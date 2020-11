Najlepší hokejoví reprezentanti Lotyšska – historický „Dream team“

Hypotetická, historicky najlepšia zostava lotyšskej hokejovej reprezentácie. Ako by asi mohla vyzerať?

Zdravím Vás! Pripravil som si pre hokejových zanietencov ďalšiu fajnšmekrovinu. O rôznych štatistikách som už napísal veľa (linky na konci článku). Tentokrát som sa rozhodol zostaviť rebríček, alebo inak povedané taký All-stars tím reprezentantov niektorých krajín.

Pre takých, ktorí sa nad rebríčkom plánujú zhroziť, najprv pár poznámok:

v prvom rade ide o MÔJ SUBJEKTÍVNY POHĽAD

zostava je zložená z 13 útočníkov, 7 obrancov a 3 brankárov ( + honorable mentions pre tých, ktorým tesne „ušla nominácia“)

( + honorable mentions pre tých, ktorým tesne „ušla nominácia“) hráč musel reprezentovať svoju krajinu na veľkom turnaji (takže Makarov a Krutov nebudú v ruskej zostave, reprezentovali iba Sovietsky Zväz; rovnako v slovenskej nebude Golonka či Lukáč atď)

(takže Makarov a Krutov nebudú v ruskej zostave, reprezentovali iba Sovietsky Zväz; rovnako v slovenskej nebude Golonka či Lukáč atď) hráči nesmú byť naturalizovaní (žiadni Kanaďania v zostavách Bieloruska, Švajčiarska, ...)

(žiadni Kanaďania v zostavách Bieloruska, Švajčiarska, ...) príliš mladí hráči sa napriek obrovskému potenciálu nemusia do TOPky dostať, ešte je priťažké ich zaradiť.

Ďalšie krajiny tu: Bielorusko, Česko, Fínsko, Kanada, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Rusko, Spojené Štáty, Slovensko, Švajčiarsko, Švédsko, zvyšok sveta

V tomto článku rozoberiem LOTYŠSKO. Tak poďme na to.

Po rozpadnutí ZSSR bol taký malý boj o to, kto bude ten najlepší tím z bývalých sovietskych republík hneď po Rusku. Po 30 rokoch môžme povedať, že ním sú Lotyši. Raz za čas ešte vychovajú hráča pre NHL a v krajine hokej zbožňujú.

ÚTOK :

13. útočník – Mikelis Redlihs

Je stále aktívnym veteránom a pôsobí v Dyname Riga. V mladosti chvíľočku skúšal šťastie v Amerike, no teraz už dlhodobo hráva KHL. Okrem dvoch sezón v Jaroslavli odohral všetky ročníky v lotyšskej metropole. Vo vyše 600 zápasov má na konte takmer tristo bodov. Za svoju vlasť hral na 12-tich MS. V 71 zápasoch nazbieral 30 bodov.

12. útočník – Lauris Darzinš

Rovnako ako Redlihs, aj on je aktívnym veteránom a aj on teraz pôsobí v Dyname Riga, kde je kapitánom. A naposledy bol aj kapitánom Lotyšska na MS, ktorých absolvoval už 9. Strelil na nich dokopy 22 gólov. Na MS 2015 mal 10 bodov v 7 zápasoch. V KHL má solídne čísla. Odohral viac ako 500 stretnutí a v nich dosiahol cez tristo bodov (maximum 44 za sezónu). V mladosti to skúšal v zámorí a potom ho to s krátkymi zastávkami vo Fínsku a Česku doviedlo až do spomínanej KHL. V nej to skúšal v troch tímoch, ale najvernejší je svojej domovskej Rige.

11. útočník – Grigorijs Pantelejevs

S hokejom sa stal svetobežníkom. Hral sovietsku ligu, bol draftovaný, presadil sa v zámorí (54 zápasov v NHL, 164 v AHL, 283 v IHL), potom hral v nemeckej DEL, ruskej Superlige, švédskej Elitserien, švajčiarskej druhej lige, vo východoeurópskej lige za Rigu, jednu sezónu si strúhol aj vo fínskej SM-liige a hral aj v Taliansku a Rakúsku. Dôležité však bolo, že nech sa objavil kdekoľvek, väčšinou vedel byť oporou mužstva. A to platilo aj o lotyšskom drese, v ktorom odohral 9 MS (z toho 8 v „Ačku“)

10. útočník – Vjačeslavs Fanduls

Napriek nesporným kvalitám to do zámoria skúšať nešiel a väčšinu svojej kariéry strávil vo Fínsku. Odohral tam v najvyššej súťaži 476 zápasov (359 bodov) a v nižších ligách ďalšiu stovku. Kratšiu anabázu mal v Nemecku, v Dánsku a vo Švajčiarsku. No kým hral na severe Európy, pravidelne ho volali do reprezentácie. Pomohol Lotyšsku dostať sa do A-kategórie MS, na ktorých si potom 6-krát aj zahral. Lotyši priveľa reprezentačných úspechov nedosiahli, Fandulsa môže teda tešiť aspoň jeden titul z fínskej ligy.

9. útočník – Martinš Karsums

Draftom prešiel už v druhom kole a tak sa doňho vkladali v Lotyšsku veľké nádeje. Očakávania v zámorí žiaľ nepotvrdil. Do NHL sa dostal iba v jednom ročníku, v ktorom mu dali šancu v 24 zápasoch bez väčšieho úspechu. Čo na tom, že v AHL podával skvelé výkony. A tak sa vrátil zo zámoria a ako takmer každý dobrý lotyšský hokejista – do Dynama Riga. Tam už bol ťahúňom, a tak si vybojoval zmluvu s moskovským Dynamom. Celkovo už odohral v KHL 495 zápasov (271 bodov). Na MS sa dostal napriek dobrým výkonom iba 4-krát, no vždy patril medzi lídrov.

Martinš Karsums

8. útočník – Miks Indrašis

Má 30 rokov a už viac ako 400 zápasov v KHL a takmer 250 bodov. Po sezóne, kedy bol kapitánom Rigy a dosiahol 42 bodov, odišiel do Dynama Moskva. Veľmi podobne ako Karsums. Zatiaľ mal vo zvyku byť opora svojho tímu, a tak ho ešte pár rokov v kontinentálnej lige zrejme bude vidieť. Do reprezentácie ho volajú pravidelne, takže 8 majstrovstiev sveta asi tiež nebude konečné číslo. Na MS 2019 na Slovensku dosiahol v 7 zápasoch rovnaký počet bodov.

7. útočník – Kaspars Daugavinš

Ďalší hokejista, ktorý to dotiahol až do NHL, ale veľa tam toho nepredviedol. 91 zápasov za Ottawu a Boston (inak zrovna za Boston hrali aj Pantelejevs a Karsums), no naplno sa v nich rozhodne nepresadil. V AHL to bola síce iná pesnička (Calder Cup), ale kvôli nej tam Daugavinš určite nešiel. Po odchode zo zámoria a jednej vydarenej sezóne vo Švajčiarsku sa upísal Dynamu Moskva. Aktuálne hrá už za svoj štvrtý tím KHL, v ktorej sa pomaly blíži k zápasu číslo 400 (243 bodov). V reprezentácii bol neraz aj kapitánom tímu, a tomu prislúchala aj jeho produktivita. Na MS 2015 mal 9 bodov v 7 zápasoch. Celkovo hral na deviatich MS.

Kaspars Daugavinš

6. útočník – Teodors Blugers

Dnes 26-ročný útočník si v zámorí prešiel viacerými súťažami a napokon sa presadil aj v tej najlepšej. A tu už snáď môžme hovoriť o presadení sa. K odohranej stovke zápasov mu ešte tri chýbajú, no v poslednom ročníku bol celý čas súčasťou prvého tímu Pittsburghu a zaznamenal 22 bodov. V Lotyšsku si od neho do budúcna veľa sľubujú. Zatiaľ toho na troch MS veľa ukázať nestihol, no jeho chvíle by ešte mali prísť.

5. útočník – Herberts Vasiljevs

Hral toľko rokov v Nemecku, že má aj tamojšie občianstvo. Makal na sebe tak tvrdo, že aj bez draftu si zahral v NHL. Áno, nemalo to dlhé trvanie, presnejšie, bolo to viacero kratších epizód. Dokopy 51 zápasov. V AHL už klasicky hviezdenie, no na dlhšie presadenie sa do tímu Floridy, Atlanty alebo Vancouveru to nestačilo. Za to v Nemecku to bola iná pesnička. 14 sezón, z toho 10 kapitánom tímu. 627 zápasov, 508 bodov. V meste Krefeld si určite dobre pamätajú meno Vasiljevs. Na titul nedosiahol, no dôsledne ho sledovali lotyšskí reprezentační tréneri. 11× MS (3× kapitán) a 3× Olympiáda. Na MS 2009 mal 9 bodov v 7 zápasoch.

4. útočník – Zemgus Girgensons

Aktuálne jediný Lotyš, ktorý si môže povedať, že už roky hráva NHL. Draftom prešiel v prvom kole a presadil sa tam už ako násťročný. Čiže všetci dúfali v jeho rýchle napredovanie. Lenže už vo svojej druhej sezóne dosiahol svoje doterajšie sezónne maximum (30 bodov). To odvtedy nevie prekonať. Vo veku 26 rokov je síce stále priestor na zlepšenie, no dlhodobá stagnácia môže aj ubíjať. Uvidíme, koľko rokov ešte potiahne v zámorí a či ho onedlho nezbadáme na klziskách KHL. Jeho cenné skúsenosti z takmer pol tisícky zápasov NHL sú ale pre krajinu ako Lotyšsko na nezaplatenie. Na MS hral zatiaľ štartoval 4-krát.

Honorable mentions

Sem som zaradil dvoch aktívnych útočníkov. 23-ročný Rudolfs Balcers hrá v zámorí a v uplynulej sezóne hral striedavo za Ottawu a na farme. Skvele sa mu zatiaľ darí v reprezentácii. Leonids Tambijevs počas kariéry žiaril vo Fínsku, hral v Rusku, v Nemecku, v Rusku či v Dánsku, no hlavne za Lotyšsko na 15-tich MS (11× A-kategória).

3. útočník – Olegs Znaroks

Je oveľa známejší ako kontroverzný tréner. Nie každý ale vie, že bol aj dobrým hokejistom. Za Lotyšsko hral na piatich MS (3× A-kategória), väčšinou bol kapitánom v najcennejšom drese mal cca bod na zápas. A to napriek tomu, že jeho klubovým zamestnávateľom bol v tom čase klub z druhej nemeckej ligy. Tam sa svojho času udomácnil a hral si svoje stobodové sezóny, pri ktorých mal 2-3 bodu na zápas v priemere. Ako sa teda mohol objaviť na 3. mieste, keď hral takú ligu? No, ešte pred rozpadom ZSSR hral trošku inú ligu – sovietsku. 8 kompletných sezón plus pár ďalších zápasov. A štatistiky mal ku koncu pôsobenia v Rige vynikajúce. Toto plus pôsobenie v lotyšskom drese dáva dokopy tretie miesto.

2. útočník – Sergejs Žoltoks

Prvý, a žiaľ nie posledný nebohý hráč tohto zoznamu. Žoltoks sa ako jeden z mála lotyšských útočníkov presadil v NHL. V 588 zápasoch nazbieral 258 bodov (sezónne maximum 42 bodov). Hlavne v Minnesote si spravil meno a počítalo sa s ním v NHL aj na ďalšie sezóny. Prišiel ale štrajk a Sergejs sa vydal do rodnej Rigy, ktorá vtedy hrala bieloruskú ligu. Počas šiesteho zápasu mu prišlo zle a skolaboval. Aj predtým mal srdcové problémy, no bol pod drobnohľadom lekárov NHL. Tentokrát to už ale lekári v Minskej nemocnici bohužiaľ nestihli...

Sergejs Žoltoks

1. útočník – Helmuts Balderis

Za Lotyšsko toho veľa neodohral, no jeho kvality podčiarkujú viaceré účasti na MS, jedna na Olympiáde a jedna na Kanadskom pohári. Lotyš na Kanadskom pohári? Jasné, ale ešte v drese sovietskej mašiny. V 47 zápasoch MS zaznamenal 54 bodov. Pekná bilancia. Po páde komunistického režimu to na chvíľu skúsil aj v NHL, no v 37 rokoch už bolo ťažké adaptovať sa. Po 26 zápasoch NHL jeden ročník vynechal a následne sa k hokeju vrátil ešte doma v Lotyšsku. Tam si v lige robil čo chcel. Áno, o kvalite ligy sa dá polemizovať, ale uznajte, mal 40 rokov a v 22 zápasoch dal 76 gólov a dokopy mal 142 bodov. Stačí? Ja verím, že áno.

OBRANA :

7. obranca – Guntis Galvinš

Aktuálne hráč Třinca má na konte rovné štyri stovky zápasov v KHL a v českej extralige aktuálne už možno pomaly dohráva kariéru. Napokon, v nej ju aj pred rokmi rozbiehal, keď hrával za Vsetín. Za tie roky toho stihol dosť (mimo iné aj titul v maďarskej lige). V spomínanej KHL v deviatich sezónach (takmer iba za Rigu) nazbieral 137 bodov. Okrem toho reprezentuje Lotyšsko čo to dá. Hral na 13-tich MS, dokopy 84 stretnutí. Pripočítajúc prípravné zápasy, kvalifikácie, Olympiádu, či zápasy v nižších kategóriach, počet reprezentačných zápasov by sa blížil ku 200.

6. obranca – Ronalds Keninš

Onedlho oslávi 30 rokov, takže je v najlepšom hokejovom veku. Napriek nesporným kvalitám a množstvu reprezentačných zápasov, ktoré odohral (8× MS), nehral v KHL. Na Lotyša nezvyklé. Zdržiava sa hlavne vo Švajčiarsku. Tam načal už dvanástu sezónu. No na dva roky si predsa len z nej odskočil, a to nikam inam ako do NHL (a AHL). Za Vancouver nastúpil dokopy na 38 zápasov a potom sa vrátil do Zürichu, s ktorým dokopy trikrát vyhral titul.

5. obranca – Kristaps Sotnieks

Momentálne má 33 rokov, a okrem dvoch sezón v Lade Togliatti hral celý život v Rige (KHL, lotyšskú aj bieloruskú ligu). Čiže je jednoduché sa dovtipiť, že v KHL má toho odohraté viac než dosť – takmer šesťsto zápasov. Defenzívny zadák, ktorý bol jednu dobu aj kapitánom Rigy, je často nominovaný aj do reprezentácie. Jeho poctivú obrannú hru využil Lotyšský národný tím už na 11-tich MS a dvoch Olympiádach.

4. obranca – Arturs Kulda

Aj ďalší v poradí je stále aktívny hráč. V 32 rokoch má azda ešte kus kariéry pred sebou. Vyskúšal si v nej zámorie – 260 zápasov v AHL + Calder Cup a tiež 15 štartov v NHL. Potom už tradične nabral smer KHL, kde sa však vyhýbal Rige. Domovom mu bol Novosibirsk, Ufa, Helsinki, Čerepovec, ba dokonca hral aj za čínsky tím, kým si prvýkrát obliekol aj rižský dres. Dokopy štartoval vo viac než 350 zápasoch v KHL, kde bol takmer výlučne defenzívny obranca. 6-krát sa predstavil na MS.

Honorable mentions

Sem vyberám veterána Georgijsa Pujacsa (393 zápasov v KHL, 100 bodov, 9× MS) a Sergejsa Cudinovsa, ktorý, rovnako ako Znaroks, odišiel v roku 1992 hrať nižšie nemecké súťaže a popri tom výborne reprezentoval Lotyšsko na viacerých MS.

3. obranca – Oskars Bartulis

Ďalší zadák, ktorý si vyskúšal zámorie aj KHL. 33-ročný obranca draftovaný v roku 2005 v treťom kole sa predieral z farmy do prvého tímu Philadelphie. Keď sa tam dostal, odohral za prvý tím dokopy 66 zápasov a potom znovu skončil na farme. Tak dvihol kotvy a upísal sa Donecku v KHL. Postupne bol v Astane, v ruských kluboch, v Číne a aj v Rige. V kontinentálnej lige odohral v tímoch z piatich rôznych krajín dokopy 330 zápasov. Najviac mu to šlo vo Vladivostoku, kde bol aj kapitánom. Na MS často nechodil, ale predstavil sa na dvoch Olympiádach.

2. obranca – Karlis Skrastinš

Draftovali ho v deviatom kole, no v NHL odohral až 832 zápasov. Nashville mal v drafte šťastnú ruku. Ešte pred odchodom za more dostal svoju hru na vyššiu úroveň v ruskej a fínskej lige. Defenzívny obranca s neveľkým množstvom trestných minút, ktorý sa niekedy akoby vyhýbal zraneniam. Odohral 5 NHL sezón v rade bez toho, aby vynechal zápas. V play-off toho nenahral veľa, pretože nebol v príliš dobrých tímoch. O to viac sa snažil chodiť na MS – 12 účastí, z toho 8× v A-kategórii. A 3 olympiády k tomu, pričom 2-krát bol kapitánom. Rovnako ako Bielorus Salej, aj on už mal 37 rokov, keď si chcel ešte po NHL predĺžiť kariéru v KHL. A tiež podpísal v Jaroslavli... Česť jeho pamiatke.

Karlis Skrastinš

1. obranca – Sandis Ozolinš

Bol skutočnou hviezdou NHL. Bol aj jedenkrát nominovaný na Norrisovu trofej. Nebol tak defenzívny ako viacerí vyššie uvedení hráči. Odohral 875 zápasov v NHL a v bodovaní sa zastavil na čísle 564. Strelil 167 gólov (v sezóne 1996/97 strelil najviac gólov spomedzi obrancov) a 6-krát prekonal 50-bodovú hranicu. Hral v šiestich rôznych tímoch a v jednom z nich sa mu podarilo vyhrať Stanely Cup – v Colorade. Po kariére v NHL si dal rok pauzu, aby sa v 37 rokoch vrátil do Rigy. A tak ešte odohral 5 sezón v KHL s kapitánskym „Cčkom“ na hrudi. A s priemerom pol bodu na zápas. S Lotyšským tímom sa pravdaže neraz predstavil na veľkom podujatí, no napriek ochote sa väčší úspech nedostavil. Jeho účasť na Olympiáde 2014 vo veku 42 rokov je však hodná obdivu. Medaila z reprezentácie by sa ale predsa uňho našla. Z MS do 20 rokov má striebro aj zlato, ktoré vyhral ešte s tímom ZSSR a SNŠ (Spoločenstvo nezávislých štátov).

Sandis Ozolinš

BRANKÁRI :

Honorable mentions

Čestné uznanie pre dvoch brankárov, konkrétne sú to Janis Kalninš (28 rokov a zatiaľ 164 zápasov v KHL, 92,2% úspešnosť) a Edgars Masalskis (184 zápasov v KHL, 90,8%, 12× MS, 3× Olympiáda).

3. brankár – Peteris Skudra

So Skudrom sa v NHL príliš nepočítalo. Ani ho nedraftovali, ani nemal oslnivé výsledky v Európe. Ale on mal svoj cieľ a postupne, cez ECHL, AHL a IHL (nižšie zámorské ligy) to dotiahol až do hokejovej smotánky. Nie že by v NHL práve hviezdil, ale vytrvalosťou sa dokázal presadiť a napokon odchytal 147 zápasov v najlepšej lige sveta. Aj keď vystriedal veľa tímov, jeho sezónnym maximom bolo iba 37 zápasov a z času na čas ho poslali na farmu, svoj cieľ proste dosiahol. Potom ešte 4 sezóny chytal v Rusku a pred 34. narodeninami skončil s hokejom. Lotyšsko reprezentoval len minimálne.

2. brankár – Elvis Merzlikins

Elvis je živý! Áno, chytá za Columbus a narodil sa v Rige. Pre NHL úplne neznámy brankár prišiel do zámoria v sezóne 2019/20 a hneď výborne zaskakoval za zranenú jednotku. Má iba 33 odchytaných zápasov, no málokto pochybuje o tom, že v NHL ich ešte veľa pridá. Dovtedy chytal vo Švajčiarskej NLA. Vo viac ako dvesto zápasov si hviezdnymi výkonmi vypýtal pozvánku do Columbusu. A tiež je príkladný reprezentant. Odkedy na to má kvality, chytal každú jednu sezónu na MS – zatiaľ 4-krát.

Elvis Merzlikins

1. brankár – Arturs Irbe

Podobne ako Ozolinš, aj Irbe bol v NHL hviezdou. Bol jednotkou San Jose a niekoľko rokov aj Caroliny, chytal v 568 zápasoch s takmer 90% priemernou úspešnosťou zásahov. Záver jeho kariéry môžu poznať slovenskí fanúšikovia – 6 neslávne odchytaných zápasov v slovenskej extralige za Nitru. Za Lotyšsko toho napriek častým povinnostiam v zámorí odchytal dosť. 11 MS (10× A-kategória) a dve olympiády. Hlavne na MS 2005, kedy hralo na turnaji kvôli štrajku NHL mnoho hviezd, predvádzal famózne výkony. Celý rok pauzoval, nehral za žiadny klub a potom mal na turnaji 94,4% úspešnosť a 1,48 inkasovaného gólu na zápas! Bohužiaľ to nestačilo ani na štvrťfinále. Z MS však má dve zlaté medaily. Pretože nie všetkých 10 MS chytal za Lotyšsko. Dvakrát chytal aj za ZSSR. A s takým tímom pred sebou si na MS 1990 strúhol takéto číselko - 0,95 inkasovaného gólu za zápas.

Tak a to je vše přáleté. Súhlasíte s vybranými hráčmi a poradím? Vaše názory (ak budú napísané konštruktívne) si rád prečítam v diskusii ;)

Ďalšie krajiny: Bielorusko, Česko, Fínsko, Kanada, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Rusko, Spojené Štáty, Slovensko, Švajčiarsko, Švédsko, zvyšok sveta

Linky na ďalšie články:

Hokejové zaujímavosti - 1. časť

Hokejové zaujímavosti - 2. časť

Hokejové zaujímavosti - 3. časť - draft

Hokejové zaujímavosti - 4. časť - Keby bolo keby

Hokejové zaujímavosti - 5. časť - Ktorá liga je najviac vyrovnaná?

Ako si Slovensko vodí v NHL v porovnaní s inými krajinami?

Slovenská a česká hokejová stopa v zahraničných ligách

Reprezentanti dvoch krajín - naturalizovaní hokejoví prebehlíci

Ako veľmi dominujú domáci hráči európskym hokejovým ligám?

NHL - Najlepší vek; Najlepší hráč; Najväčší smoliar atď.

NHL - 500-góloví hráči, cesta do "Triple gold" klubu, víťazný gól znamenajúci Stanley Cup

​NHL - 100gólová sezóna hráča; najhoršia tímová sezóna, NAJ vzdialenosti tímov

Slováci v československom drese, hlavné mestá v lige, hráči končiaci kariéru (ako víťazi)

NHL – zranenia, trestné minúty, logá klubov. Alebo čo keby sa vrátili remízy?

Ďalšie moje články napísané pre REFRESHER.sk tu a pre vedelisteze.sk tu.