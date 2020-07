NHL - 500-góloví hráči, cesta do "Triple gold" klubu, víťazný gól znamenajúci Stanley Cup

Porovnanie 500-gólových strelcov. Najdlhšia cesta za Stanleyho pohárom. Hráči, ktorých gól bol víťazný v poslednom zápase finále o Stanley Cup. To všetko v nasledujúcich riadkoch.

Víťazný gól v poslednom zápase o Stanley Cup

Beží piata minúta predĺženia, siedmy zápas finále Stanleyho pohára. Útočník Detroitu Tony Leswick nahadzuje puk od modrej čiary a ten končí v sieti! Góóóól!!

To bolo naposledy, kedy siedmy zápas finále rozhodol gól v predĺžení – písal sa rok 1954. A predtým sa to stalo už iba jedenkrát – v roku 1950, kedy tiež zvíťazili červené krídla.

video //www.youtube.com/embed/YywaJBJIr5Q

Finálová séria NHL sa skončila 4:3 celkovo až v 17-tich prípadoch, no až do predĺženia sa zápas č. sedem dostal iba dvakrát.

Dokonca ani keď sa v NHL hralo finále na 3 víťazné zápasy (do roku 1938), tak ani raz sa nestalo, že by šla séria do predĺženia v rozhodujúcom zápase číslo päť. Iste, v predĺžení padol víťazný gól znamenajúci Stanley cup viackrát, ale z celkových 13-tich takýchto predĺžení to bolo až v poslednom možnom stretnutí iba spomínané dva razy.

Streliť víťazný gól, ktorý znamená nie len výhru zápasu ale aj zisk Stanleyho pohára, sa podarí len málo hráčom. Každý rok môže logicky pribudnúť iba jeden. A streliť taký gól dvakrát, to sa podarilo dokonca len šiestim hokejistom. Tento opojný pocit si dvakrát vyskúšali napr. aj Bobby Orr či Mike Bossy, ktorému sa to podarilo ako poslednému, navyše to ako jediný dokázal v dvoch rokoch po sebe.

Víťazný gól znamenajúci Stanley cup už dosiahol aj dánsky, ukrajinský či nemecký hráč, Slovákovi sa to doposiaľ nepodarilo. A dokonca ani žiadnemu Rusovi. Z Európy sa najviac darilo Švédom, ich gól znamenal zisk najstaršej hokejovej trofeje štyrikrát – menovite to boli Bob Nystrom (kanadský hokejista švédskeho pôvodu), Ulf Samuelsson, Henrik Zetterberg a Patric Hörnqvist.

Ďalšie pikošky:

Najdlhšie sa nedočkali fanúšikovia NHL rozhodujúceho siedmeho zápasu medzi rokmi 1971 a 1987. Až po 16-tich rokoch konečne Edmonton s Philadelphiou ukončili toto čakanie najdlhšou možnou finálovou sériou.

Hráč, ktorý získal najviac Stanley Cupov – Henri Richard, dokázal streliť víťazný gól v dvoch z 11-tich prípadov, kedy túto trofej so svojim tímom vyhral.

Henri Richard

Najstarším žijúcim strelcom víťazného gólu SC je aktuálne 88-ročný Marcel Bonin, ktorý dvíhal ruky v roku 1959, vtedy mal 28 rokov. Nedávno (vo februári 2020) vo veku 91 rokov zomrel Pete Babando, americký strelec víťazného gólu SC z roku 1950.

Najstarším hráčom v čase streleného gólu bol Neal Broten. Američan, ktorý strelil víťazný gól SC v roku 1995, mal v tom čase už 35 rokov. Protikladom sú Ted Kennedy, Alex Tanguay a Patrick Kane, ktorí mali v čase vsietenia takéhoto gólu iba 21.

Od sezóny 1926/27 sa o trofej Stanleyho pohár uchádzali už iba tímy NHL. Z 86 hráčov, ktorí od spomínanej sezóny strelili víťazný gól SC, boli 11 obrancovia.

Spomedzi všetkých spomínaných hráčov dal najmenej gólov Pete Kelly. Za svoju kariéru strelil v základnej časti 21 gólov a v play-off pridal ďalšie tri. Jeden z nich, v roku 1936, bol víťazný v poslednom zápase sezóny. Koľko hráčov dosiahlo oveľa lepšie čísla a netešili sa ani len z trofeje? A on o nej rozhodol gólom.

Pete Kelly so Stanley Cupom (vtedy ešte bez toľkých "nástavcov")

Ďalšími hráčmi, ktorí strelili v NHL za celú kariéru pomerne málo gólov, ale medzi nimi bol aj ten najdôležitejší, sú napr. František Kaberle (obranca, 29 G v zákl. časti, 4 v play-off, SC v 2006) alebo Travis Moen (útočník, 59 G v zákl. časti, 11 v play-off, SC v 2007).

Hráč, ktorý v základnej časti NHL odohral najmenej zápasov a strelil víťazný gól SC? Pete Langelle v nej odohral celkovo 136 zápasov no v play-off 1942 rozhodol posledný zápas sezóny. Z dnešnej doby je to Dave Bolland, ktorý strelil víťazný gól v 2013 a odohral „iba“ 433 zápasov zákl. časti.

Najmenej zápasov v play-off a predsa víťazný gól SC: Bill Carson hral za celú kariéru vo vyraďovačke iba v 11 zápasoch, z toho dal tri góly a jeden z nich zlatý stanleycupový (1929). Z dnešnej doby je to už spomínaný Čech František Kaberle, ktorému sa obrovský úspech stačilo aj celkove 32 štartov v zápasoch play-off.

Mike Rupp, Američan, ktorý bol síce útočník, ale zas toľko mu to vpredu nesypalo. Má priemer iba 0,08 gólu na zápas. V play-off skóroval v 67 zápasoch len dvakrát (0,03 G/Z). Ale zas 50% úspešnosť, že dosiahnutý gól v play-off končí Stanleyho pohárom, to je iná paráda! :) Nižší priemer gólov na zápas, ako spomínaný Mike Rupp, mali už iba dvaja európski obrancovia – Kaberle a Samuelsson.

A ako vyzerá priemerný strelec víťazného gólu v poslednom zápase finále? Keď všetkých spriemerujeme, taký hráč má necelých 28 rokov a v základnej časti odohral niečo vyše 800 zápasov so ziskom vyše 600 bodov a v play-off pridal 98 zápasov a 73 bodov.

Najdlhšia cesta za Stanley Cupom

Zatiaľ čo v základnej časti NHL sa posledné roky hrá 82 zápasov, v play-off je to už každú sezónu individuálne. Niekedy víťazný tím prejde vyraďovacou časťou ako nôž maslom, inokedy sa poriadne nadrie. Najviac je možné odohrať v play-off 28 zápasov, čo by znamenalo 4 sedemzápasové série. Niečo také sa ešte nestalo. Rekordom je zatiaľ 26 zápasov, a to sa udialo v dvoch prípadoch.

St. Louis Blues získalo svoj prvý Stanley Cup pred niečo vyše rokom práve po 26 zápasoch play-off. Podobne tomu bolo v roku 2014, kedy si po 26 zápasoch (od konca základnej časti) dokráčali po Stanleyho pohár králi z Los Angeles. To je spolu s 82-zápasovou základnou časťou poriadne sústo – 108 súťažných zápasov za jednu sezónu. A to predtým hrali aj prípravné stretnutia.

V dvoch sezónach trvala základná časť dokonca 84 zápasov, ale tá dlhšia púť za titulom (1994) trvala NY Rangers 23 zápasov, čo je dokopy „len“ 107 stretnutí. A rok predtým to Montreal vybavil v 18-tich zápasoch. Na to, že to bol doteraz ich posledný pohár, si to mohli užiť dlhšie, nie?

Späť k St. Louis a Los Angeles. Tých rekordných 108 súťažných zápasov samozrejme neodohrala celá súpiska. Ale iba hŕstka hráčov, dokopy boli piati. Za St. Louis absolvoval túto plnú 108-zápasovú porciu iba jeden:

Ryan O’Reilly (útočník)

Zákl. časť. 82 zápasov, 28 + 49 = 77

Play-off: 26 zápasov, 8 + 15 = 23

DOKOPY: 108 zápasov, 36 + 64 = 100

Nie len železný muž tej sezóny, ale aj mimoriadne produktívny. Najproduktívnejší hráč ZČ aj play-off svojho tímu.

V Los Angeles sa takíto hráči našli štyria:

Anže Kopitar (útočník)

Zákl. časť. 82 zápasov, 29 + 41 = 70

Play-off: 26 zápasov, 5 + 21 = 26

DOKOPY: 108 zápasov, 34 + 62 = 96

Justin Williams (útočník)

Zákl. časť. 82 zápasov, 19 + 24 = 43

Play-off: 26 zápasov, 9 + 16 = 25

DOKOPY: 108 zápasov, 28 + 40 = 68

Mike Richards (útočník)

Zákl. časť. 82 zápasov, 11 + 30 = 41

Play-off: 26 zápasov, 3 + 7 = 10

DOKOPY: 108 zápasov, 14 + 37 = 51

Vjačeslav Vojnov (obranca)

Zákl. časť. 82 zápasov, 4 + 30 = 34

Play-off: 26 zápasov, 2 + 7 = 9

DOKOPY: 108 zápasov, 6 + 37 = 43

Anže Kopitar vychutnávajúc si chvíle s najstaršou trofejou, ku ktorej viedlo 108 súťažných zápasov v sezóne 2013/14

Najviac zápasov v play-off NHL má síce Chris Chelios (266) a získal v ňom aj tri Stanleyho poháre, tú najdlhšiu cestu za najstaršou hokejovou trofejou v jednej sezóne ale absolvovali vyššie spomenutí páni.

500-góloví strelci

Dovedna 45 hokejistov dokázalo zatiaľ v NHL pokoriť hranicu 500 vsietených gólov v základnej časti. Nás môže tešiť, že sú medzi nimi traja Slováci, ak pravdaže počítame Stana Mikitu.

V nasledujúcich rebríčkoch uvádzam TOP 10 hráčov, ktorým sa to podarilo. Podľa celkového počtu gólov; chronologicky podľa času, kedy ten 500-tý gól padol; podľa počtu zápasov, koľko na to potrebovali; podľa veku, v ktorom tento míľnik dosiahli. Toto sú tí najlepší z najlepších.

Cesta do Triple gold klubu

Byť členom Triple gold klubu, to sa podarilo zatiaľ iba hŕstke hráčov. Zrejme viete, že dostať sa do tejto prestížnej skupiny zahŕňa zisk Stanleyho pohára, zlato z MS a zlato z olympiády. Klub zahŕňa hokejistov iba zo štyroch krajín – Kanada, Rusko, Švédsko, Česko. Takým Fínom ešte stále chýba zlatá olympijská medaila. Zo Slovákov k tomu mali najbližšie Šatan s Handzušom, ktorí splnili prvé dve podmienky.

Ani celá kariéra špičkového hráča nemusí stačiť na to, aby dosiahol čo i len jeden z týchto troch úspechov, nie to ešte všetky naraz. A rozhodne nie je možné dokázať také niečo v jednom ročníku. Niekomu to trvalo celú kariéru, kým to dokázal.

Úplne prvými členmi tohto klubu sa koncom februára 1994 stali traja Švédi Tomas Jonsson, Mats Näslund a Håkan Loob, keď sa tešili zo zisku olympijského zlata po Forsbergom legendárnom nájazde. Zrejme to bolo tak neskoro kvôli tomu, že hráči NHL kedysi príliš nechodili na Olympiádu ani MS. A Ruskí hráči, ktorí zase mali kopec medailí z MS aj z olympiád, sa ešte len v 90-tych rokoch dostali k možnosti hrať o trofeje NHL.

Mats Näslund so zlatou medailov z Olympiády 1994

Ale existujú dokonca traja hráči, ktorí dokázali získať všetky tieto tri tituly dvakrát – Peter Forsberg, Igor Larionov a Vjačeslav Fetisov. Práve posledný menovaný sa najdlhšie načakal, kým sa stal členom Triple goldu. Prvé zlato vyhral na MS 1978. Tých medailí s reprezentáciou ZSSR bolo neúrekom, ale prvý Stanleyho pohár dvíhal nad hlavu až v roku 1997, čo je čakanie 19 rokov od prvého krôčiku k poslednému. No a keď vyhral Stanley Cup aj o rok neskôr, stal sa spolu s Larionovom prvým hráčom, ktorí mali „double triple“. Peter Forsberg ich doplnil po olympiáde v roku 2006.

A najkratšie čakanie? Opäť je to trojica a opäť sú to hráči zo Švédska, ktorí sa dokázali dostať do Triple gold klubu expresne rýchlo. Všetci traja získavali spomínané trofeje naraz, ako spoluhráči – Samuelsson, Zetterberg a Kronwall. 26. februára 2006 im v Taliansku zavesili na krk zlatú olympijskú medailu. O necelé tri mesiace si to zopakovali po finále MS v Lotyšsku (v oboch prípadoch zdolali Fínov). O približne dva roky neskôr, 4. júna skompletizovali svoje členstvo po výhre Detroitu v 6. finálovom zápase proti Pittsburghu. Dva roky a niečo vyše troch mesiacov je teda zatiaľ najrýchlejšia cesta.

Najmladším hráčom, ktorý sa stal členom klubu, je Jonathan Toews. Na začiatku sezóny 2006/07 ešte ani nemal skúsenosť so seniorským hokejom (mal za sebou úspešný draft a pred sebou ročník v univerzitnej súťaži). V máji 2007, pár dní po oslave 19. narodenín, vyhral s Kanadou zlato na MS v Rusku. Ako 21-ročný vyhral na konci februára 2010 olympiádu a 9. júna, vo veku 22 rokov a 46 dní, zdvihol nad hlavu Stanleyho pohár. Najstarším členom klubu sa vo veku 39 rokov a 230 dní stal Pavel Dacjuk po zlate z olympiády v roku 2018.

Na záver tejto témy ešte spomeniem 7 hráčov, ktorým sa podarilo vyhrať olympiádu aj Stanleyho pohár v jednom ročníku. Dokázali to Shanahan, Yzerman, Keith, Seabrook, Toews, Doughty a Jeff Carter.

Verný a predsa tri rôzne kluby vs. 4 tímy za sezónu

Shane Doan je príkladom vernosti. Hráč, ktorý odohral celú svoju bohatú kariéru v jednej organizácii. A napriek tomu, že nikdy nevymenil mužstvo, hral vlastne až v troch kluboch.

Nováčikovskú sezónu si odkrútil v drese Winnipegu Jets (iného ako je dnes). Už v ďalšom ročníku bola organizácia presťahovaná doprostred Arizonskej púšte a niesla názov Phoenix Coyotes. V nej sa postupne vypracoval na Asistenta, neskôr Kapitána a prosto legendu klubu. Ako kapitán hral až do konca kariéry, z čoho vyplýva, že posledné tri sezóny už bol kapitánom pozmeneného klubu – Arizony Coyotes. Všetkých svojich rovných 1000 bodov (972 zákl. časť + 28 play-off) zaznamenal v jednej organizácii a zároveň troch tímoch.

Shane Doan (Winnipeg, Phoenix, Arizona)

Protipólom vernosti bol Jussi Jokinen. Zatiaľ čo niektorí hráči dokázali odohrať celú kariéru (okolo 20 rokov) za jeden tím, fínsky útočník nikde nevydržal príliš dlho. Jeho 9 tímov NHL stojí za to, no čerešničkou bol jeho posledný rok v zámorí. V sezóne 2017/18 hral v štyroch rôznych tímoch. Z Edmontonu do Los Angeles, po vyhadzove do Columbusu a odtiaľ do Vancouveru (kde sa mu konečne darilo).

posledná sezóna Jussiho Jokinena (quanthockey.com)

