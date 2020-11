Najlepší hokejoví reprezentanti Nórska – historický "Dream team"

Hypotetická, historicky najlepšia zostava nórskej hokejovej reprezentácie. Ako by asi mohla vyzerať?

Zdravím Vás! Pripravil som si pre hokejových zanietencov ďalšiu fajnšmekrovinu. O rôznych štatistikách som už napísal veľa (linky na konci článku). Tentokrát som sa rozhodol zostaviť rebríček, alebo inak povedané taký All-stars tím reprezentantov niektorých krajín.

Pre takých, ktorí sa nad rebríčkom plánujú zhroziť, najprv pár poznámok:

v prvom rade ide o MÔJ SUBJEKTÍVNY POHĽAD

zostava je zložená z 13 útočníkov, 7 obrancov a 3 brankárov ( + honorable mentions pre tých, ktorým tesne „ušla nominácia“)

( + honorable mentions pre tých, ktorým tesne „ušla nominácia“) hráč musel reprezentovať svoju krajinu na veľkom turnaji (takže Makarov a Krutov nebudú v ruskej zostave, reprezentovali iba Sovietsky Zväz; rovnako v slovenskej nebude Golonka či Lukáč atď)

(takže Makarov a Krutov nebudú v ruskej zostave, reprezentovali iba Sovietsky Zväz; rovnako v slovenskej nebude Golonka či Lukáč atď) hráči nesmú byť naturalizovaní (žiadni Kanaďania v zostavách Bieloruska, Švajčiarska, ...)

(žiadni Kanaďania v zostavách Bieloruska, Švajčiarska, ...) príliš mladí hráči sa napriek obrovskému potenciálu nemusia do TOPky dostať, ešte je priťažké ich zaradiť.

V tomto článku rozoberiem NÓRSKO. Tak poďme na to.

V rámci severských krajín je to hokejovo najmenej rozvinutá krajina. Ale aj Nóri vyprodukovali zopár hviezdičiek na hokejovú mapu. Vzhľadom na ich geografickú polohu by človek očakával možno viac, ale títo severania sú viac na lyžiarske športy. Ľadový hokej je na vedľajšej koľaji.

ÚTOK :

13. útočník – Morten Ask

Morten Ask bol skutočnou hviezdou. Avšak iba v nórskej lige. Tam mu to šlo náramne, a tiež aj v zámorskej ECHL (niečo ako tretia liga v Amerike). Keď to ale skúšal vo Fínsku alebo Švédsku, žiadna sláva z toho nebola. Napokon na čas zakotvil v nemeckej DEL, kde mu to šlo o poznanie lepšie. Zvyšok kariéry dohral poväčšine doma. Vyznačoval sa tvrdou hrou, neraz aj za hranicou pravidiel. Za Nórsko hral na 13-tich MS, z toho 11-krát v „Ačku“.

12. útočník – Marius Holtet

Je najvyššie draftovaným Nórom vôbec – v roku 2002 bol vybraný už v druhom kole. Bol skôr defenzívnym typom útočníka, ktorý ale nenaplnil doňho vkladané očakávania. Skúšal to pre Nórov klasickou cestou – cez susedné Švédsko. Potom hral v zámorí, kde sa štyri roky pokúšal preraziť cez AHL, v ktorej odohral 255 zápasov, ale do prvého tímu sa neprebojoval. A tak zvyšok kariéry strávil vo Švédsku. V SHL nastúpil na takmer tristo zápasov a dvakrát vybojoval titul. Na MS hral 8-krát, z toho 7-krát v A-kategórii.

Marius Holtet

11. útočník – Mats Rosselli Olsen

Začínal v nórskej lige, ktorú rýchlo prerástol a tak sa posunul do Švédska. Tam sa postupne preorientoval na o niečo defenzívnejšieho hráča. Aktuálne 29-ročný krídelník má už odohratých vyše štyristo zápasov najvyššej švédskej súťaže (123 bodov). Dvakrát sa tešil z titulu a štyrikrát z výhry v hokejovej lige majstrov. V reprezentácii hral na šiestich MS a dvoch Olympiádach. Ani na nich nemal práve ofenzívne úlohy.

10. útočník – Mads Hansen

Za svoju kariéru brázdil ľad v Nórsku a Švédsku. Približne v rovnakom pomere. V Nórsku mal iba jednu sezónu, kedy mal viac ako bod na zápas. Od tej to skúšal vo švédskej SHL a tam sa dlhšiu dobu udržal v klube Brynäs, s ktorým oslávil aj jeden titul. Tiež sa zameriaval na defenzívnejšie úlohy. Aj preto v 350 zápasoch zaznamenal 120 bodov. V národnom mužstve hral na 14-tich MS (10× v A-kategórii). Na MS 2012 si v 8 zápasoch pripísal 9 bodov.

9. útočník – Anders Bastiansen

Čerstvý 40-nik stále hráva hokej. Hoci už roky iba v nórskej lige. Predtým si ale roky obliekal dresy švédskych klubov a dvakrát s nimi aj dosiahol na titul. Celkovo odohral 443 zápasov v SHL (181 bodov). Obojstranne šikovný útočník reprezentoval svoju krajinu 14× na MS (13× v „Ačku“) a troch Olympiádach. Na MS 2011 na Slovensku dal v 7 zápasoch tri góly a na štyri prihral.

8. útočník – Mathis Olimb

Momentálne má 36 rokov a výkonnosť stále hodnú nórskej reprezentácie. Počas kariéry dvakrát zabrdol do zámorského hokeja, no bez väčších úspechov. V top európskych ligách si ale čo to odkrútil. A hoci titul si z nich nepriniesol, individuálne nikde nesklamal. V nemeckej DEL odohral tri úspešné ročníky, osem pekných sezón odohral v SHL (385 zápasov, 252 bodov) a jeden rok si rozdelil medzi švajčiarsku ligu a KHL v drese Jokeritu Helsinki. Aj v reprezentačnom drese bol veľkou oporou. Za Nórsko hral na 12-tich MS (83 zápasov, 64 bodov) a troch Olympiádach.

7. útočník – Andreas Martinsen

V tejto chvíli hrá tento 30-ročný krídelník v Nórsku, no posledných 5 sezón strávil v zámorí. Je viac fyzickým typom hráča ako technickým. V Colorade dostal najviac priestoru, no nedokázal sa viacej presadiť. V Amerike vystriedal 3 tímy NHL a 4 tímy AHL. Počet zápasov v najlepšej lige sveta sa zastavil na čísle 152 (23 bodov). Ešte pred odchodom za Atlantik predvádzal dobré výkony v nemeckej DEL. Zatiaľ absolvoval 9 MS, na tých posledných na Slovensku pozbieral 6 asistencii v 7 zápasoch.

6. útočník – Tore Vikingstad

Rodák z Trondheimu bol v roku 1999 draftovaný v šiestom kole. Hokej však hral iba na starom kontinente. Najmä v Nemecku si dobre pamätajú tohto útočníka. Za 10 sezón si tam spravil slušné meno (v dvoch sezónach dosiahol zhodne 64 bodov) a s Hannoverom získal aj titul. Okrem toho strávil tri roky v najvyššej švédskej lige, kde hral veľmi solídne. 11-krát hral na MS, z toho 6-krát v A-kategórii. Takmer vždy patril k lídrom Nórskeho tímu.

Tore Vikingstad

5. útočník – Trond Magnussen

Hráč, ktorý mal dobrú strelu a produktivitu ukazoval okrem domácej ligy aj v Nemecku a vo Švédsku. Prvýkrát šiel do Švédska priskoro a dlho sa neohrial. O 5 rokov to skúsil znova a to už bola iná pieseň. Potom odišiel do spomínaného Nemecka, kde bol spoluhráč Vikingstada (a tri roky aj kapitán tímu). Absolvoval 13 MS (9× v A-kategórii), z toho v 8 prípadoch bol kapitánom. Na MS 2000 získal 9 bodov v šiestich zápasoch.

4. útočník – Per-Åge Skröder

Hráč, ktorý si vo Švédsku nespravil dobré ale excelentné meno. V počte odohratých zápasov je na 4. mieste (856) a v produktivite je šiesty najlepší (513) v historických tabuľkách. V sezóne 2008/09 dokonca strelil najviac gólov a aj vyhral bodovanie. Podľa mňa trochu prekvapujúco tento hráč nikdy neskúšal šťastie v zámorí. Samozrejme, o čo viac ostával v Európe, o to viac mohol reprezentovať. 14-krát bol na MS (10× v A-kategórii – 68 zápasov, 40 bodov) a dvakrát na Olympiáde.

Honorable mentions

Okrem TOP 13 spomeniem ešte jedného útočníka – Erik Kristiansen, legenda nórskeho klubu Storhamar, kde pôsobil od roku 1977. V 649 zápasoch (prevažne prvej nórskej ligy) dal 509 gólov, za Nórsko odohral takmer stovku zápasov.

3. útočník – Espen Knutsen

V NHL mohol vydržať určite dlhšie, keby si udržať výkonnosť. Knutsen pomerne rýchlo vystrelil hore. Zopár podarených sezón vo Švédsku a zrazu si v druhej zámorskej sezóne pripísal 53 bodov v 66 zápasoch. Ešte jednu sezónu mal naozaj dobrú a potom už viac nehral ako hral. Pre problémy s krkom sa jeho kariéra čoskoro úplne zastavila. Zo zámoria odišiel do Európy, ale ani tam už nereštartoval svoju výkonnosť. Vo veku 33 rokov mal po kariére. 207 zápasov v NHL a v nich 111 bodov je slušný bodový priemer. Vo švédskej lige mal bod na zápas a získal jeden titul. Je škoda, že nemohol ukázať viac. Za Nórsko absolvoval 5 MS (4 v „Ačku“) a jednu Olympiádu.

Espen Knutsen

2. útočník – Patrick Thoresen

Na to, že nebol draftovaný, ukázal svetu dosť. Aj keď v NHL pomenej. Do nej sa dostal klasicky švédskou cestou. Dovedna hral v NHL v 106 zápasoch a v nich nazbieral 24 bodov. Žiadne terno, ale ani hanba. Veď tam nešiel ako supertalent, očakávania veľké neboli. Po zámorskej anabáze odohral jednu fantastickú sezónu vo Švajčiarsku a potom začal dobývať KHL. V nej má takmer bod na zápas. Oboje okolo tristo. A tiež dvakrát vyhral Gagarinov pohár (s Ufou a s Petrohradom). Že na to má, šiel potom dokázať do SHL. A potom ešte pripomenúť do Švajčiarska, že na to stále má. Všade hviezdil. Aktuálne má čerstvých 37 rokov a hrá v Nórsku, ktoré reprezentoval na 11-tich MS (9× v A-kategórii – 59 zápasov, 49 bodov) a troch Olympiádach.

1. útočník – Mats Zuccarelo

Napriek očividnej zručnosti nebol nikdy draftovaný. Dôvodom je pravdepodobne jeho výška – 171 cm. Patrí k tým úplne najnižším hráčom v profilige. Vynahrádza to technikou a obratnosťou. Kvôli jeho výške ale cesta do NHL nebola jednoduchá. Až keď v 22 rokoch vyhral bodovanie najvyššej švédskej ligy (kde má za dve sezóny priemer 1,16 bodu na zápas), mu dali šancu New York Rangers. A dobre spravili. Naplno v jeho schopnosti uverili až v jeho štvrtej sezóne – 59 bodov. Dnes, v 33 rokoch, už má v 576 zápasoch takmer štyristo bodov. S nórskym národným tímom hral na štyroch MS a dvoch Olymipádach, bez väčšieho tímového úspechu.

OBRANA :

7. obranca – Mattias Nørstebø

Stále iba 25-ročný obranca je aktuálne kapitánom druholigového švédskeho tímu Mora. Predtým však už hral v 7 sezónach tú najvyššiu súťaž vo Švédsku, kde jedenkrát získal titul. V jeho veku je viac ako pravdepodobné, že v budúcnosti sa opäť posunie vyššie. Za Nórsko už odohral štyri svetové šampionáty a jedenkrát sa predstavil aj na Olympiáde.

6. obranca – Alexander Bonsaksen

Vekom už v podstate veterán, no stále má kvalitu hrať na najvyššej úrovni v rámci Európy. Aktuálne načal svoju šiestu sezónu v najvyššej fínskej lige, druhý rok je navyše vo svojom tíme Kookoo kapitánom. Pred pár rokmi dokonca v klube Tappara Tampere dvakrát vyhral fínsky majstrovský titul. Okrem toho pôsobil doma v Nórsku, vo Švédsku a Nemecku. Hral na desiatich MS a 3-krát sa v nórskom drese objavil na Olympiáde.

5. obranca – Anders Myrvold

Myrvolda brali v roku 1993 v piatom kole draftu do Quebecku. V lige však hral za iné tímy – za štyri rôzne. Dokázal medzi ne rozdeliť svoju porciu 33 štartov v NHL. Oveľa viac si toho odkrútil po farmách – 377 zápasov v AHL. Tak ako sa poriadne nepresadil do NHL, nedokázal sa presadiť ani v TOP európskych ligách. Slabá sezóna v Nemecku a nie veľa svetlých momentov vo Švédsku, ho vrátilo naspäť domov. Tam konečne potvrdzoval, že hokej hrať vie a aj z tamojšej ligy bol viackrát nominovaný na majstrovstvá. Tých absolvoval 9, z toho 5 v A-kategórii.

Anders Myrvold

4. obranca – Tommy Jakobsen

V Nórsku hokejová legenda. Veľa sezón síce odohral v domácej lige, no najúspešnejšie obdobie je určite jeho 10-ročné pôsobenie v nemeckej DEL, v ktorej odohral takmer pol tisícku zápasov. Bol oporou Augsburgu, Düsseldorfu a neskôr aj Grazu v rakúskej EBEL. V nórskom národnom tíme patril medzi stálice – 18× MS (dokopy 102 zápasov; 5-krát ako kapitán), z toho 13× v A-kategórii plus tri Olympiády.

Honorable mentions

Čestné uznanie pre obrancu menom Martin Knold. Ofenzívnejší obranca, ktorý s hokejom skončil kvôli zraneniam tesne po 30-tke, ale stihol odohral 141 zápasov vo švédskej SHL a výborné meno si spravil v nemeckej DEL. 8× hral za Nórsko na MS.

3. obranca – Mats Trygg

Aj Trygg ukazoval svoje umenie dlhšiu časť kariéry v nemeckej DEL. No okrem necelej tristovky zápasov tam (6 sezón) ho bolo možné vidieť 8 sezón v najvyššej lige Švédska. Tam odohral 340 zápasov a vybojoval aj jeden titul. K tomu 13 sezón strávil v nórskej lige. Nie je tých sezón na jedného hráča už trochu priveľa? Správne; Mats Trygg má totiž 44 rokov a ešte stále hráva domácu ligu. Patrí medzi ďalšie legendy. Pri výpočte účastí na MS to má podobné ako Jakobsen: 18× MS (dokopy 110 zápasov), z toho 13× v A-kategórii plus dve OH. Na MS 2012 bol najlepším strelcom spomedzi obrancov – dal 5 gólov.

2. obranca – Ole-Kristian Tollefsen

Tvrdý, dobre stavaný obranca, zameraný na defenzívu. Ako stvorený na hru v zámorí, kde ale kvôli zraneniam nevydržal dlho. Odohral 163 zápasov v NHL prevažne za Columbus a ďalších 138 štartov si pripísal v AHL. Po návrate do Európy si držal štandard poctivého defenzívneho zadáka vo Švédsku – 7 sezón v najvyššej súťaži (3 ako kapitán), vyše 320 zápasov, no pre zdravotné problémy skončil už vo veku 33 rokov. Za nórsku reprezentáciu hral na 8 MS (6× v A-kategórii, z toho 5× bol kapitán) a dvoch Olympiádach.

Ole-Kristian Tollefsen

1. obranca – Jonas Holøs

Momentálne 33-ročný hokejista sa po drafte v roku 2008 dva roky priúčal veľkému hokeju vo Švédsku. A spravil dobre; keď potom skúšal jeden rok šťastie v zámorí, väčšinu zápasov už odohral v prvom tíme NHL. Bolo z toho 39 zápasov za Colorado. Po návrate do Európy strieda kluby v pravidelných dvojročných intervaloch. Pôsobí hlavne vo Švédsku (jeden titul), no odskočil si do KHL a potom aj do švajčiarskej NLA. Odkedy hral za Nórsko na svojich prvých MS v roku 2006 ako 18-ročný, hral na každých ďalších MS. To jest 14-krát (3× ako kapitán; dokopy 95 zápasov, 39 bodov). Na MS 2012 mal v 8 zápasoch štatistiku 4 góly a 5 asistencii. Vrátane prípravných zápasov hral už v nórskom drese viac ako 200-krát.

BRANKÁRI :

Honorable mentions

Pomyselní zdraví náhradníci nórskeho tímu sú: 30-ročný Henrik Holm (stabilná brankárska jednotka v nórskej lige, posledných 9 sezón neklesol pod 91% úspešnosť; 6 ligových titulov, 1× chytal na MS) a 27-ročný Steffen Søberg (v drafte 2011 braný v 4. kole; tiež stabilná jednotka v nórskej lige, 3× chytal na MS).

3. brankár – Lars Volden

Všetci traja brankári (aj dvaja náhradníci) sú stále aktívnymi hráčmi. Asi aj preto, že Nórsko v minulosti skutočne nevyprodukovalo veľa dobrých gólmanov. Volden má 28 rokov a za sebou skúsenosti z fínskej, švédskej, slovenskej (výborné výkony v drese Trenčína) a českej najvyššej súťaže. Prakticky nikde sa ale nepresadil naplno a skoro nikde nebol jasnou brankárskou jednotkou. Možno sa mu to raz podarí vo Švédsku, kde pokúša šťastie najviac. V nórskej reprezentácii chytal na štyroch MS, no príliš neoslnil.

2. brankár – Henrik Haukeland

25-ročný Haukeland bol v minulej sezóne jasná jednotka tímu Kookoo vo fínskej Liige, kde pôsobí aj jeho krajan Bonsaksen. Ešte predtým sa stal dokonca najlepším brankárom druhej švédskej ligy. Momentálne chytá už vo švédskej lige č. 1 – v SHL, ale zatiaľ ako dvojka. Za Nórsko doteraz chytal na troch MS, bez výraznejšieho úspechu.

1. brankár – Lars Haugen

8-krát chytal na MS, väčšinou ako jasná jednotka – dokopy 43 zápasov. Na MS 2011 mal v 7 zápasoch úspešnosť 92,6%. Aj na dvoch Olympiádach, ktorých sa zúčastnil, mal v nórskej bráne takmer monopol. Na ligovej úrovni sa z nórskej ligy dostal cez bieloruskú až do KHL. Tam pár rokov výborne chytal za Minsk, aj keď jasnou jednotkou nikdy nebol. Následne hral 3 roky vo Švédsku, kde tiež chytal viac ako ostatní, ale tiež nebol klasickou jednotkou. Na dva roky ešte šiel do rakúskej EBEL a tento rok sa vrátil domov. Pri pohľade na najlepších brankárov Nórska vidieť, že Nóri na svojho prvého naozaj veľkého brankára ešte stále čakajú.

Lars Haugen

Tak a to je vše přáleté. Súhlasíte s vybranými hráčmi a poradím? Vaše názory (ak budú napísané konštruktívne) si rád prečítam v diskusii ;)

