NHL - 100gólová sezóna hráča; najhoršia tímová sezóna, NAJ vzdialenosti tímov

Ďalšie zaujímavosti zo sveta hokeja pripravené pre vás. 100-gólový strelec; Prierez produktivitou podľa veku; Najväčšie vzdialenosti dvoch tímov; Najhoršia tímová sezóna; Pomer gólov a asistencii + jeden bonus od Bostonu Bruins.

100 gólov za sezónu?

Bod na zápas. To je dnes veľká vec; nevidí sa to zas až tak často a keď, tak je to známka tej najvyššej kvality. Ale čo takto gól na zápas? A čo takto ešte viac? Čo tak 100 gólov za jeden ročník? Dá sa to vôbec? Nepochybne áno..... keď hráte hádzanú...

Ale v hokeji? Najviac gólov v základnej časti NHL strelil Gretzky v 1981/82. Jeho 92 presných zásahov sotva niekto prekoná. Netreba ale zabúdať, že sezóna sa nekončí základnou časťou. Áno, táto časť je cca rovnaká pre každý tím, a preto je spravodlivejším merítkom štatistík hráčov. V play-off niektoré tímy hrajú, niektoré nie. Niektoré tam hrajú dlho, iné rýchlo vypadnú atď. Ale pokiaľ chceme počítať aj play-off, 100 gólov za sezónu v NHL nemusí byť utópia.

Takže, podarilo sa to? Áno. A nie je za tým nikto iný ako „The Great One“. V ročníku 1983/84 strelil Gretzky 87 gólov v základnej časti a k tomu pridal 13 presných zásahov v play-off. To je dokopy rovná stovka! A to ešte 6 zápasov ZČ vynechal.

Wayne Gretzky

Týmto štýlom sa k stovke ešte veľmi priblížil Mario Lemieux, ktorý v ročníku 1988/89 strelil 85 gólov v ZČ a 12 v PO a neskôr aj Brett Hull v 1990/91, kedy strelil 86 gólov v ZČ a v PO pridal 11. Obaja teda de facto strelili 97 gólov v jednej sezóne v súťažných zápasoch NHL.

A čo tá strelecky najlepšia Gretzkeho sezóna v základnej časti? K 92 gólom pridal v play-off ďalších 5 v piatich zápasoch. To by bolo 97. Ale k tejto sezóne môžme započítať ešte MS a Kanadský pohár. Pred začiatkom základnej časti NHL strelil na Kanadskom pohári 5 gólov v 7 zápasoch. A po vypadnutí v play-off NHL ešte odišiel na svoje jediné MS, ktoré absolvoval vo Fínsku a v 10 zápasoch pridal 7 zásahov.

Čiže, za strelecky najlepšie sezóny môžme považovať dve.

1983/84 – ZČ + PO: 93 zápasov, 100 gólov (240 bodov)

1981/82 – Kanadský pohár + ZČ + PO + MS: 102 zápasov, 108 gólov (250 bodov)

Pre ilustráciu ešte doplním najproduktívnejšiu sezónu vôbec. Samozrejme v podaní Gretzkeho.

1984/85 – ZČ + PO: 98 zápasov, 90 + 165 = 255 bodov

A keď prirátame Kanadský pohár, ktorý sa hral na začiatku tejto sezóny, tak tých bodov za sezónu bolo 267!

Wayne Gretzky

Gretzky zažil oficiálne 4 dvestobodové sezóny, no po pripočítaní play-off bodov mal takých sezón 6. Lemieux sa v základnej časti dostal najviac na 199 bodov, no po prirátaní bodovania play-off ich bolo 218, čiže raz sa cez magickú dvestovku dostal vlastne aj Super Mario.

Prierez produktivitou podľa veku

Už v jednom minulom článku som písal o tom, v ktorom veku sú najčastejšie hviezdni hráči na vrchole svojej produktivity. Tam som zohľadňoval naozaj iba ten vrchol, teda vek, kedy boli na špici. Teraz som spravil veľký prierez podľa toho, koľko percent svojej produktivity dosiahli hráči v akom veku. Opäť som si pomohol tým, že vek som bral taký, ktorý mali hráči 1. januára, čiže cca v strede základnej časti.

A aby toho nebolo málo, započítal som aj sezónny koeficient, ktorý zohľadňuje počet kanadských bodov podľa toho, koľko gólov v danej sezóne NHL padalo.

Ako príklad poslúži Teemu Selänne.

na zvislej osi počet bodov a tiež percentuálny podiel počtu bodov k celkovej jeho produktivite

so zarátaním sezónneho koeficientu už nie je jeho najlepšia sezóna tá jeho prvá

Pozn.: 107 bodov v sezóne 98/99 (keď padalo 5,3 gólu na zápas) je lepší výkon ako 132 bodov v 92/93 (keď padalo 7,3 G/Z).

A teraz priemer. Ako vzorka poslúžilo 150 najproduktívnejších hráčov (Gretzky – Sanderson), ktorí už ukončili kariéru a v NHL začali najskôr v sezóne 1979/80. Kvôli skresleniu som vylúčil hráčov, ktorí v NHL nemohli hrať skôr kvôli režimu (napr. Peter Šťastný), alebo na dlho opustili NHL a potom sa vrátili (Kovaľčuk), prípadne najprv hrali roky vo WHA a až po jej zániku prešli do NHL (Mark Howe). Samozrejme, aj tak to nie je úplne presný ukazovateľ. Prevažne európski hráči skresľujú výsledky tým, že aj pred aj po NHL hrajú inde. A to aj napriek tomu, že by už/ešte na NHL mali.

Top hráči NHL dosahujú najväčší podiel bodov v rozmedzí 26-28 rokov. Za tieto tri roky sú schopní dosiahnuť aj viac než pätinu svojej kariérnej produktivity.

Najväčšie vzdialenosti dvoch tímov

V ligách, ktoré zastrešujú tímy veľkých štátov, strávia hráči veľa času cestovaním. Letecká doprava je viac ako vítaná. Je síce mimoriadne rýchla, ale tísicky kilometrov trvajú aj v takom lietadle hodiny. Najviac sa samozrejme nacestujú hráči KHL a NHL.

V prvej menovanej existovala ešte nedávno najväčšia vzdialenosť medzi dvomi hokejovými tímami, hrajúcimi v jednej lige. V sezónach 2013/14 až 2016/17 proti sebe z času na čas nastúpili tímy Medveščaku Záhreb a Admiralu Vladivostok. Vzdialenosť vzdušnou čiarou medzi nimi je cca 8,3 tisíc km, čo je viac ako pätina obvodu zeme. Po odchode Záhrebu a neskôr aj Slovana z KHL to majú z Vladivostoku najďalej do Lotyšskej Rigy, vyše 7 tisíc km.

V NHL je to najviac z Vancouvru na Floridu, ”iba” niečo viac ako 4,5 tisíc km.

vzdialenosť medzi Vladivostokom a Záhrebom

Najhoršia tímová sezóna

Tak na toto by bolo určite v rámci všetkých hokejových líg sveta viacero favoritov. A tak som sa rozhodol nevyhodnocovať jednu úplne najhoršiu, ale v bodoch popísať pár zaujímavostí:

Najhoršia sezóna tímu NHL podľa bodov sa podarila Washingtonu Capitals v 1974/75. Bola to prvá sezóna tohto klubu v NHL, kde vtedy hralo 18 tímov. Po 80 zápasoch mali na konte 8 výhier a 21 bodov (13% bodov) so skóre 181:446. Druhý tím od konca mal o 20 bodov viac.

Podobnú mizériu si vyskúšali vo švédskej najvyššej súťaži hokejisti Hammarby IF v sezóne 1984/85, kedy v 10-člennej lige dosiahli v 36 kolách iba dve výhry a celkovo mali na konte 9 bodov (12,5%).

Vo fínskej lige sa v roku 1968 podarilo tímu Kärpät Oulu uhrať sezónu na nulu. Toľko bodov totiž v 20 zápasoch získali. Priemerné skóre každého zápasu bolo 1:8. O 13 rokov ale vyhrali prvý títul a dnes ich majú na konte už osem! Nuž, každý majster nejako začínal.

Vo Fínsku som našiel ďalšie mizerné sezóny. V 1972/73 získal tím SaiPa iba 4% všetkých možných bodov, keď z 36 zápasov vyhral iba jeden. No a potom je tu iný klub, z mesta Lahti, ktorý dosiahol až dve veľmi zlé sezóny, a to v 1993/94 a potom o desať rokov neskôr. 15% a potom 16% bodov znamenali hlboké tabuľkové dno. A to im v druhom prípade vyrastal v tíme neskorší brankár NHL – Karri Rämö.

V Nemecku som našiel katastrofálnu sezónu v ročníku 1980/81, kedy v najvyššej západonemeckej lige tím Duisburger SC prehral zo 44 zápasov 43. Jedna výhra a k nej skóre, ktoré dokresľuje vtedajšiu konkurencieschopnosť tohto tímu – 56:328.

Vo Švajčiarsku bolo ťažké vybrať „víťaza“, no napokon som zvolil sezónu 2007/08, kedy EHC Bazilej v 50-kolovej sezóne nahromadil 16 bodov (11%). Dokopy 4 výhry a strata na predposledného až 47 bodov bol skutočne ročník zúfalstva.

V českej extralige naopak nebol problém určiť tím zo samého chvosta tabuliek. V sezóne 2002/03 získal tím z Havířova 13% bodov, zvíťazil iba 4-krát, na predposledný tím strácal 36 bodov a mal skóre 81:239.

V rámci Československa sa ešte horší výsledok podaril tímu Slavoj České Budějovice v sezóne 1962/63. 32 zápasov bez výhry a len 4 body (6%) museli byť 12 rokov po jedinom titule Juhočechov zdrvujúcim sklamaním.

U nás (keď nepočítame slovenskú 20tku) sa zas najhoršou sezónou medzi elitou môže „pochváliť“ Dubnica. V sezóne 2004/05 uhrala v 54 zápasoch iba 4 výhry, dokopy 14 bodov (9%) a pôsobenie v extralige sa tak stalo krátkodobou záležitosťou.

KHL sa nehrá dlho, a zatiaľ najhoršiu sezónu tam zaznamenal...... nie, nebol to Slovan. Bol to Jekaterinburg v 2012/13. Ale nebola to taká tragédia. Posvietim si radšej na SKA Petrohrad. Dnes je to síce nablýskaný veľkoklub, ale v sezóne 2000/01 vyhral v 34 kolách ruskej Superligy iba dvakrát! 8 získaných bodov bolo v 18-člennej lige na hanbu. A to v sezóne hneď po majstrovstvách sveta, ktoré Petrohrad hostil. Bol pri tom aj dorastenec Fjodor Ťutin, ktorý neskôr spravil veľmi slušnú kariéru v NHL (872 štartov).

Ešte sa pristavím pri dvoch ligách, kde som tiež našiel nulové sezóny (ako mal Kärpät vo Fínsku). Prvou je kazašská liga, kde v sezóne 2014/15 prehral tím Torpedo Oskemen všetkých 54 zápasov so skóre 86:396.

Ešte unikátnejší je prípad klubu Junosť Minsk. V sezóne 2001/02 prehrali všetky zápasy bieloruskej ligy, dokopy 26. A to vtedy v klube pôsoboli aj mladíci Grabovskij a Andrej Kosticyn, ktorí to dotiahli do NHL. Priemer inkasovaných gólov bol viac ako 9. V tom ročníku šli ale všetky tímy do play-off, takže po žiadnej výhre čakala hráčov štvrťfinálová odmena. Prehrali 0:2 na zápasy a bolo. No je tu ešte jedna vec, ktorá dodáva tomuto príbehu punc unikátnosti. Hoci aj v ďalšej sezóne skončili poslední v lige, o rok neskôr (teda len dva roky po fiasku s 28 prehrami z 28 zápasov) brali titul! A odvtedy ich vybojovali ďalších 8!

Pomer gólov a asistencii

Pri zapisovaní gólu sa okrem strelca môžu evidovať aj dvaja asistenti (kedysi dávno dokonca traja). Nie je to tak vždy, no dohromady, sečteno podtrženo, býva asistencii viac ako gólov (za posledné roky je 37% bodov za góly a 63% za asistencie; pomer 1 : 1,68). A väčšinou aj u hráčov. Existuje ale pár takých, ktorí majú gólov viac ako prihrávok, no je ich naozaj málo. Aj u vychýrených strelcov, ktorí v prvých rokoch kariéry strieľajú viac ako prihrávajú, sa v neskoršom veku pomer gólov a asistencii často preklopí.

Aj u takého snajpera, akým bol Selänne, boli v prvých troch rokoch jeho NHL kariéry 53% jeho kanadských bodov góly a v posledných troch rokoch už len 40%. Nie je to nejaké pravidlo, ktoré vždy platí, ale v priemere je tendencia taká, že po 30ke sa pomer gólov a asistencii tlačí stále viac k prihrávkam.

Príklad – opäť Teemu Selänne:

podiel gólov z celkovej produktivitu Teemu Selänneho

Trendová čiara prezrádza, ako postupne nahrával na viac gólov, ako sám strieľal.

Takto som sa pokúsil vytvoriť priemer spomedzi najlepších strelcov. Vzorkou mi bolo 150 útočníkov (Gretzky – T. Bertuzzi), ktorí v NHL strieľali najviac gólov a sú narodení medzi rokmi 1950 a 1985 (aby som nedostal obraz skreslený prvými rokmi NHL a aby som vyňal hráčov, ktorí majú ešte kus kariéry pred sebou a teda by prispeli značne neúplnými údajmi).

Trendová čiara klesla o cca 4% podobne ako pri "Fínskom blesku". A to som nepokračoval nad 40 rokov, pretože vzorka 150 hráčov sa značne scvrkla o hokejistov, ktorí nehrali tak dlho.

Výsledok:

Pokiaľ mladý výborný strelec dosiahne 50 bodovú sezónu, v priemere by jeho produktivita vyzerala takto:

23 + 27 = 50 (pomer 1 : 1,17)

Pokiaľ by rovnako bodov dosiahol strelec 40-ročný veterán, v priemere by to vyzeralo takto:

20 + 30 = 50 (pomer 1 : 1,5)

Ešte raz, priemer NHL je 1 : 1,68 (aj vrátane obrancov).

Mimochodom, spomínal som, že máloktorý hráč má viac gólov ako asistencii. Rekordman je Cecil Dye, ktorý sa ale narodil ešte v roku 1898. Neviem nakoľko sú štatistiky uňho dôveryhodné, ale v kolonke gólov mu svieti 203 a k tomu pridal 50 asistencii. Čiže z 253 kanadských bodov mal viac než 80% gólov.

Z hráčov novodobej NHL má najvyšší pomer gólov Wendel Clark, ktorého 564 bodov tvorí až 330 gólov – 58,5%. Jeden z najvyšších pomerov, aké som našiel, má aj Peter Bondra – 56,4%. Alex Ovečkin je momentálne na 55,2%. No a taký Cam Ward je na 7,7%. Na brankára nie zlé :) (dal 1 gól a k tomu má 12 asistencii)

Brett Hull je rekordérom v najväčšom rozdiele gólov a asistencii za sezónu. V sezóne 1990/91 strelil 86 gólov a pridal 45 asistencii, čo je rozdiel 41. Dve tretiny jeho bodov boli góly.

Opačným prípadom je taký Henrik Sedin, ktorého len 22,4% bodov kariéry boli góly. (napokon v jeho poslednej sezóne mal štatistiku 3+47) Samozrejme, mnohí obrancovia mali ešte nižšie čísla, ale spomedzi útočníkov je to to najnižšie, čo som našiel.

Ešte raz, priemer NHL je 37,2% (aj vrátane obrancov).

BONUS:

na záver video, ako Boston Bruins 10. apríla 2010 dokázali streliť v jednom oslabení tri góly

video //www.youtube.com/embed/WXhviiSvUh0

