Najlepší hokejoví reprezentanti Fínska – historický dream team

Hypotetická, historicky najlepšia zostava fínskej hokejovej reprezentácie. Ako by asi mohla vyzerať?

Zdravím Vás! Pripravil som si pre hokejových zanietencov ďalšiu fajnšmekrovinu. O rôznych štatistikách som už napísal veľa (linky na konci článku). Tentokrát som sa rozhodol zostaviť rebríček, alebo inak povedané taký All-stars tím reprezentantov niektorých krajín.

Pre takých, ktorí sa nad rebríčkom plánujú zhroziť, najprv pár poznámok:

v prvom rade ide o MÔJ SUBJEKTÍVNY POHĽAD

zostava je zložená z 13 útočníkov, 7 obrancov a 3 brankárov ( + honorable mentions pre tých, ktorým tesne „ušla nominácia“)

( + honorable mentions pre tých, ktorým tesne „ušla nominácia“) hráč musel reprezentovať svoju krajinu na veľkom turnaji (takže Makarov a Krutov nebudú v ruskej zostave, reprezentovali iba Sovietsky Zväz; rovnako v slovenskej nebude Golonka či Lukáč atď)

(takže Makarov a Krutov nebudú v ruskej zostave, reprezentovali iba Sovietsky Zväz; rovnako v slovenskej nebude Golonka či Lukáč atď) hráči nesmú byť naturalizovaní (žiadni Kanaďania v zostavách Bieloruska, Švajčiarska, ...)

(žiadni Kanaďania v zostavách Bieloruska, Švajčiarska, ...) príliš mladí hráči sa napriek obrovskému potenciálu nemusia do TOPky dostať, ešte je priťažké ich zaradiť.

V tomto článku rozoberiem FÍNSKO. Tak poďme na to.

Fíni mali dlhé roky najviac hviezd v obrane. Neskôr sa preslávili brankármi a aktuálne sa do popredia tlačia viaceré mladé pušky, teda útočníci. Dohromady to dáva naozaj zaujímavý mix vyslúžilcov, veteránov a mladíkov.

ÚTOK :

13. útočník – Jussi Jokinen

Ešte stále aktívny hráč momentálne pôsobiaci vo Fínsku. V NHL odohral 951 zápasov, v ktorých nazbieral 563 bodov. V žiadnom klube nevydržal extra dlho a v jeho poslednej zámorskej sezóne dokonca vystriedal štyri! Vrcholom bola jeho 30-gólová sezóna za Carolinu. V NHL so žiadnym z tímov veľký úspech nedosiahol. Ale na reprezentačnej úrovni, kde tiež žiaril, získal medailí dosť. Žiadna z nich však nebola zlatá (striebro a dva bronzy z MS, striebro a bronz z Olympiády).

12. útočník – Teuvo Teräväinen

26-ročný krídelník už dvíhal nad hlavu aj Stanleyho pohár. Vtedy však ešte nebol oporou svojho tímu. Aktuálne je tomu inak a v Caroline už tretíkrát v rade presiahol 60-bodovú hranicu. Je viac nahrávačom ako strelcom. Bol kapitánom zlatej fínskej 20tky z roku 2014. V 7 zápasoch tam dosiahol 15 bodov a aj na svojich zatiaľ jediných MS dosiahol famózne čísla (14 bodov v 8 zápasoch). Je viac ako pravdepodobné, že keby tento rebríček robím o pár rokov neskôr, bol by v ňom vyššie.

11. útočník – Sami Kapanen

Do zámoria odišiel v 22 rokoch a hneď sa presadil do NHL. V nej nastúpil na 831 stretnutí (458 bodov) a rovnako ako Jussi Jokinen, aj on 4-krát prekonal 50-bodovú hranicu (jeho maximom je 69 bodov zo sezóny 2001/02). Hviezdil hlavne za Carolinu a Philadelphiu a posledné roky kariéry predvádzal svoje umenie vo Fínsku. 7-krát hral na MS, štyrikrát si zahral finále a zo zlata sa tešil raz. 2-krát bol vyhlásený za najlepšieho fínskeho hokejistu.

Sami Kapanen

10. útočník – Mikko Rantanen

No a máme tu troch mladíkov za sebou. Rantanen má 24 rokov a už 250 kanadských bodov v NHL. Za posledné tri sezóny má viac ako bod na zápas. V Colorade si od neho do budúcna veľa sľubujú a niet sa čomu diviť. Draftová desiatka roku 2015 je hladná po úspechu a aj na posledných dvoch seniorských MS mal viac bodov ako zápasov.

9. útočník – Sebastian Aho

Nový snajper Caroliny Hurricanes. 23 rokov a už 120 gólov v súperových sietiach. Ofenzíva Fínska pri plnej sile vyzerá pre budúcich pár rokov dobre. Spomínal som posledné dve MS, na ktorých hviezdil Rantanen s 21 bodmi v 18 zápasoch. Aho v tých istých zápasoch nazbieral bodov 29. A to všetko vo veku, kde sa ešte očakáva slušný výkonnostný rast.

8. útočník – Patrik Laine

Posledný z trojice mladíkov, z ktorých každý môže postúpiť v rebríčku vyššie, pokiaľ bude tvrdo makať. Má ešte iba 22 rokov, no už dal 138 gólov. Je predovšetkým strelec a asistencii má menej ako nahrávok. Draftová dvojka z roku 2016 má výkyvy výkonnosti, no pred sebou more času, ako na tom zapracovať. Za Fínsko hral na MS zatiaľ iba raz, kedy predčil aj Rantanena a Aha – 12 bodov v 10 zápasoch. A tak sa ešte pred draftom do NHL sa stal najužitočnejším hráčom turnaja.

7. útočník – Jere Lehtinen

Jedna z legiend Dallasu Stars, v drese ktorého odohral všetkých svojich 875 zápasov v profilige (514 bodov). Aktuálne generálny manažér fínskej reprezentácie prekonal 2-krát 30-gólovú hranicu, no jeho prínos pre tím bola aj skvelá defenzíva. Okrem neho iba štyria hráči získali Selkeho trofej pre najlepšie brániaceho útočníka aspoň 3-krát v kariére. Na Olympiáde štartoval až 5-krát (striebro a 3× bronz), je majstrom sveta a vyhral aj Stanleyho pohár.

Jere Lehtinen

6. útočník – Mikko Koivu

V zámorí je od zrušenej sezóny kvôli štrajku. To znamená, že sa chystá už na svoju 17. sezónu. V nej hral dosiaľ iba za Minnesotu, kde bol 11 rokov kapitánom a je tam držiteľom viacerých rekordov. Nikto iný v tomto tíme neodohral viac než tisícku zápasov. A k tomu získal vyše 700 kanadských bodov. Mladší brat Saka Koiva je magnetom na cenné kovy. Zo šiestich MS si ich odniesol päť (jeden zlatý). Aj z oboch olympiád, na ktorých hral, doniesol medailu. A ďalšie bral na všetkých MS nižších vekových kategórii, ktorých sa zúčastnil (štyri). Ku všetkým týmto úspechom vždy patrične prispel. A častkokrát s „C-čkom“ na hrudi. Niet divu, že ho v drafte brali už zo šiesteho miesta.

5. útočník – Aleksander Barkov

Zrejme po otcovi, ktorý čo to odohral aj za Rusko, zdedil mladý Saša šikovné ruky. Draftová dvojka z roku 2013 sa rozbiehala pomaly ale isto. Momentálne je kapitánom Floridy a za posledných 5 sezón má bod na zápas. Aktuálne má tento 25-ročný center už vyše 400 bodov a na Floride chcú okolo neho a Huberdeaua postaviť tím, ktorý vyhrá Stanleyho pohár. Na MS toho zatiaľ veľa neodohral no na strieborných MS 2016 patril k ťahúňom.

4. útočník – Olli Jokinen

Menovec Jussiho Jokinena odohral v NHL viac ako 1200 zápasov. Dal vyše tristo gólov a počet bodov zaokrúhlil na 750. Najlepšie meno si urobil na Floride, kde si vytvoril bodové maximá a bol aj kapitán tímu. Napriek šikovnosti je v hokeji skutočným smoliarom. Pre každého hokejistu sú dôležité tímové úspechy. A Olli v play-off NHL odohral dokopy iba 6 zápasov. Vďaka tomu sa dostal až 11-krát na MS. Ale titul nikdy nezískal. 3× striebro a 3× bronz je i tak úspešná vizitka. A k tomu má doma tri olympijské medaily. Samozrejme, ani jednu zlatú.

Honorable mentions

Spolu s Kurrim bol jedným z priekopníkov fínskeho hokeja v zámorí aj Esa Tikkanen (877 zápasov, 630 bodov). Valtteri Filppula je stále aktívnym hráčom (1018 zápasov, 515 bodov), rovnako ako ešte len 28-ročný Mikael Granlund (540 zápasov, 352 bodov). Posledným menovaným je Ville Pletonen, ktorý sa v NHL až tak nepresadil, ale na MS štartoval 13-krát (107 zápasov, 81 bodov) a spolu s olympijskými medailami má v zbierke 12 cenných kovov.

3. útočník – Saku Koivu

Úspešné roky v Montreale (takmer desaťročie kapitán), 2 individiálne trofeje NHL, viac než 1100 odohratých zápasov a v nich 832 kanadských bodov. Najviac bodov za sezónu získal „len“ 75, no jeho výkonnosť bola stabilne vysoká. Až 9-krát prekonal 50-bodovú hranicu, čiže na jeho produktivitu bol spoľah. Dvakrát sa stal najlepším hokejistom Fínska, čím vtedy prerušil kraľovanie Selänneho. Zo 7 majstrovstiev, ktoré absolvoval, si odniesol 4 medaily (jednu zlatú). Okrem toho má 4 medaily z olympiády. Neraz bol na vrcholovom podujatí kapitánom Fínska. Na oboch vrcholových turnajoch má bilanciu vyše bodu na zápas.

2. útočník – Jari Kurri

Jari Kurri získal 9-krát ocenenie najlepšieho hokejistu Fínska. Síce v jeho dobe nemal až takú konkurenciu a v tíme s Gretzkym mu body nabiehali jedna radosť, ale to neznižuje jeho kvality. Kurri bol aj bez Gretzkeho hviezdou Edmontonu. V NHL mal viac ako bod na zápas. A hoci v 80-tych rokoch, ktoré odohral v NHL celé, padalo v NHL viac gólov, 600 presných zásahov a dokopy 1400 je impozantný zápis. Odohral 200 zápasov v play-off, má 5 Stanley Cupov a 2 individuálne trofeje. Kvôli vyťaženosti vo vyraďovacej fáze toho neodohral za Fínsko až tak veľa a chýbal aj pri prvom fínskom zlate. Dosiahol len striebro na MS 1994.

Jari Kurri

1. útočník – Teemu Selänne

Rýchlosť a excelentná streľba, aj preto mu hovorili „Fínsky blesk“. Kvôli vojenskej službe odišiel do NHL až v 22 rokoch. Už bol z neho hotový hráč, a tak aspoň vystrúhal nováčikovský rekord v počte gólov – 76. 3-krát prekonal stobodovú hranicu a rovnako aj 50-gólovú. Ani najlepším strelcom to v NHL vo vyššom veku už nepáli tak ako za mladi. Teemovi ťahalo na 37, keď zakončil 48-gólovú sezónu. Najviac času strávil v Anaheime, kde stále drží rekord v počte bodov (aj keď čoskoro ho oň asi pripravý Getzlaf). Má v zbierke Stanley Cup a 5 individuálnych trofejí. Rovnako ako Kurri, ani on nezískal titul na MS. Z hľadiska reprezentácie je obdivuhodná jeho účasť až na šiestich Olympijských hrách. A koľkokrát bol Selänne najlepším hokejistom Fínska? Okrúhlych desať.

OBRANA :

7. obranca – Sami Vatanen

Po odchode z Fínska do zámoria sa pomaly etabloval v najlepšej lige sveta. Za Anaheim a New Jersey odohral už vyše štyristo zápasov a má slušnú produktivitu. Aktuálne 29-ročný Vatanen hral za Fínsko zatiaľ iba na jedných MS a jednej olympiáde (bronz), no okrem toho bol aj kapitánom Fínska na MS do 18 rokov, kde získal bronz.

6. obranca – Joni Pitkänen

Draftovaný bol v roku 2002 ako štvrtý v poradí a s kariérou skončil poriadne skoro – už v 29 rokoch. No aj tak sa výrazne zapísal do pamäte NHL. Dokým neprišli zranenia, v každom tíme NHL hral prím. Bol to ofenzívny a tvrdý obranca, odohral 535 zápasov (282 bodov) a bol extra vyťažovaný – v sezóne 2009/10 mal najvyšší priemerný Ice-time v NHL. Fínsko často nerepreznetoval, na konte má tri bronzy, jeden z Olympiády 2010 a dva z MS do 20 rokov.

Joni Pitkänen

5. obranca – Toni Lydman

Defenzívny zadák sa do NHL neponáhľal, no potom v drese Calgary, Buffala a Anaheimu plnil úlohu spoľahlivého obrancu. Nastúpil na takmer 850 stretnutí základnej časti a súperových útočníkov poctivo bránil aj v drese fínskej reprezentácie. Z MS a z Olympiád má 5 medailí, no ani jednu so zlatým leskom. Taktiež po finále Svetového pohára 2004 mal iba sklonenú hlavu.

4. obranca – Jyrki Lumme

V NHL odohral skoro tisícku zápasov, v ktorých nazbieral 468 bodov. Dvakrát presiahol v jednej sezóne 50-bodovú hranicu. Dosiahol to v drese Vancouvru, kde odohral najväčšiu časť kariéry. Svoje si odohral aj vo Phoenixe, no napriek desiatim účastiam v play-off sa Stanleyho pohára nedočkal. V roku 2003 odohral posledný zápas v NHL, dva roky si dal pauzu a ešte sa vrátil na 2 roky do SM-liigy. V drese Fínska bol na piatich MS (bronz) a troch olympiádach (striebro a bronz).

Honorable mentions

Čestné uznanie v obrane Fínska patrí písmenu „R“. Reijo Ruotsalainen hral v NHL v (na body) divokých 80-tych rokoch (446 zápasov, 344 bodov + 2 Stanley Cupy). Risto Siltanen hral v NHL v podobnej ére a mal podobné čísla. Tretím do partie je 26-ročný Rasmus Ristolainen, z ktorého sa v Buffale stal produktívny zadák, no potreboval by sa zlepšiť v obrannej činnosti.

3. obranca – Sami Salo

V mladom veku príliš nežiaril, nehral na žiadnych MS nižších vekových kategórii a draftovali ho až v deviatom kole. Podobne ako Lumme, aj on toho v NHL najviac odohral za Vancouver. Celkovo 878 zápasov v zákl. časti a 339 kanadských bodov (k tomu 130 plusových bodov). Útok mu nebol cudzí, za to mu bola pomerne cudzia trestná lavica, kde trávil naozaj veľmi málo času. Odohral viac olympijských turnajov ako MS a aj medailí má doma viac z olympiád. Zlatý kov mu vo fínskom drese na krk nikdy nezavesili, no vyhral aspoň domácu a aj švédsku ligu.

2. obranca – Kimmo Timonen

Draftovaný až v 10. kole v roku 1993 (vtedy to ešte bolo možné). Do zámoria sa neponáhľal, 5 sezón navyše v SM-liige ho dobre pripravilo na pôsobenie v NHL. Odohral v nej 1108 zápasov, hlavne v Nashville a Philadelphii. Bol ofenzívne ladený, 12-krát prekonal 30-bodovú hranicu a celkovo nazbieral 571 bodov. Niekoľkokrát bol účastníkom zápasu hviezd a v poslednom zápase kariéry vyhral Stanley Cup. Nezanedbával ani fínsku reprezentáciu. 7-krát MS a 5-krát Olympiáda a všade cca pol bodu na zápas. Na napokon bez zlatej medaily.

1. obranca – Teppo Numminen

V NHL začínal v roku 1988 v drese Winnipegu, s ktorým sa neskôr presťahoval do Phoenixu. Dokopy 15 sezón v jednom tíme a v posledných dvoch už ako kapitán. Zo svojich 1372 zápasov v tejto organizácii odohral cca 1100. Vedel skvele brániť, vedel zaútočiť, fauloval zriedkavo a aj vo vysokom veku bol platným hráčom. Za Fínsko hral na štyroch MS (bez medaily) a štyroch olympiádach (2× striebro, 1× bronz). Veľký tímový úspech sa mu vyhýbal. Ešteže pred odchodom do NHL vyhral tri tituly v domácej SM-liige s rodným Tampere.

Teppo Numminen

BRANKÁRI :

Honorable mentions

Kari Lehtonen odchytal 649 zápasov v NHL (druhý najvyšší počet spomedzi Fínov), 91,2% a 38 núl. Rovnako Niklas Bäckström bol veľmi dobrým a spoľahlivým brankárom – 413 zápasov, 91,4% a 28 núl. Ale čo keď Fínsko malo tých hviezdnych brankárov toľko, že sa do nabitej prvej trojky nezmestili?

3. brankár – Miikka Kiprusoff

Prvý Fín s Vezinovou trofejou pre najlepšieho brankára NHL (nominovaný celkovo 3×). Získal ju v sezóne 2005/06, kedy sa definitívne stal jednotkou Calgary. Dnes si už ťažko predstaviť, aby brankár pravidelne chytal tých 75 zápasov sezónu po sezóne. Pre „Kippyho“ žiadny problém. Čísla sa mu zastavili na 623 zápasoch. 91,2% a k tomu 44 čistých kont. V ročníku 2008/09 si pripísal najviac výhier spomedzi brankárov NHL. Za Fínsko chytal na dvoch MS a jednej olympiáde. Najviac ale zažiaril na Svetovom pohári 2004, kde dotiahol svoj tím do finále.

Miikka Kiprusoff

2. brankár – Pekka Rinne

Stále aktívny veterán už má to najlepšie zrejme za sebou. Ale na svojom vrchole bol pre góluchtivých súperov Nashvillu prekážkou číslo jedna. Aj on si vyslúžil jednu Vezinovu trofej (4 nominácie) a dokonca sa dvakrát stal najlepším hokejistom Fínska. V dvoch sezónach vychytal najviac núl z celej NHL. Na olympiáde si ešte nezahral a zo štyroch MS má doma jedno striebro. S priemernou úspešnosťou 91,7% odchytal 659 zápasov v NHL. S 58 nulami, 359 výhrami atď atď má na konte mnohé fínske rekordy v tejto súťaži. Aspoň zatiaľ. Môže ho prekonať.

1. brankár – Tuukka Rask

Rask je od Rinneho o 4 a pol roka mladší, no už teraz koketuje s koncom kariéry. Ak však vytrvá, môže Rinneho rekordy prekonať. Má tiež jednu Vezinovu trofej (2 nominácie), tiež je verný jednému tímu (Bostonu) a tiež mal dve sezóny s najvyšším počtom čistých kont v NHL. 536 zápasov, 92,2% úspešnosť, 50 núl a k tomu aj jeden Stanley Cup. Zo všetkých Fínov odchytal najviac zápasov play-off – 93. Na MS seniorov nikdy nechytal, hral iba na jednej olympiáde, po ktorej mu na krku visela bronzová medaila.

Tak a to je vše přáleté. Súhlasíte s vybranými hráčmi a poradím? Vaše názory (ak budú napísané konštruktívne) si rád prečítam v diskusii ;)

Ďalšie krajiny: Bielorusko, Česko, Kanada, Lotyšsko, Nemecko Nórsko, Rakúsko, Rusko, Spojené Štáty, Slovensko, Švajčiarsko, Švédsko, zvyšok sveta

