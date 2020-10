Najlepší hokejoví reprezentanti Bieloruska – historický "Dream team"

Hypotetická, historicky najlepšia zostava bieloruskej hokejovej reprezentácie. Ako by asi mohla vyzerať?

Zdravím Vás! Pripravil som si pre hokejových zanietencov ďalšiu fajnšmekrovinu. O rôznych štatistikách som už napísal veľa (linky na konci článku). Tentokrát som sa rozhodol zostaviť rebríček, alebo inak povedané taký All-stars tím reprezentantov niektorých krajín.

Pre takých, ktorí sa nad rebríčkom plánujú zhroziť, najprv pár poznámok:

v prvom rade ide o MÔJ SUBJEKTÍVNY POHĽAD

zostava je zložená z 13 útočníkov, 7 obrancov a 3 brankárov ( + honorable mentions pre tých, ktorým tesne „ušla nominácia“)

( + honorable mentions pre tých, ktorým tesne „ušla nominácia“) hráč musel reprezentovať svoju krajinu na veľkom turnaji (takže Makarov a Krutov nebudú v ruskej zostave, reprezentovali iba Sovietsky Zväz; rovnako v slovenskej nebude Golonka či Lukáč atď)

(takže Makarov a Krutov nebudú v ruskej zostave, reprezentovali iba Sovietsky Zväz; rovnako v slovenskej nebude Golonka či Lukáč atď) hráči nesmú byť naturalizovaní (žiadni Kanaďania v zostavách Bieloruska, Švajčiarska, ...)

(žiadni Kanaďania v zostavách Bieloruska, Švajčiarska, ...) príliš mladí hráči sa napriek obrovskému potenciálu nemusia do TOPky dostať, ešte je priťažké ich zaradiť.

V tomto článku rozoberiem BIELORUSKO. Tak poďme na to.

Aj keď korene samotného Wayna Gretzkeho siahajú do Bieloruska, veľa hokejových hviezd sa tu nenarodilo. Najlepší hráči boli prevažne útočníci a všeobecne hráči, z ktorých väčšina už s hokejom skončila. Niet divu, že po odchode tej lepšej generácie strieda bieloruský národný tím A-kategóriu s nižšou divíziou.

ÚTOK :

13. útočník – Sergej Demagin

Aktuálne hráč kazašskej ligy, ktorý si však pripísal aj 330 štartov v KHL a Bielorusko reprezentoval na piatich MS. V KHL si 5 sezón držal slušný štandard, dvakrát prekonal 15-gólovú hranicu. Jeho výkonnosť však rýchlo klesla, a tak sa vytratil ako z KHL, tak aj z bieloruskej reprezentácie.

12. útočník – Andrej Stepanov

Stále aktívny hráč má za sebou 4 stovky zápasov v KHL, z toho takmer polovicu v iných kluboch ako v Dyname Minsk. Nikdy však práve nežiaril produktivitou. Svoju krajinu repreznetoval na piatich MS so štatistikou viac ako pol bodu na zápas.

11. útočník – Alexander Andrijevskij

7-násobný účastník MS, z toho štyroch A-kategórie bol dlhoročným kapitánom Bieloruska. Nemalým dielom prispel k postupu Bieloruska z C-kategórie do „A-čka“. Bol dosť dobrý na to, aby v mladom veku reprezentoval ZSSR v kategórii do 18 rokov. Vyskúšal si zámorie, kde v už neexistujúcej IHL patril medzi ťahúňov a jeden štart si pripísal aj v NHL. Neskôr hviezdil vo fínskej lige a hral aj v Nemecku. Donedávna bol trénerom Soči v KHL.

10. útočník – Andrej Skabelka

V našich ušiach vtipne znejúce priezvisko nosil hráč, ktorý je aktuálne trénerom Jaroslavľu (už jeho piaty tím KHL). Patrí medzi starších, a tak už nestihol KHL ako hráč. Za to v ruskej lige pôsobil roky (511 zápasov) a darilo sa mu hlavne v Jaroslavli a v Kazani. Svoju krajinu repreznetoval na 12-tich MS (6× A-kategórie). Bol viac nahrávačom; na MS 2006 v Rige si v 7 zápasoch pripísal štatistiku 2+7.

9. útočník – Andrej Kovaľov

Výborný strelec, ktorý hral sovietsku ligu, chvíľu v zámorí (AHL, ECHL) a potom prežil hviezdne roky v nemeckej DEL. V nej mal na konte približne bod na zápas, a aj preto ho sústavne volali reprezentovať – 8 MS (5× A-kategória). O jeho kvalitách svedčí aj účasť na niekoľkých turnajoch ešte v družstve Sovietskeho Zväzu (najviac MS do 20 rokov, z ktorých má zlato).

8. útočník – Alexej Ugarov

Hráč, ktorý sa 10-krát predstavil na MS A-kategórie odohral viac ako štyristo zápasov v KHL (152 bodov) a vyše stovku pridal ešte pred jej vznikom v ruskej lige. Počas kariéry v žiadnom väčšom klube nehviezdil. Bol prevažne strelcom a aj väčšinu jeho bodov tvorili góly. Najviac ich v jednej sezóne KHL strelil 17.

7. útočník – Oleg Antonenko

10× na MS, z toho 7× A-kategória a v nej 15 gólov v 40 zápasoch. 523 zápasov v najvyššej ruskej lige za niekoľko tímov. Najviac sa zapísal v Čerepovci a Nižnekamsku približne na prelome milénia. K tomu pridal ešte ďalších 86 zápasov v KHL ku koncu kariéry, kedy ako veterán ešte stále patril k ťahúňom.

6. útočník – Konstantin Koľcov

Rodák z Minsku, ktorý už v 16-tich rokoch štartoval v ruskej Superlige, bol draftovaný v NHL už v prvom kole. Avšak potenciál, ktorý v ňom videli, príliš nenaplnil. Odohral jedinú kompletnú sezónu – za Pittsburgh. Dal v nej 9 gólov a prihral na 20. Väčšie úspechy dosiahol v Rusku. V ňom získal dva tituly s Ufou – jedenkrát ešte v ruskej lige, druhýkrát už v KHL. Rátajúc obe tieto ligy, odohral v Rusku vyše 6 stoviek zápasov, k tomu 144 v NHL. Plus 10 turnajov MS (9× A-kategória).

Konstantin Koľcov

5. útočník – Alexej Kaľužnyj

Stálica v bieloruskom drese, dvojnásobný víťaz ruskej Superligy a matador, ktorý až do konca kariéry patril k lídrom. Zámorie síce neokúsil, ale v takom Omsku naňho spomínajú v najlepšom. V Superlige mal v dvoch sezónach viac ako bod na zápas a aj po vzniku KHL (to už mal po 30tke) mal slušné čísla. V oboch ligách odohral dokopy takmer tisícku zápasov, keby pripočítam play-off, tak cca 1160. 14-krát hral na MS (12× A-kategória). Na MS 2015 v Česku si s kapitánskym „C“ pripísal v 8 zápasoch 5 gólov a 5 asistencii.

Alexej Kalužnij

4. útočník – Vladimir Cypľakov

Už je to takmer rok, čo tento svet opustil jeden z najlepších bieloruských útočníkov. Zlatý medailista z MS do 20 rokov (so ZSSR) a hráč, ktorý si odkrútil viac než tristo zápasov v NHL (170 bodov). V jeho zrejme najlepšej sezóne nazbieral v drese LA Kings 52 kanadských bodov. Po odchode zo zámoria ešte dohrával v ruskej Superlige. Vždy ochotne reprezentoval, zahral si na šiestich MS (4× A-kategória). Raz na jednom turnaji MS nižšej divízie nazbieral v piatich zápasoch 18 bodov. Po skončení hráčskej kariéry sa venoval trénerstvu. Bielorusko v ňom stratilo množstvo užitočných skúseností. Česť jeho pamiatke.

Honorable mentions

Sem som vybral Andreja Stasa, ktorý ešte stále aktívne hráva v KHL za Omsk, v lige má cca 600 odohratých zápasov, avšak od kľúčového hráča má ďaleko. O 20 rokov starší Vasilij Pankov, ktorý vám môže byť známy napr. z 3-ročného pôsobenia v Slovane (ešte v extralige) patril v ruskej Superlige medzi solídnych útočníkov. Obaja odohrali v bieloruskej reprezentácii kvantum zápasov.

3. útočník – Sergej Kosticyn

Má iba 33 rokov, no už vyše roka nehráva hokej. Napriek tomu si tento v 7. kole draftovaný hokejista vydobyl slušné meno na oboch brehoch Atlantiku. Hviezdil v zámorskej juniorke, presadil sa do NHL na tri a pol stovky zápasov (176 bodov) za Montreal a Nashville. Neskôr pridal ďalšie tri stovky zápasov v KHL. Výbornú formu ukázal najmä na MS 2014 a 2015 – dokopy 16 zápasov, 5 gólov a 10 asistencii.

2. útočník – Andrej Kosticyn

Starší brat Sergeja hokej stále hrá a v rámci KHL stále dosahuje pekné čísla. Už 5-krát presiahol 30-bodovú hranicu. Ale ešte predtým odohral takmer 400 zápasov v NHL, kde strelil stovku gólov a zaknihoval vyše 200 bodov. Rovnako ako jeho mladší brat, začínal v Montreale, kde odohral väčšinu zámorskej kariéry. Dokopy absolvoval 10 MS A-kategórie a jedenkrát štartoval aj v nižšej divízii. V reprezentácii zväčša striedal výborné výkony so slabými.

Andrej Kosticyn

1. útočník – Michail Grabovskij

Aj posledný hráč z prvej trojky je draftovým výberom Montrealu. Aj keď je od Kosticynovcov starší, do NHL sa dostal napevno až po nich. V sezóne 2007/08 si všetci traja zahrali v prvom tíme. Potom ale Grabovskij zamieril do Toronta, kde odohral svoje životné sezóny. Vyše dvesto bodov v 340 zápasoch a potom ešte solídne pôsobenie v Rangers a Washingtone. Proti nemu ale boli zranenia. V drese Bieloruska mal na ôsmych MS A-kategórie štatistiku takmer bod na zápas. 4-krát sa stal najlepším bieloruským hokejistom.

OBRANA :

7. obranca – Vladimir Kopať

Aj medzi obrancami sa vyskytol jeden s úsmevným priezviskom. Momentálne tréner Jaroslavľu zaň predtým nastupoval aj ako hráč, ešte v ruskej Superlige. V nej v drese viacerých klubov odohral 362 stretnutí. V reprezentácii nastúpil na 10 MS (6-krát v A-kategórii). Pred aj po pôsobení v Rusku pozbieral dokopy 5 titulov v domácej lige. Jeho najhviezdnejší moment bol iste víťazný gól v zápase so Švédskom na Olympiáde 2002, po ktorom Bielorusko senzačne postúpilo do semifinále.

6. obranca – Oleg Chmyl

Hráč, ktorý si pamätá ešte sovietsku ligu, si logicky obliekal bieloruský dres na ceste z „C-čka“ do A-kategórie. Zhruba 12 rokov prakticky nechýbal v nominácii do reprezentácie. Poctivý defenzívny zadák zanechal najväčšiu stopu v Lade Togliatti v ruskej Superlige. V najvyšších ruských ligách odohral viac ako 5 stoviek zápasov.

5. obranca – Jevgenij Lisovec

Tento 26-ročný hráč už odohral v KHL viac než 300 zápasov a rozhodne nevyzerá, že by plánoval skončiť. V Dyname Minsk bol ťahúňom, aktuálne má defenzívnejšie úlohy v Ufe. Za svoju krajinu už stihol odohrať 5 MS, z toho 4-krát v „A-čku“. Aktuálne zrejme lepšieho obrancu v Bielorusku nenájdete.

4. obranca – Vladimir Denisov

360 zápasov v KHL, viac ako sto v AHL a pár zápasov v najvyššej fínskej či švajčiarskej súťaži. Niet divu, že po ňom tréneri reprezentácie siahali často. 10-krát hral na MS A-kategórie, jedenkrát bol kapitánom. Defenzívny obranca bol najväčšiu časť svojej kariéry oporou domáceho KHL tímu Dynamo Minsk.

Honorable mentions

Sem sa zmestil ešte jeden hráč – Nikolaj Stašenko. Viac ako 400 zápasov v KHL a ešte stále hrá (aj keď aktuálne už bieloruskú súťaž). Bývalý defenzívny pilier Čerepovca hral za Bielorusko na piatich MS.

3. obranca – Dmitrij Korobov

Ak má Lisovec nejakého konkurenta o to, kto je aktuálne najlepší bieloruský obranca, je ním Korobov. Je to dokonca jeho spoluhráč z Ufy. Vyššie v rebríčku je hlavne preto, že je starší. V KHL toho odohral o čosi viac, a dokonca sa presadil aj v zámorí. Ak tak môžme nazvať tri štarty v NHL a viac než 130-zápasovú porciu v AHL. A to ani nebol draftovaný. Za reprezentáciu odohral 8 MS, vždy s defenzívnymi úlohami.

Dmitrij Korobov

2. obranca – Oleg Mikuľčik

Účastník MS do 18 aj do 20 rokov ešte v drese ZSSR. Takže, ako správne hádate, jedná sa o hráča, ktorý už dávno s hokejom skončil. V sovietskej lige hrával dlhé roky za Dynamo Moskva (tristo zápasov) a po páde režimu to takmer 6 rokov skúšal v zámorí. Dotiahol to až do NHL, kde za Winnipeg a Anaheim nastúpil na pár zápasov. Viac hviezdil v AHL a po návrate do Európy odohral ešte pár rokov v ruských ligách.

1. obranca – Ruslan Salej

Vybrať jednotku v obrane Bieloruska nebolo nijak náročné. V tejto krajine mali iba jedného naozaj hviezdneho zadáka. Viac ako 900 zápasov v NHL je už nejaké číslo. Najviac toho odohral za Anaheim. Poslednú zámorskú sezónu hral v Detroite. Následne si chcel predĺžiť kariéru v KHL, kde sa bohužiaľ upísal Jaroslavľu... Z toho plynie, že Ruslan Salej je druhým nebohým hokejistom v tomto zozname.

Ruslan Salej

BRANKÁRI :

Honorable mentions

Do prvej trojky sa tesne nevošiel Leonid Fatikov. Za Bielorusko štartoval na viacerých vrcholových turnajoch, ale málokedy ako jednotka. Chytal druhú sovietsku ligu a neskôr 4 roky aj v ruskej Superlige.

3. brankár – Sergej Šabanov

10-krát bol na MS, z toho 8-krát v A-kategórii. Ale väčšinou len kryl chrbát iným brankárom. Vrchol reprezentačnej kariéry prišiel nepochybne na Olympiáde 2002, kde bol práve on jednotkou v tíme, ktorý nečakane skončil na štvrtej priečke. V ruskej Superlige chytal v dvoch stovkách zápasov, hlavne za Novokuzneck.

2. brankár – Vitalij Kovaľ

Dve stovky zápasov v KHL a ešte nejaké drobné pridal pred jej vznikom v Superlige. V klubovom hokeji sa mu darilo hlavne v Nižnom Novgorode. Za Bielorusko bol nominovaný na 7 MS, kde stál v bráne dohromady v 26 zápasoch. Najviac sa mu darilo na MS 2012, kde mal 92% úspešnosť a menej ako tri inkasované góly na zápas.

1. brankár – Andrej Mezin

Jednotkou dreamteamu nemôže byť nikto iný. Stabilná opora reprezentácie, ktorá vedela dvíhať tlak favorizovaným súperom. Skoro 60 zápasov odchytaných na MS A-kategórie. Viackrát z turnaja odchádzal s úspešnosťou nad 94%. V roku 2005 dokonca odchytal 5 duelov s 97,1% a priemerne jedným inkasovaným gólom na zápas. V náročnej sezóne poznamenanej štrajkom NHL (keď na MS mali viaceré krajiny nabité tímy) pomohol Bielorusku k 10. miestu. Dovedna 4-krát sa stal najlepším hokejistom Bieloruska.

Andrej Mezin

Tak a to je vše přáleté. Súhlasíte s vybranými hráčmi a poradím? Vaše názory (ak budú napísané konštruktívne) si rád prečítam v diskusii ;)

