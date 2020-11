Najlepší hokejoví reprezentanti Švajčiarska – historický „Dream team“

TOP 23 švajčiarskych hokejistov, alebo aká by bola hypotetická, historicky najlepšia zostava švajčiarskej hokejovej reprezentácie?

Zdravím Vás! Pripravil som si pre hokejových zanietencov ďalšiu fajnšmekrovinu. O rôznych štatistikách som už napísal veľa (linky na konci článku). Tentokrát som sa rozhodol zostaviť rebríček, alebo inak povedané taký All-stars tím reprezentantov niektorých krajín.

Pre takých, ktorí sa nad rebríčkom plánujú zhroziť, najprv pár poznámok:

v prvom rade ide o MÔJ SUBJEKTÍVNY POHĽAD

zostava je zložená z 13 útočníkov, 7 obrancov a 3 brankárov ( + honorable mentions pre tých, ktorým tesne „ušla nominácia“)

( + honorable mentions pre tých, ktorým tesne „ušla nominácia“) hráč musel reprezentovať svoju krajinu na veľkom turnaji (takže Makarov a Krutov nebudú v ruskej zostave, reprezentovali iba Sovietsky Zväz; rovnako v slovenskej nebude Golonka či Lukáč atď)

(takže Makarov a Krutov nebudú v ruskej zostave, reprezentovali iba Sovietsky Zväz; rovnako v slovenskej nebude Golonka či Lukáč atď) hráči nesmú byť naturalizovaní (žiadni Kanaďania v zostavách Bieloruska, Švajčiarska, ...)

(žiadni Kanaďania v zostavách Bieloruska, Švajčiarska, ...) príliš mladí hráči sa napriek obrovskému potenciálu nemusia do TOPky dostať, ešte je priťažké ich zaradiť.

Ďalšie krajiny tu: Bielorusko, Česko, Fínsko, Kanada, Lotyšsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Spojené Štáty, Švédsko, zvyšok sveta

V tomto článku rozoberiem ŠVAJČIARSKO. Tak poďme na to.

Aj bez hráčov z NHL zvykli byť Švajčiari už roky veľmi nepríjemným súperom na medzinárodnom poli. A keďže švajčiarsky hokej je momentálne na vzostupe, v zostave je aj pár mladých hráčov, ktorí sa v NHL už presadzujú.

ÚTOK :

13. útočník – Ivo Rüthemann

Vo švajčiarskej najvyššej lige, ktorá už má nejakú tú históriu za sebou, nájdete iba štyroch hráčov, ktorí v nej majú viac štartov ako Rüthemann. Celú kariéru sa z nej v podstate nepohol a počet zápasov zastavil až na čísle 870. Hlavne v tíme SC Bern odohral tento rýchly útočník 15 sezón (v dvoch z nich mal viac než bod na zápas) a získal s ním tri tituly. Za Švajčiarsko hral na 12-tich MS a troch Olympiádach.

12. útočník – Marcel Jenni

Takmer celú kariéru hral vo svojej vlasti, len na 5 a pol roka si odskočil do tímu Färjestad v najvyššej švédskej súťaži. Vo švajčiarskom HC Lugano bol hviezdou, vyhral tam titul, skvele bodoval, tak sa rozhodol skúsiť Elitserien. V nej mal viac ako pol bodu na zápas a v jednej sezóne mal aj najviac plusových bodov z celej ligy. Taktiež si tam 5-krát zahral vo finále. Hoci z toho bol iba jeden titul, pre Švajčiarsko bolo začiatkom 21. storočia skvelé mať v zostave hráča s takýmito skúsenosťami. Hral na desiatich MS (8-krát v A-kategórii) a dvoch Olympiádach.

11. útočník – Patrick Fischer

Nikdy nebol draftovaný, ale vo švajčiarskej lige sa vypracoval natoľko, že vo veku 31 rokov si vybojoval kontrakt s klubom NHL. Bolo z toho iba 27 zápasov za Phoenix (10 bodov), ale sen si splnil. Okrem toho v domácej lige odohral vyše 600 zápasov a vyhral dva tituly. Vo svojej najproduktívnejšiej sezóne získal 53 bodov v 44 zápasoch. Aktuálny hlavný tréner švajčiarskej reprezentácie štartoval na dvoch Olympiádach a šiestich MS A-kategórie.

10. útočník – Reto von Arx

Bol prvým korčuliarom zo Švajčiarska, ktorý nastúpil v NHL. Stalo sa tak v roku 2000 a bol to prvý z jeho iba 19-tich zápasov v profilige. Väčšiu časť totiž strávil na farme a potom sa vrátil domov, kde už predtým žiaril v drese Davosu. Aj preto ho ako 23-ročného ešte draftovali. Aj po návrate pod Alpy patril medzi hviezdy ligy – dohromady zaknihoval 671 bodov v 813 zápasoch, čo je bodovo štvrtý najlepší výkon. Skvelý obojsmerný center vybojoval v Davose spolu 6 titulov a trikrát sa stal najužitočnejším hráčom ligy. Bohužiaľ pre švajčiarsky hokej, pre problémy s reprezentačným trénerom Krügerom skončil v reprezentácii ešte pred 30-tkou. Dovtedy hral na jednej Olympiáde a piatich MS (3× v „Ačku“).

Reto von Arx

9. útočník – Martin Plüss

Podobne ako Marcel Jenni – celý život za švajčiarske kluby, len na pár rokov si odskočil do Elitserien. Vo švédskej Frölunde odohral štyri sezóny (v jednej z nich nazbieral 50 bodov) a získal aj titul. Akurát v domácej lige vyhral o dosť viac titulov ako Marcel – až šesť. Celkovo má v NLA 791 štartov a jednu dekádu dokonca pôsobil ako kapitán svojho tímu. Spoľahlivý center štartoval 12× na MS (jedno striebro) a 4× na Olympiáde.

8. útočník – Dennis Malgin

23-ročný útočník s ruskými koreňmi momentálne patrí Torontu, no hosťuje doma v Lausanne. V NHL už odohral takmer dvesto zápasov (väčšinu z nich za Floridu) a získal rovných 60 kanadských bodov. Do budúcna sa ešte od neho isto očakávajú veľké veci. Švajčiarsko zatiaľ reprezentoval hlavne na mládežníckych šampionátoch, kde bol vždy jedným z lídrov. Pre zatiaľ jedenkrát hral aj na seniorských MS.

7. útočník – Sven Andrighetto

Má 27 rokov a už od svojich 18-tich hráva v zámorí. Cez juniorské ligy a farmu sa napokon dostal do prvého tímu Montrealu. Potom hral v Colorade, no pred minulou sezónou sa vrátil do Európy. V NHL v 216 zápasoch nazbieral 83 bodov, ale potom sa nechal zlákať do KHL. Po jednej solídnej sezóne v Omsku sa upísal v domácej lige, kde v súčasnosti pôsobí. Skončila už nadobro jeho zámorská anabáza? Ktovie. V drese Švajčiarska hral na troch MS, vrátane tých strieborných v roku 2018. Na nich si pripísal 9 bodov v deviatich zápasoch.

6. útočník – Damien Brünner

Damien je zaujímavým prípadom. Na drafte ešte nikoho nezaujal a vo švajčiarskej NLA sa presadil trošku neskôr. A aj keď už doma skutočne žiaril, stále to v zámorí nechávalo manažérov chladných. Keď ho už konečne podpísali, prišiel ročník, v ktorom sa pár mesiacov v NHL štrajkovalo. Viacero skvelých hráčov NHL si prišlo spestriť sezónu do Švajčiarska. No a Damien Brünner bol napriek ich prítomnosti stále ten, ktorý najlepšie bodoval. Keď štrajk v NHL skončil, presunul sa do Detroitu. V zámorí ale odohral len cca 2 sezóny (aj keď slušné – 58 bodov v 121 zápasoch) a vrátil sa nazad. A doma hrá aj dnes, v 34 rokoch. Jeho čaro už však akoby vyprchalo. Stále je dobrým hráčom, ale už nežiari až tak. Za Švajčiarsko hral na piatich MS a jednej Olympiáde.

Damien Brünner

5. útočník – Sven Bärtschi

28-ročné ľavé krídlo draftovali do Calgary v roku 2011 už z trinásteho miesta. Do NHL ale naplno prerazil až po 4 rokoch a v poslednej sezóne sa bohužiaľ znovu ocitol na farme. Jeho sezónnym maximom je 35 bodov v drese Vancouveru. Svoj potenciál teda, aspoň zatiaľ, poriadne nerozvinul. Vo švajčiarskom meradle je jeho 138 bodov v 291 zápasoch povšimnutia hodné, no pokiaľ sa niečo nezmení, môže si v profilige zavrieť dvere. Vo reprezentácii hral zatiaľ na jedných MS, aj to iba jeden zápas. Viac zvykol reprezentovať v doraste a medzi juniormi.

4. útočník – Nino Niederreiter

Aj on má 28, hoci draftom prešiel o rok skôr ako Bärtschi. A brali ho už z piateho miesta. Žiadny Švajčiar dovtedy nebol vybraný tak vysoko. Krídelník s dobrou kontrolou puku síce hrával v prvom tíme Islanders už pomerne skoro po drafte, ale vôbec mu to „nesypalo“. 55 zápasov a štatistika 1+0 vyznie pre útočníka hrozivo. Začalo sa mu dariť až v Minnesote (v najlepšej sezóne nazbieral 57 bodov) a dnes je už hráčom Caroliny. V 601 zápasoch má na konte 290 kanadských bodov. V drese Švajčiarska hral dosiaľ na jednej Olympiáde a šiestich MS. Z majstrovstiev má obidve strieborné medaily, ktoré za posledné roky Švajčiari vybojovali.

Honorable mentions

Čestné uznanie pre útočníka menom Andres Ambühl. Aktuálne má 37 rokov, skoro celú kariéru strávil vo Švajčiarsku, okrem jednej sezóny v AHL. V NLA má teraz 852 odohratých zápasov (10. miesto a túto sezónu sa môže dostať na štvrté!), 502 bodov, 6 titulov, no hlavne 15 účastí na MS, čo je dokopy 107 zápasov, v nich 46 bodov a na krku jedna strieborná medaila.

3. útočník – Kevin Fiala

Má 24 rokov a momentálne kontrakt s Minnesotou. Nevysoký útočník s českými koreňmi sa do veľkého hokeja vybral švédskou cestou. Možno aj vďaka tomu ho draftovali už ako jedenásteho v poradí v roku 2014. Odvtedy už prešlo pár rokov a on stihol odohral takmer tristovku zápasov v NHL a pozbierať 158 bodov. Štatistiky podobné Svenovi Bärtschimu, no narozdiel od neho má jeho kariéra zatiaľ stúpajúcu tendenciu. V poslednom ročníku mal 54 bodov v 64 zápasoch. Napriek mladému veku už hral na štyroch MS, vrátane strieborných v roku 2018, kde mal štatistiku bod na zápas.

2. útočník – Timo Meier

Ďalší 24-ročný krídelník bol draftovaný v roku 2015 už z deviateho miesta. Šikovný strelec, ktorý v 263 zápasoch zatiaľ pozbieral 157 bodov, všetky v drese San Jose. Nikdy nehral v NLA, lebo už v mladom veku odišiel do zámoria. Jeho maximom v jednej sezóne je zatiaľ 30 gólov a 66 bodov zo sezóny 2018/19. Na seniorských majstrovstvách sa dosiaľ predstavil iba raz – keď mu po poslednom zápase na krku visela strieborná medaila.

1. útočník – Nico Hischier

No a keď už od piatej priečky boli všetci útočníci tak vysoko draftovaní, na mieste číslo jedna musí byť už len tá jediná švajčiarska draftová jednotka. Tou sa stal v roku 2017 a hneď dostal priestor v prvom tíme New Jersey. Onedlho 22-ročný hráč oproti ostatným útočníkom, ktorí boli za posledné roky draftovaní z prvého miesta, ešte celkom tie ofenzívne predpoklady nenaplnil, no jeho prednosťou je obojsmerná hra. Na druhú stranu, hneď prvá NHL sezóna bola bodovo jeho najlepšou (52 bodov) a odvtedy na ňu, aj vinou zranení, nevie nadviazať. Zatiaľ má na konte ešte iba dve stovky zápasov a správnosť výberu z prvého miesta ešte bude roky dokazovať. V drese Švajčiarska hral zatiaľ iba na jedných MS medzi mužmi. V rámci svojho tímu bol však vtedy najproduktívnejším hráčom – 9 bodov v 8 zápasoch.

Nico Hischier

OBRANA :

7. obranca – Jonas Siegenthaler

Pre stále iba 23-ročného obrancu bola nedávno skončená zámorská sezóna akurát tou prvou, ktorú už strávil kompletne v prvom tíme Washingtonu. Posledné roky sa práve o to snažil, cez AHL a švajčiarsku ligu, kde sa snažil ukazovať svoje defenzívne kvality. K prvej stovke štartov v NHL mu teraz ešte desať chýba, no do budúcna by mohol byť obranným pilierom niektorého klubu profiligy. Švajčiarsko zatiaľ reprezentoval iba na MS do 18 a do 20 rokov. Na oboch zhodne trikrát.

6. obranca – Mirco Müller

Má 25 rokov a posledné dva roky strávil v prvom tíme NHL – v New Jersey. Tam prišiel zo San Jose, avšak tam hrával viac na farme. Defenzívny zadák bol číslom 18 na drafte v roku 2013 a odvtedy už odohral v NHL 185 stretnutí. Aj on zatiaľ reprezentoval svoju krajinu hlavne v nižších vekových kategóriach, no už si zahral aj na jedných seniorských MS – v roku 2018, kde pomohol k striebru (trochu nečakane aj svojou produktivitou).

5. obranca – Raphael Diaz

Stále aktívny 34-ročný obranca, ktorý hrával v NHL, no túto kapitolu už takmer určite uzavrel. Draftovaný nebol, no cez švajčiarsku ligu, kde mal ako obranca výborné čísla, sa dostal do povedomia skautov a ako 25-ročný to skúšal v Montreale. V štyroch rôznych kluboch NHL napokon odohral cca dvesto zápasov. Posledný rok za Atlantikom ale už hral na farme, tak sa vrátil domov, kde celý život hrá za tým EV Zug. Je v ňom momentálne kapitánom, ale titul s ním ešte nevybojoval. Za to v reprezentácii sa mu pošťastilo doniesť domov dvakrát striebornú medailu. Celkovo hral 7-krát na MS a 3-krát na Olympiáde.

Raphael Diaz

4. obranca – Yannick Weber

Nie, nie je to ten hviezdny Weber z Montrealu s extra tvrdou strelou. Aj keď aj tam hrával. Má skôr defenzívnejšie úlohy, hoci jednu sezónu vo Vancouveri mal 21 kanadských bodov v 65 zápasoch. Aj vo švajčiarskej lige počas štrajku NHL ukázal, že vie podporiť útok, ale posledné sezóny je jeho bodová žatva v NHL jednociferná. V 32 rokoch má na konte takmer päťsto duelov v NHL, tak uvidíme, či ju dosiahne. Momentálne nemá podpísaný žiadny klub. Za Švajčiarsko hral na MS 4-krát a 2-krát štartoval pod piatimi kruhmi. Strieborné úspechy švajčiarskej reprezentácie sa však udiali bez jeho prítomnosti.

Honorable mentions

Do TOP sedmičky sa nevošli: Goran Bezina – odohral 745 zápasov v NLA, 3 sezóny v AHL, 3 zápasy v NHL, jedna sezóna v KHL; 11× hral na MS a jedenkrát na Olympiáde. Dean Kukan, aktuálne 27-ročný hráč Columbusu. Často pendluje medzi farmou a prvým tímom, v NHL zatiaľ hral v 77 zápasoch. 4× hral na MS, získal jedno striebro.

3. obranca – Luca Sbisa

Tvrdý obranca, ktorý miluje fyzickú hru. Dopredu sa príliš netlačí, jeho úlohy sú najmä pred vlastnou bránkou. Skúsený 30-ročný zadák nastúpil zatiaľ na 548 zápasov v profilige, no mohlo by ich byť o viac nebyť početných zranení v poslednom období. Bodov nazbieral 113, najviac v jednej sezóne ich mal v Anaheime – 24. Momentálne je hráčom Winnipegu, ktorý je už jeho šiestym klubom NHL. V reprezentačnom drese sa často neukazoval, predstavil sa iba na dvoch MS a jednej Olympiáde.

2. obranca – Mark Streit

Jediný obranca v zostave, ktorý už ukončil kariéru. A bola poriadne bohatá. Do zámoria sa vydal aj bez toho aby ho draftovali, keď mal 21, ale nepresadil sa. V domácej lige sa stal potom hviezdou a vo veku 26 rokov sa predsa na draft dostal. A v takmer osemsto zápasoch NHL pozbieral 434 kanadských bodov (najviac zo všetkých Švajčiarov). Bol teda produktívnym zadákom, jeho sezónne maximum je 62 bodov zo sezóny 2007/08. V produktivite obrancov ligy skončil vtedy tretí. Hral v štyroch kluboch NHL, v Islanders bol dokonca kapitánom. No najradšej určite bude spomínať na kratučké pôsobenie v Pittsburghu, v drese ktorého vyhral Stanley Cup (aj keď v play-off odohral iba 3 zápasy). Dlhé roky bol kapitánom Švajčiarska, v drese ktorého hral na 13-tich MS (89 zápasov, 42 bodov, bez medaily) a štyroch Olympiádach.

1. obranca – Roman Josi

Čerstvý držiteľ svojej prvej Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu NHL a druhý v bodovaní obrancov v poslednej sezóne. 30-ročný rodák z Bernu zatiaľ v 632 zápasoch nazbieral 413 bodov a čoskoro vystrieda Streita na prvej priečke v bodovaní švajčiarskych hokejistov. Žezlo mu však pravdepodobne potom zoberie niekto z nastupujúcej generácie kvalitných útočníkov. Celú NHL kariéru strávil v Nashville, kde je už pár rokov aj kapitánom. Dovedna 5-krát prekonal 50-bodovú hranicu a toto číslo ešte samozrejme možno porastie. Jeho prednosťou je aj nevysoký počet trestných minút. Za svoju krajinu hral zatiaľ len 1× na Olympiáde a 8× na MS. Vo vitríne mu z nich nechýbajú dve strieborné medaily. Na prvých strieborných MS v roku 2013 mal v 10 zápasoch štatistiku 4+5.

Roman Josi

BRANKÁRI :

Honorable mentions

Na delené štvrté miesto sa dostali: Tobias Stephan (má 36 rokov a málokedy mu vo švajčiarskej lige, v ktorej odchytal neskutočných 704 zápasov, klesla úspešnosť zásahov pod 92%; okrem toho si zachytal v 11 zápasoch NHL) a Reto Berra (33 rokov, 76 zápasov v NHL s úspešnosťou 90,5%; chytal na oboch strieborných MS).

3. brankár – David Aebischer

V mladom veku sa predral po pár sezónach v AHL do Colorada, kde kryl chrbát Patrickovi Royovi. Ako jeho dvojka raz vyhral aj Stanley Cup, no v play-off si vtedy nezachytal. Keď Roy skončil, zhostil sa pozície jednotky. Na jednu sezónu fantasticky, a potom začala jeho výkonnosť klesať a už pred 30-tkou sa s NHL lúčil. Rýchly vzostup a rýchly pád, avšak tých 214 zápasov v NHL nie je zlá vizitka. Priemerná úspešnosť 91,2% a 13 čistých kont. S kariérou ale tak skoro po odchode z Ameriky neskončil. Ešte pár sezón odchytal vo švajčiarskej lige a na rok si ešte odskočil skúsiť šťastie za more znova (ale skončilo to iba v AHL). Za Švajčiarsko chytal na piatich MS, no väčšinou pod svoje možnosti. Na Olympiáde sa predstavil dvakrát a na tej v Turíne v roku 2006 mal úspešnosť 94%.

2. brankár – Martin Gerber

Tak ako Aebischer, aj Martin Gerber chytal v NHL 7 sezón. Aj on vyhral jeden Stanley Cup, a aj keď bol v Caroline v základnej časti jednotkou, v play-off potiahol tím za najstaršou trofejou konkurent Cam Ward. Za 5 rôznych klubov odchytal spolu 229 zápasov s úspešnosťou 91,1%. Aj štatistiky mal teda podobné ako Aebischer. Pred aj po NHL ešte ale odchytal 158 zápasov v najvyššej švédskej lige (92,4% úspešnosť a získal jeden titul), jednu sezónu chytal v KHL a doma v NLA ďalších takmer tristo duelov. 9-krát chytal v drese svojej vlasti na MS (46 zápasov); najmä vo výlukovej sezóne, keď na majstrovstvá prišlo veľa hviezd, mal v šiestich zápasoch 94,6% úspešnosť a 1,67 inkasovaného gólu na zápas. A bol aj jednotkou strieborného tímu na MS 2013. Na Olympiáde sa predstavil dvakrát.

Martin Gerber

1. brankár – Jonas Hiller

V bráne nastúpil na viac ako štyristo duelov NHL, hlavne za Anaheim. V sezóne 2011/12 mal spolu s Pekkom Rinnem najviac stretnutí, v ktorých nastúpili – 73. Jeho úspešnosť zásahov sa v NHL zastavila na čísle 91,5% a vychytal 23 núl. Z tímovej trofeje sa narozdiel od Gerbera a Aebischera v NHL netešil. Zrejme si minul šťastie v domácej NLA, v ktorej pred odchodom do zámoria vychytal za klub Davos tri tituly. Nebyť týchto výborných výkonov doma, do NHL by sa určite nedostal. Nerátali s ním ani na drafte, ktorým nikdy neprešiel. V reprezentácii chytal na troch majstrovstvách a rovnakom počte Olympiád. Hlavne jeho olympijská štatistika vzbudzuje rešpekt. Na toto podujatie si vždy priniesol skvelú formu a v 12-tich zápasoch na troch Olympiádach mal celkovú úspešnosť zásahov 94%.

Tak a to je vše přáleté. Súhlasíte s vybranými hráčmi a poradím? Vaše názory (ak budú napísané konštruktívne) si rád prečítam v diskusii ;)

Ďalšie krajiny: Bielorusko, Česko, Fínsko, Kanada, Lotyšsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Spojené Štáty, Švédsko, zvyšok sveta

Linky na ďalšie články:

Hokejové zaujímavosti - 1. časť

Hokejové zaujímavosti - 2. časť

Hokejové zaujímavosti - 3. časť - draft

Hokejové zaujímavosti - 4. časť - Keby bolo keby

Hokejové zaujímavosti - 5. časť - Ktorá liga je najviac vyrovnaná?

Ako si Slovensko vodí v NHL v porovnaní s inými krajinami?

Slovenská a česká hokejová stopa v zahraničných ligách

Reprezentanti dvoch krajín - naturalizovaní hokejoví prebehlíci

Ako veľmi dominujú domáci hráči európskym hokejovým ligám?

NHL - Najlepší vek; Najlepší hráč; Najväčší smoliar atď.

NHL - 500-góloví hráči, cesta do "Triple gold" klubu, víťazný gól znamenajúci Stanley Cup

​NHL - 100gólová sezóna hráča; najhoršia tímová sezóna, NAJ vzdialenosti tímov

Slováci v československom drese, hlavné mestá v lige, hráči končiaci kariéru (ako víťazi)

NHL – zranenia, trestné minúty, logá klubov. Alebo čo keby sa vrátili remízy?

Ďalšie moje články napísané pre REFRESHER.sk tu a pre vedelisteze.sk tu.