okrem posledného ročníka poznačeného covidom, sa mu v každej sezóne, ktorú strávil v prvom tíme, podarilo nazbierať aspoň 50 bodov. Za Švédsko hral zatiaľ na dvoch MS, z ktorých si odviezol jednu zlatú medailu. Predtým pravidelne zbieral cenné kovy na MS v nižších vekových kategóriach.

12. útočník – Mats Näslund

Markusovi Näslundovi je iba menovec, no s týmto priezviskom je to ako s Forsbergom. Počas 80-tych rokov bol jedným z najlepších Švédov v NHL. V profilige ale nestrávil zas tak dlho, dohromady si v nej zahral v deviatich sezónach. V 651 zápasoch má takmer bod na zápas, za čo vďačí samozrejme svojim kvalitám, ale aj tomu, koľko gólov v tom čase v NHL padalo. S Montrealom zažil jednu 110-bodovú sezónu a vyhral s ním aj jeden Stanleyho pohár. Predtým aj potom hral doma a dokopy trikrát vyhral so svojim tímom titul. Na záver kariéry ho ešte zlanáril na jednu necelú sezónu Boston. V drese Švédska sa mu podarilo vyhrať Olympiádu aj MS, takže je členom Triple gold klubu. Spolu s ďalšími dvomi Švédmi sa stali jeho prvými členmi vôbec.

11. útočník – Michael Nylander

Center s výbornou prihrávkou hral hokej až do 42 rokov. Predstavil sa v siedmych rôznych kluboch NHL a odohral za ne dovedna 920 stretnutí (679 bodov). Sezónne maximá dosahoval v tíme Rangers po boku Jaromíra Jágra. V play-off NHL sa málokedy dostal za hranicu prvého kola, takže o Stanley Cupe mohol len snívať. Veľa úspechov ale dosiahol v reprezentácii. Hral na dvoch Olympiádach a desiatich MS (75 zápasov, 62 bodov, 2× zlato, 2× striebro a 3× bronz). Na zlatých MS 2006 dosiahol 9 bodov v šiestich zápasoch.

Michael Nylander

10. útočník – Tomas Sandström

Rovnako ako Mats Näslund, aj Tomas začínal v NHL v 80-tych rokoch, no vydržal tam skoro až do konca storočia. Nastúpil na takmer tisíc zápasov a nazbieral 857 bodov. 5-krát v kariére mal sezónne 70 a viac bodov. Čísla mohol mať ešte krajšie, keby nevynechával toľko zápasov, pravdepodobne kvôli zraneniam. Ani jedenkrát neodohral všetky zápasy sezóny NHL. Vyhral jeden Stanley Cup, a to s tímom, v ktorom strávil najmenšiu časť kariéry – s Detroitom. Za Švédsko hral na troch MS (jeden titul) a dvoch Olympiádach.

9. útočník – Kent Nilsson

Ďalší hráč, ktorý hrával v NHL hlavne v 80-tych rokoch. Ale príliš dlho sa nezdržal. V 553 zápasoch zaknihoval 686 bodov, čo je výborný výkon. A to ešte pred NHL anabázou zaznamenal dve skvelé sezóny v dnes už neexistujúcej lige WHA – obe zakončené titulom. V sezóne 1980/81 bol tretí najproduktívnejší hráč NHL, za dvojicou Gretzky a Dionne. Jedenkrát sa tešil zo Stanley Cupu, jedenkrát z titulu vo Švédsku a titul bral dokonca aj v talianskej lige. Keďže v NHL hral iba vtedy, keď bol na vrchole, stihol si zahrať aj doma, vo Švajčiarsku, Taliansku, Rakúsku a chvíľku aj v Nórsku, Nemecku a dokonca v Španielsku. Na MS hral tri-krát (37 bodov v 28 zápasoch) a jedenkrát bral s národným tímom striebornú medailu.

8. útočník – Henrik Zetterberg

40-ročný veterán má stále platnú zmluvu s Detroitom, ale už roky v ňom neodohral žiadny zápas. Dovtedy ale nastúpil za Red Wings v 15-tich sezónach na vyše tisíc zápasov a pozbieral 960 bodov. V žiadnom inom tíme NHL už nehral. V ročníku 2007/08 si pripísal 92 bodov a bol 6. najproduktívnejší hráč ligy. Henrik je navyše členom Triple gold klubu, takže v jeho zbierke nechýba ani Stanley Cup (pri jeho výhre bol najužitočnejším hráčom play-off). A to bol draftovaný až z 210. pozície. Celkovo v play-off nazbieral ďalších 120 kanadských bodov. V reprezentácii Švédska sa 6-krát predstavil na MS a 4-krát na Olympiáde. A keďže Zetterberg je člen Triple gold klubu, vy už viete, že aj MS aj OH počas svojej kariéry vyhral. Individuálne najlepšími MS boli preň tie v roku 2012 – 8 zápasov, 15 bodov.

Henrik Zetterberg

7. útočník – Nicklas Bäckström

Draftová štvorka z roku 2006 a čerstvo 33-ročný center už roky robí dvorného nahrávača Alexandrovi Ovečkinovi. Z toho vyplýva, že asistencii bude mať viac ako dosť. Nemať však náležité kvality, prvého centra Washingtonu by nikdy nerobil. Ovečkin si ho dokonca „zobral“ so sebou aj počas výluky do Dynama Moskva. Celú svoju zámorskú kariéru strávil Nicklas v Capitals, za ktorých už odohral 956 zápasov so ziskom vyše deväťsto bodov. Jedenkrát presiahol stovku – vtedy bol 4. najproduktívnejší v NHL, jedenkrát zaznamenal najviac asistencii v jednej sezóne a jedenkrát získal aj Stanley Cup. Dvakrát sa stal majstrom sveta v drese Švédska (z piatich účastí na MS). Od členstva v Triple gold klube ho delilo zbabrané finále Olympiády 2014 s Kanadou.

6. útočník – Henrik Sedin

Dvojičky Sedinovci mali veľmi podobné kvality. Za viac gólov sa Daniel umiestnil na piatom mieste. Šiesty je Henrik. Má štyri individuálne trofeje, vyše 1300 zápasov odohratých v NHL a v nich viac než tisíc bodov. Dlhé roky bol kapitánom Vancouveru, v ktorom strávil spolu s bratom celú kariéru za Atlantikom. Bol viac nahrávačom ako jeho brat. Bodovanie NHL vyhral raz, no najviac asistencii mal až tri-krát. Nikdy však nevyhral Stanleyho pohár, čo je presne tá trofej, pre ktorú nie je členom Triple gold klubu. 5-krát sa predstavil na MS a 2-krát na Olympiáde.

5. útočník – Daniel Sedin

Ľavé krídlo svojho brata – centra. Jeho kariéra bola súbežná s Henrikovou. Vancouver musel veľmi špekulovať s výmenami, aby si mohol dovoliť v roku 1999 z druhého miesta zobrať Daniela a z tretieho jeho brata. Aj do reprezentácie chodili súbežne; iba Daniel odohral o Olympiádu v roku 2014 viac. Obaja teda majú titul majstra sveta, olympijský titul a žiadny Stanley Cup. Daniel má v NHL podobne zápasov a podobne bodov ako Henrik, akurát strelil o cca 150 gólov viac. Má tri individuálne trofeje a taktiež jedenkrát vyhral bodovanie ligy.

4. útočník – Markus Näslund

A ďalšia legenda Vancouveru. Doň prišiel Näslund z Pittsburghu ešte pred príchodom Sedinovcov. Pochádza dokonca z rovnakého mesta, ako najslávnejšie švédske hokejové dvojčatá. Roky bol kapitánom, až kým neodišiel do Rangers, kde ukončil zámorskú časť svojej kariéry. Dvakrát skončil v bodovaní NHL na druhom mieste a raz bol aj druhým najlepším strelcom. 1117 zápasov, v nich 869 bodov. Svoje najlepšie roky mal v čase, keď padalo v NHL najmenej gólov. Má jednu individuálnu trofej a Stanley Cup mu chýba. Narozdiel od Sedinovcov sa však triumfu nedočkal ani v reprezentácii. Skúšal to 4-krát na MS a raz na Olympiáde, ale najväčším úspechom je finálová účasť na MS 1993.

Honorable mentions

Čestné uznanie pre túto štvoricu: Thomas Steen (950 zápasov a 817 bodov v NHL; 2× striebro z MS); Håkan Loob (450 zápasov a 429 bodov v NHL; člen Triple gold klubu; vyše 400 zápasov a rovných 500 bodov v najvyššej švédskej lige); Mikael Renberg (člen slávnej „légie skazy“ Philadelphie; 661 zápasov a 464 bodov v NHL; 1 titul z MS); Alexander Steen (Thomasov syn, 36-ročný hráč St. Louis; zatiaľ v NHL 1018 zápasov, 622 kanadských bodov a na konte jeden Stanleyho pohár či olympijské striebro).

3. útočník – Daniel Alfredsson

Alfredsson bol síce draftovaný až v šiestom kole, no keď sa po roku vo Švédsku odhodlal do NHL, okamžite tam pôsobil ako hotový hráč. Okrem poslednej sezóny strávil celú NHL kariéru v tíme Ottawa Senators, kde bol v 13-tich sezónach kapitánom. V zámorí prakticky nemal zlý ročník. Nikdy nepodliezol pod 0,5 bodu na zápas. Celkovo zaknihoval 1157 bodov v 1246 zápasoch. V sezónnom bodovaní skončil najlepšie na piatom mieste (103 bodov v sezóne 2005/06). Dosiahol na tri individuálne trofeje, avšak na tú najcennejšiu tímovú nie. Najbližšie k Stanley Cupu bol vo finále 2006/07 v drese Ottawy. V tom play-off bol aj najproduktívnejším hráčom. Aspoň počas celosezónneho štrajku NHL si odskočil do Švédska po titul. V reprezentácii hral 7-krát na MS (2-krát striebro aj bronz) a 5-krát na Olympiáde (zlato a striebro). Pod piatimi kruhmi má dokonca aktívnu bodovú bilanciu.

2. útočník – Mats Sundin

Celú kariéru v zámorí strávil v kanadských kluboch. Vo svojich najlepších rokoch bol absolútnou superstar Toronta. Predtým hrával za Quebeck a potom chvíľku za Vancouver. Avšak 13 sezón (z toho 10 ako kapitán) v drese Maple Leafs je dôvodom, prečo ľudia v Toronte len tak nezabudnú na Matsa Sundina. Draftová jednotka z roku 1989 zaknihovala kariérnych 1346 zápasov a bodov ešte o tri viac; gólov dokopy 564. V NHL nenájdete produktívnejšieho Švéda. Ani on, podobne ako Alfredsson, nikdy nevyhral bodovanie alebo rebríček strelcov. A podobne ako Alfie, aj on mal konzistentne výborné výkony. Mnohokrát bol kapitánom aj v reprezentácii. 7× hral na MS a vždy z toho bola medaila (trikrát zlatá; dokopy 49 zápasov, 56 boodv). Aktívnu bilanciu si udržal aj na olympijských turnajoch, čo je ďalšia vec spoločná s Alfredssonom. Bol ťahúňom zlatého olympijského tímu v roku 2006.

1. útočník – Peter Forsberg

Jeho rodiskom je Örnsköldsvik, z ktorého pochádzajú aj hráči ako bratia Sedinovci, Markus Näslund či Victor Hedman. Forsberg bol absolútna extraklasa. Kvôli problémom so zraneniami toho nemohol svetu ukázať viac. No kým bol zdravý a hral, bolo to to pravé orechové. Rýchlosť, technika a nebál sa ani fyzickej hry. Nemal prakticky žiadnu slabinu. Spomedzi švédskych útočníkov má najviac plusových bodov v NHL. Má tri individuálne trofeje, jednu z nich za prvé miesto v bodovaní sezóny 2002/03. Ďalšie dva razy vyhral bodovanie v play-off. A to v prípade jedného z nich sa najprv celú základnú časť zotavoval po operácii a na zápasy nastúpil práve až v play-off! Vyhral dva Stanley Cupy, oba s Coloradom. Za Švédsko hral na piatich MS a štyroch Olympiádach. Z oboch má po dva tituly. Spolu s dvomi prsteňmi za Stanleyho pohár je tak akoby dvojnásobným členom Triple gold klubu.

Peter Forsberg

OBRANA :

7. obranca – Niklas Kronwall

Nie tak dávno ukončil kariéru tento obranca, ktorý rád podporoval útok a dobre hral do tela. A zároveň ďalší z početnej družiny švédskych členov Triple gold klubu. Do NHL prišiel ako hotový obranca, v AHL má až stovku zápasov hlavne pre štrajkovú sezónu, ktorú „prečkal“ v zámorí. Celkom odohral 953 zápasov v NHL (všetky za Detroit) so ziskom 432 bodov. Švédsko reprezentoval na štyroch MS a troch Olympiádach. Hlavne MS 2006 mu vyšli excelentne; okrem zlatej medaily získal aj ocenenie pre najlepšieho obrancu, čomu prislúchala aj produktivita: 2+8 v 10 zápasoch.

6. obranca – Calle Johansson

Najväčšiu časť kariéry strávil vo Washingtone, kde žiadny obranca neodohral viac zápasov. Dohromady v NHL to bolo 1110 štartov, v ktorých nazbieral viac než päťsto bodov. V play-off sa predstavil 13× zo 17-tich sezón, no Stanley Cup mu to ani raz neprinieslo. Vynahradzoval si to v reprezentačnom drese, kde mu na dva tituly majstrov sveta stačili dve MS. Bodovo zaujímavým bol Svetový pohár 1996, kde ako kapitán Švédska nazbieral 6 bodov v 4 zápasoch. Viac bodov v tíme mal už iba Sundin.

Calle Johansson

5. obranca – Fredrik Olausson

Má podobné štatistiky ako Johansson, vyše tisíc zápasov a 581 bodov. Narozdiel od neho ale aspoň raz dvíhal nad hlavu Stanleyho pohár. Podarilo sa mu to s Detroitom, kde strávil iba jednu sezónu. Najväčšiu a aj bodovo najúspešnejšiu časť kariéry strávil vo Winnipegu, dnešnej Arizone. V sezóne 1998/99 bol štvrtým najproduktívnejším obrancom NHL a bol by vyššie nebyť 8 vynechaných zápasov. Pred aj po NHL hrával doma a pred aj po vyhral švédsky titul. Medzi jeho dvoma domácimi titulmi je rozpätie 18 rokov. V reprezentácii mal o dosť menej šťastia ako Johansson, z dvoch MS a jednej Olympiády vyťažil jeden cenný kov – striebro z MS.

4. obranca – Erik Karlsson

Tu už sa nám to začína hemžiť nomináciami na Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL. Karlsson zo štyroch nominácii dvakrát túto trofej vyhral. Takmer hneď po príchode do zámoria ukázal, že z neho bude produktívny obranca. Od prvej polovice 90-tych rokov sa našli iba dvaja obrancovia, ktorí vyhrali bodovanie zadákov a mali aspoň bod na zápas. Po Lidströmovi a Greenovi to dokázal aj Karlsson. Už ako 21-ročný spravil 78-bodovú sezónu a neskôr vylepšil maximum ešte o ďalšie 4 body (vtedy bol celkovo piaty najproduktívnejší hráč, teda vrátane útočníkov). Celkovo 4-krát vyhral bodovanie obrancov. Za to sa mu ale vyčítala nedostatočná defenzíva. Aktuálne má 30 rokov a už mu to vpredu až tak nesype. Zatiaľ je to 603 bodov v 736 zápasoch. Za Švédsko hral iba na dvoch MS a jednej Olympiáde. Zlatá medaila mu zatiaľ chýba, rovnako ako aj Stanley Cup.

Honorable mentions

Tu by to chcelo poriadny priestor, vzhľadom na počet skvelých obrancov. Vybral som týchto: Ulf Samuelsson (1080 zápasov v NHL, 332 bodov, 2× Stanley Cup); Alexander Edler (34 rokov; zatiaľ v NHL 873 zápasov, 400 bodov, 2× zlato z MS); Oliver Ekman Larsson (29 rokov; zatiaľ 723 zápasov a 364 bodov v NHL, 2× zlato z MS); John Klingberg (28 rokov; dosiaľ 425 zápasov v NHL, 291 bodov a tiež 2 tituly z MS).

3. obranca – Victor Hedman

Aj on bol 4-krát nominovaný na Norris Trophy, z víťazstva sa však tešil iba raz. Čoskoro 30-ročný Hedman nemá toľko bodov ako Karlsson („iba“ 473 v 762 zápasoch). Kým Erik v mladom veku bol obrazne povedané viac v útoku ako v obrane, Hedman sa postupne vypracoval rovnomerne, v defenzíve aj ofenzíve. V aktuálnom rozpoložení je pre svoj tím prínosnejší ako Karlsson. Produktívny vpredu, zodpovedný vzadu. Ako draftová dvojka roku 2009 nebol až tak v žiari reflektorov, a tak sa potichu stával lepším a lepším. Vzhľadom na to, že je aj mohutným hráčom, je možno jediným nedostatkom fyzická hra. V tíme Tampa Bay, kde hrá celú zámorskú kariéru, vyhral nedávno svoj prvý Stanley Cup. So švédskou reprezentáciou sa predstavil na troch MS, z ktorých jedno vyhral. Na svoju prvú Olympiádu ešte čaká.

2. obranca – Börje Salming

Legenda švédskeho hokeja hrala v NHL v 70-tych a 80-tych rokoch. V 1148 zápasoch nazbieral takmer osemsto bodov. Okrem poslednej sezóny hral iba za Toronto. V tradičnom tíme odohrali iba dvaja hráči viac zápasov ako on. Večne druhý; tak by sme mohli Salminga nazvať. Bol tiež 4-krát nominovaný na Norrisovu trofej, ale ani raz ju nevyhral. Rovnako tesne pod vrcholom ostal v bodovaní obrancov NHL, raz druhý, dvakrát tretí. Nikdy nevyhral Stanleyho pohár a na MS skončil najlepšie so striebrom na krku. Aspoň že pred odchodom do zámoria vyhral dvakrát švédsky titul. Jeho mínusom bolo snáď len množstvo trestných minút. No svojou tvrdou hrou začal azda ako prvý hokejista zo starého kontinentu zbavovať Európanov nálepky mäkkých hráčov.

1. obranca – Nicklas Lidström

Hokejovým znalcom je jasné, že na prvom mieste nemôže byť nikto iný. Nicklas je možno najlepší obranca novodobej NHL. K svojim 1142 bodom (6. miesto medzi zadákmi) v 1564 zápasoch (5. miesto) pridal 7 Norrisových trofejí (z 13-tich nominácii). O jednu viac získal už iba Bobby Orr. Celú kariéru bol verný jednému tímu – Detroitu. 4-krát v jeho drese vyhral Stanley Cup a ten posledný už dvíhal nad hlavu ako kapitán. Stal sa vôbec prvým Európanom s kapitánskym C-čkom, ktorý vyhral Stanleyho pohár. Opora zadných radov a zároveň hrozba na modrej čiare pri presilovke. Skončili sme? Zďaleka nie. Má najviac plusových bodov zo všetkých Švédov v NHL – 450. K tomu zvykol bývať pomerne málo vylučovaným hráčom. A aj v reprezentácii dosahoval úspechy. Hral na troch MS a štyroch Olympiádach. Oboje jedenkrát vyhral, čiže áno, aj Lidström je člen Triple gold klubu.

Nicklas Lidström

BRANKÁRI :

Honorable mentions

„Štvorkou“ Švédov je Jacob Markström. 30-ročný brankár so zatiaľ 272 štartmi v NHL, priemernou úspešnosťou zásahov 91,1%. V reprezentácii vybojoval zlato a bronz z MS.

3. brankár – Robin Lehner

29-ročný brankár Las Vegas, ktorý je už jeho piatym klubom v NHL. V tejto lige odchytal tristo zápasov, doteraz s úspešnosťou 91,8% a priemerom 2,72 inkasovaného gólu na zápas. Má dve individuálne trofeje zo sezóny 2018/19 a práve vtedy bol aj jedinýkrát nominovaný na Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára NHL. Z tímových trofejí zatiaľ vyhral „iba“ Calder Cup za víťaztvo v AHL. Za svoju krajinu hral zatiaľ iba na MS v nižšej vekovej kategórii, no napriek švédskej kvalite z toho ani raz nebola nejaká medaila.

2. brankár – Tommy Salo

Salo je jasnou dvojkou. Kým neprišiel ten, kto je v rebríčku na prvom mieste, bol jedinou skutočnou švédskou hviezdou v bráne. Má 526 štartov v najlepšej lige sveta s úspešnosťou 90,5% a priemerom 2,55 gólu na zápas. Najviac toho odchytal v NY Islanders a Edmontone, v časoch, kedy nepatrili práve k elitným mužstvám, a tak sa častokrát dostal na MS, kde sa skutočne zafixoval ako ten hlavný brankár Troch koruniek. 8× bol na MS, z toho 7× za sebou, z toho 6× ako jednotka. Krásnych 7-krát sa z MS vrátil s medailou, so zlatou raz. Chytal na troch Olympiádach. Na tej prvej zažiaril a pomohol vybojovať zlato a na poslednej sa po vyradení vo štvrťfinále s Bielorusmi naopak prepadával od hanby.

Tommy Salo

1. brankár – Henrik Lundqvist

Kráľ Henrik; spolu s Hašekom asi dvaja najlepší európski brankári, akí kedy v NHL dosiaľ chytali. Do zámoria prišiel ako hviezda švédskej ligy, odchytal už 887 zápasov (8. miesto v histórii, 1. miesto medzi Európanmi) a vo veku 38 rokov ešte stále nekončí. Po rokoch v NY Rangers, kde doteraz pôsobil, podpísal nedávno zmluvu s Washingtonom. Jeho percentuálna úspešnosť je v súčasnosti 91,8% a priemer inkasovaných gólov 2,43. K tomu si 64-krát udržal čisté konto. Má doma jednu Vezinovu trofej (z piatich nominácii). Napriek veľkej snahe mu zatiaľ ani 130 zápasov play-off (s 92,1%!) nestačilo na výhru Stanleyho pohára. Práve ten mu chýba, aby sa stal členom Triple gold klubu, kam sa ešte žiadny iný brankár nedostal. Famózny výkon predvádzal na viacerých MS aj Olympiádach, kde neraz stlačil priemer inkasovaných gólov pod 1,5.

Tak a to je vše přáleté. Súhlasíte s vybranými hráčmi a poradím? Vaše názory (ak budú napísané konštruktívne) si rád prečítam v diskusii ;)

