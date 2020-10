Najlepší hokejoví reprezentanti Česka – historický dream team

Hypotetická, historicky najlepšia zostava českej hokejovej reprezentácie. Ako by asi mohla vyzerať??

Zdravím Vás! Pripravil som si pre hokejových zanietencov ďalšiu fajnšmekrovinu. O rôznych štatistikách som už napísal veľa (linky na konci článku). Tentokrát som sa rozhodol zostaviť rebríček, alebo inak povedané taký All-stars tím reprezentantov niektorých krajín.

Pre takých, ktorí sa nad rebríčkom plánujú zhroziť, najprv pár poznámok:

v prvom rade ide o MÔJ SUBJEKTÍVNY POHĽAD

zostava je zložená z 13 útočníkov, 7 obrancov a 3 brankárov ( + honorable mentions pre tých, ktorým tesne „ušla nominácia“)

( + honorable mentions pre tých, ktorým tesne „ušla nominácia“) hráč musel reprezentovať svoju krajinu na veľkom turnaji (takže Makarov a Krutov nebudú v ruskej zostave, reprezentovali iba Sovietsky Zväz; rovnako v slovenskej nebude Golonka či Lukáč atď)

(takže Makarov a Krutov nebudú v ruskej zostave, reprezentovali iba Sovietsky Zväz; rovnako v slovenskej nebude Golonka či Lukáč atď) hráči nesmú byť naturalizovaní (žiadni Kanaďania v zostavách Bieloruska, Švajčiarska, ...)

(žiadni Kanaďania v zostavách Bieloruska, Švajčiarska, ...) príliš mladí hráči sa napriek obrovskému potenciálu nemusia do TOPky dostať, ešte je priťažké ich zaradiť.

V tomto článku rozoberiem ČESKO. Tak poďme na to.

Český hokej vyprodukoval najmä v minulosti nejednu hviezdu. A to ešte viaceré hviezdy, ktoré reprezentovali iba Československo, ale nie Českú republiku, tu nenájdete. Špekulovať o tom, kto bude najlepší útočník, je pri Česku zbytočné. Existuje na to asi 68 dôvodov. Rovnako brankárska jednotka je asi vopred každému jasná.

ÚTOK :

13. útočník – David Krejčí

Ešte stále opora Bostonu, aj keď najlepšie časy už má za sebou. Za iný klub v NHL ani nehral, no ak vytrvá, čoskoro bude v klube tisíckarov (v zápasoch). K tomu sa pomaly načahuje k 700-bodovej hranici. 8-krát sa dostal cez 50 kanadských bodov. Jeho skvelý prehľad v hre ukázal aj v drese Česka, ale dosiaľ z toho bol iba jeden bronz z MS. No keďže je hráč Bostonu, jeho vitrínu zdobí aj jeden prsteň za Stanleyho pohár. A dokonca dvakrát sa stal najproduktívnejším hráčom play-off.

12. útočník – Václav Prospal

Matador, ktorý odohral viac ako 1100 zápasov základnej časti NHL (765 bodov). Najviac za Tampu Bay, do ktorej až trikrát prišiel z iného tímu. No práve Stanley Cup mu s ňou ušiel. To si však vynahradil dvomi titulmi z MS (a to na MS často nezavítal). 79 a 80 sú jeho bodové sezónne maximá z NHL. Aktuálne pôsobí ako hlavný tréner v rodných Českých Budějoviciach.

Václav Prospal

11. útočník – Robert Reichel

Dlhoročný kapitán českej reprezentácie. Tri zlaté medaily z MS, jedna zlatá z Olympiády. V klubovom hokeji boli jeho najlepšie sezóny v Calgary, kde dvakrát dosiahol 40-gólovú hranicu. Potom jeho produktivita poklesla a neraz sa vrátil hrať do rodného Litvínova, kde vynikal. No jeho skvelé výkony si môžu pamätať aj fanúšikovia NY Islanders či Toronta. Za Česko hral na deviatich MS a dosiahol na nich v 77 zápasoch 63 bodov. Pri svojom poslednom titule z MS nazbieral 12 bodov.

10. útočník – Martin Havlát

Tento hráč bol draftovaný v prvom kole a zaknihoval si takmer 800 štartov v NHL. V Ottawe, v Chicagu aj v Minnesote predvádzal svoj najlepší hokej. Mal výborné štatistiky v tzv. ére mŕtveho puku (keď v NHL padalo najmenej gólov). V bodovaní sa zastavil na čísle 594. Záver kariéry už mal bodovo vlažnejší, čo však bolo zapríčinené hlavne zraneniami. S českým tímom dosiahol na jeden titul majstra sveta, no v reprezentačnom drese asi najviac žiaril na Svetovom pohári 2004 (6 bodov v 5 zápasoch).

Martin Havlát

9. útočník – Jakub Voráček

Začínal v Columbuse, ale najviac žiaril (a žiari dodnes) vo Philadelphii. Je prevažne nahrávačom, avšak viac než elitným. Dvakrát prekonal 80-bodovú hranicu a celkovo už nazbieral takmer 700 bodov v 915 zápasoch. Má na konte jeden titul z MS z čias, kedy ešte nebol ťahúňom v reprezentácii. Odkedy ním je, na zlato ešte nesiahol. Posledné tri účasti na MS už bol kapitánom. A odkedy ním je, má na MS viac ako bod na zápas. Naposledy 16 bodov v 10 zápasoch na MS 2019 u nás.

8. útočník – Robert Lang

703 bodov v 989 zápasov, to je štatistika tohto hráča. Za svoju kariéru vystriedal až 8 klubov NHL. Najviac žiaril v Pittsburghu, Washingtone a Detroite, a to v časoch, kedy padalo v NHL najmenej gólov. Vo svojej najlepšej sezóne zaknihoval 79 bodov v 69 zápasoch. Na MS sa predstavoval striedmo, viac účastí má na Olymipádach, kde aj viac žiaril (najmä v 1992 v drese Československa). Rovnakú bilanciu (1× zlato, 2× bronz) má aj z MS aj z OH. 7 účastí na vrcholových turnajoch a 6 medailí, to sa len tak nevidí.

7. útočník – David Pastrňák

Ešte stále mladá puška (24 rokov) a už siedme miesto medzi takými legendami? Nuž, Pastrňák má neobyčajné štatistiky a keby aj hneď kvalitatívne upadol, za posledné štyri sezóny si urobil vynikajúce meno. Nemožno nespomenúť trofej za najlepšieho strelca NHL z poslednej sezóny, o ktorú sa delí s ruskou hviezdou Ovečkinom. Uvidíme, čo všetko nám ešte predvedie, a či sa bude ešte šplhať rebríčkom nahor. V repre zatiaľ stihol 3 MS, no bez väčšieho úspechu.

6. útočník – Petr Nedvěd

Rodák z Liberca, ktorý reprezentoval najprv Kanadu (striebro z Olympiády). Trochu zvláštne, ale až vo veku 40 rokov sa dostal na svoje prvé a jediné MS. A konečne za Česko. Pre český tím to vtedy skončilo bronzom. V NHL dosahoval výborné čísla. Takmer tisíc zápasov, viac než tristo gólov a viac ako sedemsto bodov. Jedenkrát mu chýbal jeden bod do stobodovej hranice. Famózne výkony podával hlavne v dresoch Pittsburghu a NY Rangers. Po štyridsiatke ešte naháňal body v českej extralige. A ako kapitán Liberca nebol ani zďaleka len do počtu.

5. útočník – Petr Sýkora

Má o dva roky mladšieho menovca s pár štartami v NHL, tiež útočníka, ale tuto bude reč o tom slávnejšom Petrovi Sýkorovi. V NHL začínal aj končil v drese New Jersey. Medzitým bol v piatich iných tímoch a okrem krátkej anabázy v Minnesote hral všade nadštandard. Sýkora presiahol tisícku štartov v NHL (721 bodov). V play-off pridal ďalších 133 zápasov, čo je slušná porcia. A aj vyhral dva Stanley Cupy. S reprezentáciou hral na troch MS. Boli z toho dve zlaté medaily a jeden bronz. K ozajstným ťahúňom však patril iba v roku 1999.

4. útočník – Martin Straka

Martin Straka si spravil výborné meno najmä v Pittsburghu, ale hviezdne výkony predvádzal aj v NY Rangers. Aktuálne generálny manažér Plzne bol draftovaný v prvom kole a v NHL sa presadil napriek neveľkej postave. Odohral v nej 954 zápasov a získal vyše 700 bodov. Jeho maximom je 95 bodov z Pittsburghu. Žeby Jágrov vplyv? Za Česko hral na štyroch MS a vyhral jeden titul. V zbierke mu nechýba ani olympijské zlato. Rovnako ako Nedvěd, aj Straka hral posledných 6 sezón v českej extralige. A to konkrétne v Plzni, kde s kapitánskym „C-čkom“ patril k lídrom tímu.

Honorable mentions

Štyria hráči, ktorých som nezmestil do TOP 13, ale zaslúžia si byť spomenutí sú: Tomáš Plekanec, niekdajšia veľká opora Montrealu; Aleš Hemský, elitný nahrávač a opora najmä Edmontonu, Michal Pivoňka, ktorý kedysi hviezdil v drese Washingtonu a Vladimír Růžička, ktorý svoje schopnosti ukázal aj v NHL, ale hviezdil najmä v Európe.

3. útočník – Milan Hejduk

Tisícka zápasov? Splnené. Stanley Cup? Splnené. Titul s českou repre? Splnené (z Olympiády). Individuálna trofej? Splnené – 50 gólov, najlepší strelec sezóny 2002/03. Legenda klubu NHL? Splnené – celú NHL kariéru strávil v Colorade (nejaký čas ako jeho kapitán). Ešte aj vo výlukovej sezóne vyhral titul – s Pardubicami. Nazbieral dovedna 375 gólov a 805 bodov a málo trestných minút. Za Česko často nehrával, a tak sú jeho najväčšie úspechy späté s klubovou kariérou. A to je škoda, z dvoch MS má bilanciu iba jeden bronz. A práve zlatá medaila z MS mu chýba, aby bol členom slávneho Triple gold klubu.

Milan Hejduk

2. útočník – Patrik Eliáš

Ďalší hráč, ktorý strávil celú kariéru v jednom klube. Fanúšikovia New Jersey dobre vedia, kto je Patrik Eliáš. 1240 zápasov, 408 gólov, 1025 bodov a v play-off ďalších 125 bodov. S náskokom najproduktívnejší hráč tejto organizácie. 2 Stanleyho poháre, 172 plusových bodov, bodové maximum 96 bodov v sezóne 2000/01, stabilne nadpriemerné výkony, ikona tímu. S reprezentáciou sa nikdy nedostal do finále veľkého turnaja, takže naňho ostali iba bronzové medaily. Žiaril hlavne na MS 2008 a o dva roky neskôr bol na Olympiáde kapitánom českého mužstva. Dvakrát získal ocenenie Zlatá hokejka pre najlepšieho českého hokejistu.

1. útočník – Jaromír Jágr

Jedenásť z desiatich hokejových fanúšikov správne uhádlo, kto bude číslo jedna. Najväčšia legenda NHL z európskeho kontinentu. V historických tabuľkách sa v kanadskom bodovaní NHL aj vďaka jeho dlhovekosti predral na druhé miesto za Wayna Gretzkeho. 766 gólov a 1921 bodov v 1733 zápasoch (323 plusových bodov). Ďalších dvesto bodov v play-off. Zahral si v KHL, žiaril v rodnom Kladne, je členom Triple gold klubu, má 10 individuálnych trofejí, 2 Stanleyho poháre a 12-krát získal Zlatú hokejku. A tak ďalej, a tak ďalej. Je zbytočné rozpisovať všetky jeho úspechy. Doplním, že hral na 10 MS, v 80 zápasoch nazbieral 75 bodov; má dve zlaté medaile. Plus samozrejme zlato z Olympiády 1998. Legendárna „68“ má 48 rokov a možno ešte stále neskončila s aktívnou kariérou.

OBRANA :

7. obranca – Filip Kuba

Minnesota, Tampa a Ottawa. Tam všade Filip Kuba plnil úlohu spoľahlivého zadáka, ktorý vie podporiť útok a na trestnej lavici si toho veľa neodsedí. V jednej sezóne za Tampu dal dokonca 15 gólov, ale takýto gólostroj bol skôr ojedinelý zjav. Spolu nastúpil na 836 zápasov v najlepšej lige sveta. V drese Česka získal titul hneď na svojich prvých MS, potom už ale na podobný úspech čakal márne.

6. obranca – Petr Svoboda

Aj tento hráč má menovca, ktorý hral na rovnakom poste a tiež si zahral v NHL. No tento Petr Svoboda začal hrať v NHL už v roku 1984. Emigroval tam ešte ako násťročný a aj preto sa nebáli draftovať ho už z piatej pozície. Zaknihoval tam vyše tisíc štartov a s Montrealom získal Stanley Cup. Za Česko mohol pochopiteľne nastúpiť až neskôr (dovtedy reprezentoval iba Československo v mládežníckych kategóriach). A stalo sa tak vlastne iba jedenkrát. Ale stálo to za to, na konci toho turnaja mu na krku visela zlatá olympijská medaila.

5. obranca – Jiří Šlégr

Matador, ktorý ešte dlho po štyridsiatke hrával v českej extralige. V NHL vystriedal 6 tímov, odohral v nej vyše 600 zápasov a okrem toho hrával hlavne v rodnom Litvínove. Bol tvrdým obrancom a nezriedkavo ho ťažili zdravotné problémy. V roku 2002 sa tešil s Detroitom zo Stanleyho pohára. Reprezentoval Československo aj Česko a je členom Triple gold klubu. Aktuálne v milovanom Litvínove zastáva pozíciu hlavného trénera aj generálneho manažéra.

4. obranca – Pavel Kubina

Zlý chlapec českého hokeja. No takmer tisíc odohratých zápasov v NHL je známka mimoriadnej kvality. Najviac si toho odkrútil v Tampe, a teda v jeho zbierke nechýba ani Stanleyho pohár. Vedel, čo je to zaveliť do útoku, až sedemkrát sa v zákl. časti dostal na hranicu aspoň 30 bodov a v sezóne 2003/04 bol spolu s Reddenom najlepším strelcom NHL spomedzi obrancov. Česko reprezentoval na štyroch MS a trikrát sa domov vrátil so zlatom na krku.

Honorable mentions

Medzi najlepších obrancov sa tesne nedostali nasledovní: František Kaberle (523 zápasov v NHL; 5-násobný majster sveta, 1× Stanley Cupu), Michal Rozsíval (963 zápasov v NHL; 1× majster sveta, 2× Stanley Cup), Jaroslav Špaček (880 zápasov v NHL; 3-násobný majster sveta, olympijský víťaz) a Marek Malík (691 zápasov v NHL, v nich 145 plusových bodov).

3. obranca – Marek Židlický

Až do 26 rokov hrával len v Európe. Napriek tomu stihol viac ako 8 stoviek zápasov v NHL. Z fínskej ligy odchádzal za Atlantik už ako zrelý obranca, a preto nemal problém okamžite sa presadiť v NHL. Hneď v prvej zámorskej sezóne si vytvoril bodové maximum (53), no kanadské body mu nabiehali vo vysokom tempe takmer všade, vrátane výluk NHL, keď hral vo Fínsku a v Kladne. Obranca s ofenzívnymi chúťkami toho odohral najviac za Nashville, Minnesotu a New Jersey. Na majstrovstvách sveta sa objavil 6-krát, na Olympiáde 3 razy. Vyťažil z toho tri medaile, z toho jednu zlatú (z MS).

Marek Židlický

2. obranca – Roman Hamrlík

Stal sa draftovou jednotkou v roku 1992 a svoje predpoklady naplnil. Z celého draftu nikto neodohral v NHL viac zápasov ako on – 1395 (a nazbieral 638 bodov). A že mu to voňalo aj vpredu dokázal hlavne v sezóne 95/96, kedy nazbieral 65 kanadských bodov. Najviac toho odohral za Tampu, Islanders a Montreal. 11-krát sa dostal cez 30-bodovú hranicu. Za Česko hrával sporadickejšie, a keďže napriek dlhej kariére v NHL Stanley Cup nezískal, jeho jediným veľkým tímovým úspechom je zlato z Olympiády 1998.

1. obranca – Tomáš Kaberle

Zatiaľ čo Hamrlík bol draftová jednotka, Tomáša Kaberleho draftovali až v ôsmom kole. Tu sa teda skauti poriadne sekli. Do troch rokov po drafte sa zaradil k oporám Toronta, kde strávil väčšinu kariéry. Celkovo nazbieral 563 bodov v 984 zápasoch. Bol veľmi produktívny a na trestnej lavici netrávil veľa času. Trikrát prekonal 50-bodovú hranicu a blízko k tomu mal aj v ďalších sezónach. Za Česko hral na štyroch MS a štyroch Olympiádach. Osem veľkých turnajov stačilo na jeden titul majstra sveta. Individuálne mu najviac vyšli MS 2008, kedy sa ako kapitán Česka stal jeho najproduktívnejším hráčom. Jeho tím však ostal pred bránami semifinále. V ankete o Zlatú hokejku od vzniku ČR nikdy nezvíťazil obranca. Kaberle však bol dvakrát druhý a jedenkrát tretí.

Tomáš Kaberle

BRANKÁRI :

Honorable mentions

Roman Turek – 2 Jenningsove trofeje (za najnižší gólový priemer dvojice brankárov), 328 zápasov v NHL a k tomu titul majstra sveta. Petr Mrázek – 28 rokov; stále sa prebíja, aby bol jednotkou vo svojom tíme; aktuálne v Caroline; 263 zápasov v NHL. Pavel Francouz – 30 rokov; po dlhodobo excelentných výkonov v KHL sa konečne presadzuje aj v NHL.

3. brankár – Roman Čechmánek

Dlho chytal iba v Česku, no v tamojšej extralige a hlavne v reprezentácii dlhodobo predvádzal také výkony, že ho v 29 rokoch predsa draftovali. Okamžite sa stal oporou Philadelphie a neskôr chytal aj za Los Angeles. Jedenkrát bol dokonca nominovaný na Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára. V NHL síce dlho nevydržal, no čísla mal výborné – 91,9% úspešnosť, 2,08 inkasovaných gólov na zápas a 25 núl. K Stanleyho poháru sa príliš nepriblížil, ale 5 titulov v Česku v rade je jeho veľkým úspechom. 7-krát chytal na MS a dvakrát pomohol českému tímu k zlatu (tretie zlato z MS a olympijské zlato má z turnajov, v ktorých sa v bráne nepredstavil).

2. brankár – Tomáš Vokoun

Dlhoročná opora Nashvillu a keď na to prišlo, tak aj českej reprezentácie. Rovných 700 zápasov v NHL s 91,7% úspešnosťou zásahov. 51 zápasov s čistým kontom a dokonca 23 asistencii. Dvakrát vyhral titul majstra sveta a v oboch prípadoch bol ústrednou postavou svojho mužstva. Na MS 2005, kde pri štrajku NHL štartovalo mnoho hviezd, si pripísal dokonca 95,3% úspešnosť. Jednotkou bol aj v tíme, ktorý bral na Olympiáde 2006 bronzové medaily. Prierez jeho sezónnych štatistík iba málokedy ukazuje čísla pod 90%. Jedenkrát sa stal držiteľom českého ocenenia Zlatá hokejka a ďalšie dva razy bol v prvej trojke.

1. brankár – Dominik Hašek

Kto iný by mohol byť jednotkou v Česku? Dominátor ovplyvnil štýl chytania NHL. 735 štartov v tejto lige a číslo by bolo iste vyššie, nebyť železnej opony, pretože až do 25 rokov chytal iba československú ligu. V NHL dosiahol 92,2% úspešnosť, 81 čistých kont a 13 individuálnych NHL trofejí (Vezinova trofej 6×). Väčšinu kariéry strávil v Buffale, no oba Stanley Cupy vyhral s Detroitom (pri druhom už mal 43 rokov). Vo veku 46 rokov ešte hral v KHL (v tej sezóne mal úspešnosť 91,5%). Na MS za Česko nikdy nechytal, všetkých 5 štartov má ešte v drese Československa. No za Česko hral na troch Olympiádach, vrátane pamätnej v 1998, kedy bol najväčším hrdinom svojho tímu. Na takom turnaji mať totiž 96,1% a 0,97 gólu na zápas, to je potom skutočne „zaděláno“ na historický triumf. Zlatú hokejku získal dovedna 5-krát, v čom je druhý po Jágrovi.

Dominik Hašek

Tak a to je vše přáleté. Súhlasíte s vybranými hráčmi a poradím? Vaše názory (ak budú napísané konštruktívne) si rád prečítam v diskusii ;)

