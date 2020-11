Najlepší hokejoví reprezentanti Nemecka – historický "Dream team"

Hypotetická, historicky najlepšia zostava nemeckej hokejovej reprezentácie. Ako by asi mohla vyzerať?

Zdravím Vás! Pripravil som si pre hokejových zanietencov ďalšiu fajnšmekrovinu. O rôznych štatistikách som už napísal veľa (linky na konci článku). Tentokrát som sa rozhodol zostaviť rebríček, alebo inak povedané taký All-stars tím reprezentantov niektorých krajín.

Pre takých, ktorí sa nad rebríčkom plánujú zhroziť, najprv pár poznámok:

v prvom rade ide o MÔJ SUBJEKTÍVNY POHĽAD

zostava je zložená z 13 útočníkov, 7 obrancov a 3 brankárov ( + honorable mentions pre tých, ktorým tesne „ušla nominácia“)

( + honorable mentions pre tých, ktorým tesne „ušla nominácia“) hráč musel reprezentovať svoju krajinu na veľkom turnaji (takže Makarov a Krutov nebudú v ruskej zostave, reprezentovali iba Sovietsky Zväz; rovnako v slovenskej nebude Golonka či Lukáč atď)

(takže Makarov a Krutov nebudú v ruskej zostave, reprezentovali iba Sovietsky Zväz; rovnako v slovenskej nebude Golonka či Lukáč atď) hráči nesmú byť naturalizovaní (žiadni Kanaďania v zostavách Bieloruska, Švajčiarska, ...)

(žiadni Kanaďania v zostavách Bieloruska, Švajčiarska, ...) príliš mladí hráči sa napriek obrovskému potenciálu nemusia do TOPky dostať, ešte je priťažké ich zaradiť.

V tomto článku rozoberiem NEMECKO. Tak poďme na to.

Nemecký hokej je na vzostupe. Pomalými krokmi prekráčalo okolo upadajúceho slovenského hokeja a momentálne si mädlí ruky ako vtrhne medzi elitu. Chvíľu to ešte potrvá, no našliapnuté má dobre. Talentovaná mlaď ešte musí povyrásť, a tak v rebríčku zas toľko hviezd ešte nie je. Možno o pár rokov.

ÚTOK :

13. útočník – Dieter Hegen

Hral ešte za Západné Nemecko. Aj po spojení republík naďalej predvádzal výborné výkony a dokonca sa stal kapitánom reprezentácie. Celkovo hral na 13-tich MS, čo je v jeho prípade dokopy vyše sto zápasov. K tomu pridal 5 Olympiád. Do NHL sa nedostal, ani žiadnu poprednú ligu nehral, ale v drese Nemecka je málo väčších legiend. Dokonca je členom siene slávy IIHF. V domácej lige (západonemeckej, spojenej aj DEL) mal takmer 800 stretnutí s priemerom viac než bod na zápas. No dovolím si tvrdiť, že v tom čase ešte nemala liga takú kvalitu.

12. útočník – Eduard Lewandowski

Nie len vo futbale majú Nemci svojho Lewandowskeho. Tento však nemá poľské ale ruské korene. Od 15-tich rokoch žije v Nemecku a vo vyššom veku ho aj reprezentoval. Po výborných výkonoch v nemeckej DEL dostal šancu na návrat do rodnej krajiny vo forme kontraktu od Spartaku Moskva. V ňom a v ďalších kluboch KHL nastúpil v 365 zápasoch (124 bodov). Potom sa vrátil do DEL a neskôr prešiel do druhej nemeckej ligy, ktorú hrá dodnes. Reprezentoval ešte pred odchodom do KHL, a to na štyroch MS a jednej Olympiáde.

11. útočník – Daniel Kreutzer

Bol dlhoročný reprezentant. A bodaj by nie; málokto mal v DEL také meno ako on. V inej krajine klubový hokej ani nehral, a tak mu ostal priestor v DEL, kde odohral v 21 sezónach 937 zápasov (718 bodov). Najviac za tím z Düsseldorfu, kde hral 15 a pol roka a z nich bol 12 rokov kapitánom. Stal sa ozajstnou ikonou mužstva, bez ktorej si nemecký národný tím málokto vedel predstaviť. Hral na 12-tich MS (9× A-kategória), či dvoch Olympiádach.

10. útočník – Patrick Reimer

37-ročný veterán hrá hokej ešte dnes. Dlhé roky strávil tento výborný strelec v Düsseldorfe a Norimbergu (celý čas s kapitánskym „C-čkom“). Podobne ako Kreutzer, ani on nehral v inej krajine. Vyše osemsto zápasov (zatiaľ 674 bodov) v DEL je slušná porcia, ktorú zrejme ešte navýši. Nemecko reprezentoval na piatich MS a jednej Olympiáde – na tej zázračne striebornej.

9. útočník – Tom Kühnackl

Aktuálne 28-ročný krídelník už dvakrát dvíhal nad hlavu Stanley Cup. Vyhral ho ako iba tretí Nemec. A to v NHL odohral zatiaľ „iba“ 232 zápasov (54 bodov). Častokrát na tribúne a občas aj na farme, no v pravý čas na správnom mieste, teda v prvom tíme Pittsburghu. Za Nemecko hral na väčšom turnaji zatiaľ iba v mládežníckych kategóriach; na prvý veľký seniorský ešte čaká.

8. útočník – Marcel Goc

V nemeckej lige má menej ako pol bodu na zápas. No hral iba na začiatku a na konci kariéry. V jej strede pôsobil v zámorí. Draftovali ho v prvom kole v roku 2001 a po dvoch sezónach v DEL a dvoch v AHL sa napevno uchytil v NHL. Jeho najlepšia bodová žatva za jednu sezónu sa však zastavila už na čísle 30. V lige si odkrútil viac ako 6 stoviek zápasov, ale bodovo sa výraznejšie nepresadzoval. Reprezentoval rád a ako kapitán stál pri najväčších úspechoch Nemecka (4. miesto na MS, striebro z Olympiády). Na MS hral celkovo 8× a pod piatimi kruhmi sa objavil v troch prípadoch.

Marcel Goc

7. útočník – Michael Wolf

A máme tu tretieho matadora, ktorý z Nemecka pätu nevystrčil. V DEL sedemsto zápasov, a v kolonke bodov číslo 614. Bol bombardérom, väčšinu bodov mal za góly. Je zvláštne, že Kreutzer a Reimer nevyhrali nikdy titul v DEL. Wolfovi sa to podarilo 3-krát po sebe na záver kariéry s Mníchovom, kde bol kapitán. To už nereprezentoval. Ale keď ešte obliekal nemecký dres, tak aj preň si vždy odložil nejaké góly. 7-krát hral na MS a jedenkrát na Olympiáde.

6. útočník – Stefan Ustorf

Dlhé roky hral v Nemecku, ale skúšal to aj v Amerike. V AHL mu to šlo dobre, a 54 zápasov odohral v samotnej NHL. Tri roky hral aj zámorskú IHL a potom sa vrátil domov, kde dohral kariéru za berlínsky klub. V nemeckej DEL vyhral spolu 5 titulov. Hral na šiestich MS (5× v A-kategórii) a štyroch Olympiádach. No bez väčšieho úspechu. V druhej polovici kariéry mu neraz prischlo aj kapitánske „C-čko“. A to ako v klube, tak aj v reprezentácii. A keby už nijak inak, tak reprezentácii prispel tým, že vďaka nemu začal za Nemecko chytávať Olaf Kölzig. Ale o tom až pri brankároch.

Stefan Ustorf

5. útočník – Tobias Rieder

Aj keď má ešte iba 27 rokov, už sa dosť nareprezentoval. Hlavne v nižších mládežníckych kategóriach bol, zdá sa, nepostrádateľný. Preto sa dočkal aj draftu, po ktorom vyrazil do zámoria. Po rokoch v juniorke a AHL sa presadil do tímu Arizony. Tam vydržal pár rokov a potom začal rýchlo meniť kluby. Aktuálne bude Buffalo už jeho piatym. V 434 zápasoch zatiaľ získal 138 bodov. Sezónne maximum má doteraz 37 bodov. Jeho zámorské pôsobenie trochu pripomína Marcela Goca. Nie a nie sa poriadne presadiť. Na MS sa predstavil 4-krát.

4. útočník – Dominik Kahun

Rodák z Čiech, ale už ako dieťa sa presťahoval do Nemecka. Dnes má 25 rokov, a aj keď nebol nikdy draftovaný, plní si svoj zámorský sen o NHL. Do zámoria šiel hrať už juniorské súťaže, ale vrátil sa naspäť domov. Dal si na čas a až keď trochu vyzrel v DEL (a získal tri tituly v rade), skúsil to znovu. A veru bolo trochu šokom, že skok rovno do NHL zvládol tak bravúrne. 37 bodov od neho nik nečakal. Zatiaľ má v NHL 138 štartov a snáď pridá ďalšie. Za Nemecko hral na štyroch MS, no najväčší úspech mu dozaista pripomína strieborná olympijská medaila.

Honorable mentions

Honorovaní sú – Philip Gogulla (506 bodov v DEL, 10× MS z toho 9-krát v A-kategórii); Peter Draisaitl (otec nemeckej hviezdy, rodák z českej Karvinej, výborné čísla v nemeckej lige, 7× MS a 3× Olympiáda); Tim Stützle (čerstvá draftová trojka s vysokým potenciálom, pravidelne nastupoval v DEL v 17-tich rokoch a bodoval).

3. útočník – Marco Sturm

Tu už sa presúvame do pásma hráčov, ktorí sa v NHL naplno presadili. Sturm bol do nej draftovaný v prvom kole 1996 a odohral v nej vyše 900 zápasov, nazbieral 487, ktoré rozdelil medzi góly a asistencie takmer fifty fifty. Jeho maximom je 56 bodov v Bostone v sezóne 2007/08. No najväčšiu časť kariéry odohral za San José, ktoré má s nemeckým hokejom dobré skúsenosti. Pôsobenie v reprezentácii neflákal, z NHL utekal pomôcť svojmu tímu aj keď hral v nižšej divízii. Na MS v A-kategórii štartoval trikrát, rovnako aj na Olympiáde. Aktuálne je asistentom trénera Los Angeles v NHL.

Marco Sturm

2. útočník – Jochen Hecht

Sturmov súputník v NHL. Majú takmer rovnaký vek a aj výkony v NHL boli na podobnej úrovni. Hecht narozdiel od Sturma nebol draftovaný a narozdiel od neho si pripísal aj tímové úspechy. Aj keď všetky tri v nemeckej DEL. V najlepšej lige sveta hral v 833 zápasoch (463 bodov), najviac z nich za Buffalo, kde bol jednu dobu aj kapitánom. Najlepšiu sezónu mal 2003/04, keď padalo v NHL síce najmenej gólov, no Hecht dosiahol 52 bodov, a to len v 64 zápasoch. Aj keď bol od Sturma trochu starší, korčule zavesil na klinec o tri a pol roka neskôr. Odohral 6 MS a nastúpil na troch Olympiádach.

1. útočník – Leon Draisaitl

Nedávno oslávil 25 rokov a už je jednotkou medzi nemeckými útočníkmi. Nuž, napriek svojmu veku už bodovo siaha na nemecké bodové maximum v NHL, ktoré drží Sturm. Bol draftovou trojkou roku 2014, no po pár rokoch to vyzerá, že bol toho roku najlepším úlovkom. Má presne bod na zápas NHL. V oboch týchto kolonkách mu svieti číslo 422. Posledné dve sezóny prekonal 100-bodovú hranicu. Bolo mu vyčítané, že ho na ľade ťahá hlavne kanadský supertalent McDavid, no keď sa ten zranil, Leon naďalej ukazoval svoje kvality, bez povšimnutia. Vybojoval si už 3 individuálne trofeje, na ktoré nemecký hokej nie je práve zvyknutý (s výnimkou brankára Kölziga). Nám fanúšikom ostáva tešiť sa, čo všetko nám ešte vo svojej kariére predvedie.

OBRANA :

7. obranca – Mirko Lüdemann

Žiadny iný hráč neodohral v DEL viac zápasov ako tento obranca. A to po páde režimu (keďže bol z východného Nemecka) skúšal šťastie aj za morom. Ešte pred 20. narodeninami sa však vrátil domov a nikde inde už nehral. A keďže hral až do 43, rekordu sa nemožno čudovať – 1016 zápasov v 22 sezónach, a to všetko za Kolín nad Rýnom. V play-off chýbal iba dvakrát. Nazbieral na obrancu výborných 477 bodov, a dvakrát vyhral titul. Nemecko reprezentoval „iba“ 7-krát na MS a 3-krát na Olympiáde, pretože v roku 2004 po nezhodách s trénermi ukončil reprezentačnú kariéru.

6. obranca – Christoph Schubert

Mníchovský rodák sa vo svojich 20-tich rokoch pobral za more. Draftovala ho Ottawa, no na príležitosť v prvom tíme si musel chvíľu počkať. Najprv odohral tri kompletné sezóny v AHL. Tie ho ale dobre pripravili na prvý tím, kde odohral štyri veľmi solídne sezóny (dvakrát sa dostal nad 20 bodov). Jeho hra ale rýchlo upadla a po poslednej, už slabšej sezóne v NHL (v Atlante), sa vrátil do Európy. V Hamburgu bol pár rokov kapitánom, no na titul nedosiahol. Celkovo odohral 315 zápasov v NHL, za Nemecko hral 6× na MS a 2× na Olympiáde.

5. obranca – Sascha Goc

Starší brat Marcela Goca bol taktiež draftovaný, ale v NHL si odkrútil iba 22 zápasov. Bez jediného bodu. A to sa neskôr stal ofenzívnym obrancom. Mal dobrú strelu a niekedy slabšiu sebakontrolu. Po návrate domov hral ešte 15 sezón v DEL, kde zbieral body aj trestné minúty. V prvej sezóne v Nemecku dosiahol len 4 kanadské body. Naproti tomu o pár rokov strelil za jeden rok 24 gólov a raz sa mu podarilo mať viac bodov ako zápasov. Škoda, že tento potenciál neukázal v zámorí. A tiež veľká škoda pre nemecký hokej, že vo svojich najlepších rokoch ukončil pre protest (proti nemeckej národnej antidopingovej agentúre) reprezentačnú kariéru. Mohol odohrať viac ako troje MS a jednu Olympiádu.

4. obranca – Uli Hiemer

Dlhé roky reprezentoval Západné Nemecko a v 80-tych rokoch pričuchol aj k NHL. Konkrétne za tri sezóny odohral v New Jersey 143 zápasov s priemerom pol bodu na zápas. Okrem toho hral iba v Nemecku, kde v západonemeckej, neskôr spojenej lige a neskôr DEL odohral dovedna 567 stretnutí (6× vyhral titul). 456 bodov je pre zadáka senzačné číslo, no o vtedajšej kvalite domácej ligy by sa dalo polemizovať. 9× hral na MS a 3× si obliekol nemecký dres na zimnej Olympiáde.

Honorable mentions

Čestne ocenenými obrancami Nemecka sú: Korbinian Holzer, aktuálne 32-ročný zadák s dvestovkou zápasov v NHL (+ takmer tristo v AHL); nedávno podpísal kontrakt v KHL a Sven Butenschön, ktorý v NHL odohral 140 zápasov a 354 pridal v AHL. Obaja boli defenzívne ladení obrancovia.

3. obranca – Dennis Seidenberg

Nebol draftovaný a málokto by mu v mladom veku predpovedal dlhú kariéru v NHL. Napokon z toho bolo 859 zápasov v základnej časti (251 bodov) a s Bostonom zisk Stanley Cupu (ako druhý Nemec). Dokonca toho ani nemusel toľko odohrať v AHL (ktorú vyhral vo výlukovej sezóne), aby sa napevno presadil do NHL. Hral dobre v obrane a k tomu zbieral málo trestných minút. Trikrát hral na Olympiáde a 5 účastí si pripísal na majstrovstvách. Na MS 2017 si pripísal 8 bodov v 8 zápasoch a na MS 2018, po ktorých skončil s hokejom, bol kapitánom Nemecka.

Dennis Seidenberg

2. obranca – Uwe Krupp

No a máme tu toho prvého Nemca, ktorý vyhral Stanley Cup. Síce bol obranca a veľa gólov nestrieľal, bol to práve on, kto vtedy v drese Colorada rozhodol gólom o zisku tejto trofeje v predĺžení štvrtého finále. Odohral vyše sedemsto zápasov v najlepšej lige sveta (sezónne maximum 44 bodov) a nebyť zdravotných problémov, mohlo ich byť viac. V 33 rokoch prakticky skončil s hokejom, aj keď sa viackrát pokúšal o návrat. Pre nemecký hokej to ale nebola zlá správa, následne sa totiž stal veľmi úspešným trénerom. V reprezentácii hral málo, a keď, tak ešte za Západné Nemecko. Za spojené Nemecko hral iba na Olympiáde 1998.

1. obranca – Christian Ehrhoff

Mal až 23, keď sa napevno usadil v San Jose v NHL. Napokon si v lige pripísal spolu takmer osemsto štartov (340 bodov). Bol skôr ofenzívnym obrancom s medzierkami v obrannej hre. Skvele sa mu vodilo vo Vancouveri aj v Buffale. Potom už mal po 30-tke a laboroval s viacerými zraneniami. Napokon sa ešte vrátil na dve sezóny do Nemecka. Keby ostal hrať v zámorí, nedostal by sa na striebornú, už jeho štvrtú Olympiádu 2018, ktorá bola jeho poslednou reprezentačnou skúsenosťou. Predtým Nemecko reprezentoval 7-krát na MS.

Christian Ehrhoff

BRANKÁRI :

Honorable mentions

Do prvej trojky sa nevošli dvaja menovaní: Dennis Endras – 35 rokov, stálica z nemeckej DEL (450 zápasov, 90,9% úspešnosť a 39 čistých kont), ktorá pobláznila Nemecko na domácich MS 2010 s 96,1% úspešnosťou a postupom do semifinále. A tiež Mathias Niederberger, čoskoro 28-ročný brankár s pevnou pozíciou v DEL a priemernou 92,1% úspešnosťou v 210 zápasoch.

3. brankár – Thomas Greiss

Na skutočnú jednotku tímu NHL sa nevypracoval a v 34 rokoch už je nepravdepodobné, že sa mu to podarí. Ako brankárska dvojka však predvádzal výborné výkony. V 282 zápasoch mu v kolonke úspešnosti zásahov svieti 91,5%. Vychytal 13 núl a podpriemerný NY Islanders pomohol viackrát dostať do play-off. V sezóne 2018/19 získal spolu s Robinom Lehnerom Jenningsovu trofej za najlepší priemer inkasovaných gólov. V drese Nemecka si zachytal na dvoch MS a dvoch Olympiádach. Reprezentačné akcie mu však zvyčajne príliš nevyšli.

2. brankár – Philipp Grubauer

Onedlho 29-ročný brankár Colorada si zatiaľ pripísal v NHL 174 štartov. Rovnako ako Greiss sa márne pokúšal stať sa jednotkou v tíme NHL, ale vzhľadom na vek sa mu to ešte môže podariť. A aj vzhľadom na jeho doterajšie výsledky. Je zvláštne, že brankár s 92% úspešnosťou nebol zatiaľ nikde jednotkou. V drese Washingtonu získal Stanley Cup, no v samotnom play-off vtedy veľa príležitostí nedostal. Ani v nemeckej reprezentácii nebol na žiadnych (z troch) MS jednotkou tímu. A to aj tam svoju úspešnosť zásahov vytiahol na 92,7%. Jeho výkony sú viac než dobré, tak uvidíme, či pôjde aj naďalej úspechu naproti.

1. brankár – Olaf Kölzig

Jednotka tohto zoznamu sa nenarodila v Nemecku. Olaf sa totiž narodil nemeckým rodičom v Južnej Afrike a potom vyrastal v Kanade (dokonca chytal za kanadskú juniorku). Keď mal 25 rokov a pôsobil na rozhraní farmy a prvým tímom Washingtonu, hrával s ním aj Nemec Stefan Ustorf a práve jeho iniciatívou začala snaha dostať Kölziga do nemeckého národného tímu pre Svetový pohár 1996. Úspešne. Aj keď mu turnaj nevyšiel, následne ešte chytal za Nemecko na dvoch MS, dvoch Olympiádach a aj ďalšom Svetovom pohári. V NHL odchytal spolu 719 zápasov, skoro všetky za Washington. Vychytal 35 núl a priemernú úspešnosť zásahov mal 90,6%. Stanley Cup nikdy nevyhral, ale získal jednu Vezinovu a aj ďalšie dve individuálne trofeje.

Olaf Kölzig

Tak a to je vše přáleté. Súhlasíte s vybranými hráčmi a poradím? Vaše názory (ak budú napísané konštruktívne) si rád prečítam v diskusii ;)

