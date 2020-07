NHL - Najlepší vek; Najlepší hráč; Najväčší smoliar atď.

V ktorom veku sú hráči najvýkonnejší? Ktorý hráč odohral tisíc zápasov základnej časti, no do play-off sa takmer nepozrel? A kto bol najlepší hokejista (keď bol na vrchole výkonnosti)? Kto ako líder NHL vyčnieval nad zvyškom?

Ďalší článok s hokejovými zaujímavosťami sa na vás valí. Nech sa páči.

Kedy je hráč v najlepšom veku?

Hovorí sa, že vrcholoví športovci dosahujú svoj vrchol okolo veku 29 rokov. Alebo aspoň, že približne vtedy by mali byť fyzicky na svojom maxime. Pravdaže to nie je pravidlo a pravdaže fyzička nie je všetko. Ubúda dravosť a neskôr ubúdajú sily a môže viaznuť motivácia, pribúdajú však skúsenosti a pravdepodobne aj psychická odolnosť.

Mňa zaujímalo, v ktorom veku v priemere dosahujú najlepší hráči posledných dvoch dekád NHL svoje najlepšie čísla. Vzorkou bolo najproduktívnejších 100 útočníkov, najproduktívnejších 60 obrancov a 30 brankárov s najvyšším počtom zápasov za posledných 20 rokov. Do úvahy som bral iba hráčov narodených do roku 1985 (pri aktívnych hráčoch je tam predpoklad, že vrchol výkonnosti už majú za sebou).

Korčuliarom bola meraná štatistika bodov na zápas a brankárom počet inkasovaných gólov na zápas aj percentuálna úspešnosť. Pre zjednodušenie výpočtov som bral vek hráča vždy dňa 1. januára počas sezóny, čiže cca uprostred zákl. časti.

A ešte som si dovolil zapojiť prepočtový koeficient podľa toho, v ktorej sezóne koľko padalo gólov. (podobné koeficienty som už použil v časti keby bolo keby) Ak mal totiž hráč 0,95 bodu na zápas v sezóne 2003/04 a 1,05 B/Z v sezóne 2005/06, štatisticky lepšie vyzerá prvá menovaná sezóna. Je to kvôli tomu, že po štrajku v roku 2005 padalo v NHL (takmer o 18 %) viac gólov ako pred ním. A teraz k výsledkom.

Priemerný vek útočníka, ktorý je na svojom „peaku“ v rámci produktivity je 27,2 rokov (modus, teda najčastejšia hodnota bola 24 rokov). K vyššiemu číslu tlačil štatistiku hlavne Martin St. Louis, Alfredsson, Ray Whitney či Vjačeslav Kozlov, ktorí najlepšie vo svojej kariére bodovali až dávno po 30tke. Naspodok zas číslo tlačil hlavne Kovaľčuk, ale aj Havlát, Kariya, Saku Koivu alebo Paul Stastny. Všetci zažili svoju najlepšiu sezónu veľmi skoro.

Kovaľčuk (wikipedia)

Priemerný vek obrancu, ktorý je na vrchole svojej produktivity je 28,7 rokov (modus 30 rokov). Nahor toto číslo tlačili hlavne traja veteráni, ktorí mali až 37, keď mali najlepšie sezóny – Lidström, Timonen a Rafalski. Pre posledného menovaného to dokonca bola posledná sezóna v kariére. Obrancovia, ktorí boli ešte mladí chalani a už zažili svoju najlepšiu sezónu, boli napr. Roman Hamrlík, Pitkänen alebo Phaneuf.

Priemerný vek brankára na svojom výkonnostnom vrchole bol buď 28,6 rokov (v góloch na zápas) alebo 29,3 rokov (v % úspešnosti); modusom bol vek 29 rokov. Najstarším brankárom na vrchole svojich výkonov bol Tim Thomas – 36 rokov. Najmladšími boli Osgood alebo Brodeur.

Hovorí sa, že útočníci dozrievajú skôr ako obrancovia a brankári. To sa potvrdilo.

percentuálny podiel najlepších hráčov posledných dvoch dekád - v akom veku mali najlepšiu sezónu

Najväčší smoliar na play-off

Aké je to odohrať celú základnú časť a nedosiahnuť na play-off? Jeden hokejista by o tom vedel rozprávať. Keď je hráč v slabšom tíme, tak sa to môže na pár rokov stať pravidlom. Ale aj slabší tím sa občas dostane do play-off, iný slabší sa stane silnejším a naopak. Najnižšie percento účasti tímov NHL v play-off má Florida – 19% (práve tam dlhé roky hral náš smoliar). Následne Winnipeg (predtým Atlanta) pretavil 20% a Columbus 25% všetkých svojich sezón v play-off. To je 4 resp. 5 krát za 20 rokov. Povedzme, že cca taký čas trvá profesionálna kariéra hviezdy NHL.

Olli Jokinen nepochybne hviezdou NHL bol. Jeho smola na play-off bola však dychberúca. Hráč, ktorý odohral 1231 zápasov základnej časti (750 bodov), nastúpil v play-off NHL na 6 (slovom šesť) stretnutí! A to hral počas 17tich sezón v 10 tímoch, no v play-off hral iba v jednej sezóne – 2008/09, kedy ako hráč Calgary Flames vypadol v prvom kole. Asi žiadna iná hviezda NHL nebola tak vzdialená od Stanley Cupu ako on.

Takúto smolu už nemal žiadny iný hráč NHL, ktorý odohral aspoň tisíc zápasov. V priemere potreboval Jokinen odohrať 205 zápasov základnej časti na jeden zápas play-off. Druhý najväčší smoliar bol Matthew Stajan, ktorý odohral 1003 zápasov ZČ a len 17 zápasov PO. To je priemer 59 zápasov ZČ na jeden zápas PO. Oproti Jokinenovi šťastlivec. Ďalší v poradí už majú tento pomer o dosť nižší ako 40:1. Priemer NHL je cca 14:1, čiže Jokinen mal so svojim pomerom 205:1 naozaj poriadnu smolu na kluby.

tabuľka poukazujúca na pôsobenie Olliho Jokinena v rôznych kluboch NHL a ich účasti v play-off

Los Angeles hralo play-off v ročníku, keď Olli okúsil NHL, no po pár zápasoch odišiel do Fínska, kde ostal do konca sezóny. Aj posledné zápasy odohral v tíme, ktorý v tom roku do play-off postúpil. Žiaľ, začiatkom marca sa Olli zranil, čo preň znamenalo predčasný koniec sezóny a už aj aktívneho hokeja. O cca mesiac neskôr už posledný tím jeho kariéry, St. Louis Blues, hral vo vyraďovačke. Bez Jokinena.

Neskutočný je aj Olliho príspevok do tímu NY Rangers. Klub, ktorý sa od ročníku 2005/06 dostal v ďalších 10tich sezónach do play-off zakaždým, okrem jednej výnimky. Tušíte správne, na záver 2009/10 prišiel Olli aby dopomohol Rangers k úspešnému ťaženiu za Stanley Cupom. Napokon z toho nebolo ani play-off.

Hokejista, ktorý tak často nehráva v play-off NHL, má aspoň veľa príležitostí reprezentovať svoju krajinu na majstrovstvách. Trikrát striebro a trikrát bronz na krku Jokinena sú v desiatich účastiach na MS toho dôkazom. Zlato mu ušlo, ale to si vybojoval aspoň s fínskou 20tkou.

Z hráčov, ktorí to mali opačne ako Olli (v priemere nehrali tak veľa zápasov ZČ na jeden zápas PO), spomeniem napr. Patricka Roya. 1029 zápasov v ZČ a k tomu 247 v PO. To je pomer 4,2:1. Pomer u Petra Forsberga a tiež u Vjačeslava Fetisova bol 4,7:1; u Krisa Drapera 5,3:1 a u Malkina je zatiaľ 5,6:1.

Olli Jokinen (wikipedia)

Priemerný vek tých najlepších hráčov sezónu po sezóne

Aký bol priemerný vek najlepších hráčov NHL v každej jednej sezóne (od 1990/91)? Meral som priemerný počet bodov na zápas hráčom, ktorí odohrali aspoň polovičku sezóny.

Napr. v sezóne 2016/17 bol priemerný vek 20 najlepších útočníkov (v bodoch na zápas) len 25 rokov. Za to v ročníku 2001/02 to bolo až 29,1.

V sezóne 1990/91 bol priemerný vek 15 najlepších obrancov (v B/Z) 26,1 rokov, zatiaľ čo v sezóne 2006/07 až 31,7.

Pri brankároch to vyzeralo takto: 10 najlepších brankárov (v % úspešnosti zákrokov) v sezóne 1991/92 malo priemerný vek 25,9 rokov a v sezónach 1998/99 a 99/00 až 30,7.

Viac už v grafe:

priemerný vek TOP hráčov za každú sezónu; * znamená skrátená sezóna

Draft a dátum narodenia

Aký vplyv má dátum narodenia na hráčov NHL? Žiadny :)

Nie som numerológ, ale štatista, takže: najmenej hráčov bolo draftovaných v dvoch dňoch. Nie prekvapivo je medzi nimi 29. február a okrem neho ešte aj 7. august (9 hráčov) . Slabý narodeninový deň pre draftovaných hráčov? Ani nie, práve vtedy sa narodil napr. aj Sidney Crosby.

V priemere sa viac draftovaných hráčov rodí v prvej polovici kalendárneho roka. Najčastejšie dni sú dosiaľ 23. marec (40 hráčov, medzi nimi napr. Ted Green, ktorý vyhral 1 Stanley Cup ako hráč a ďalších 5 ako tréner) a 3. január (39 hráčov, medzi nimi Bobby Hull a čerstvo aj náš Maxim Čajkovič).

To na odľahčenie stačí :)

Kto je najlepší? (mal najlepších 5 sezón v rade?)

Už som v mojich článkoch neraz otváral tému tých naj naj najlepších hráčov a nejakého ich poradia. A vždy som sa to snažil uchopiť štatisticky z inej stránky. Tak ešte raz a naposledy – iný spôsob.

Pokiaľ hrá v NHL hráč veľmi dlho, parádne mu narastie počet odohratých zápasov. Ale keďže výkonnosť klesá, klesajú aj niektoré jeho čísla. Body síce nabiehajú, ale pomalšie, a štatistika bodu na zápas padá. Na druhú stranu, predstavme si, že hviezdny hokejista hrá v NHL iba vo svojich najlepších rokoch. Príde tam z Európy ako hotový hráč a skôr ako zapadne do priemeru, tak sa na starý kontinent vráti. Výsledkom je menej bodov, o dosť menej zápasov, ale výborný priemer bodov na zápas – pretože v NHL hral len na vrchole.

Príklady:

Kent Nilsson. Keď prišiel do Kanady, už bol hviezdou švédskeho hokeja a z NHL odišiel po sezóne, kedy mal ešte stále viac ako jeden bod na zápas. Vďaka tomu mu ostala v NHL štatistika 1,24 bodu na zápas.

Jaromír Jágr. V NHL bol tak dlho, že jeho priemer bodov na zápas je „len“ 1,1. Všetka česť, že sa so 40tkou na krku vrátil z Ruska a stále hral dobre ďalších sedem sezón. Ale jeho priemer bodu na zápas bol po návrate z Ruska už iba 0,7. Posledné štyri sezóny 0,64 a posledné dve dokonca 0,51 bodu na zápas. To mu znížilo jeho štatistiku B/Z až na spomínaných 1,1. A aké boli jeho čísla pred odchodom do Ruska? 1,26 bodu na zápas! A to je viac ako mal Kent Nilson.

Keby Jágr hral len toľko čo on, mal by lepšiu štatistiku B/Z. Rovnako keby hral Nilsson v NHL tak dlho ako Jágr, tak by mu tento údaj klesol. Hlavne keď uvážime, že zatiaľ čo Jágr sa v 40tke vrátil do NHL, Nilsson v tom veku hrával tretiu nemeckú ligu a potom španielsku...

Keďže nie všetci v NHL ostali tak dlho, ako by mohli, predpokladám, že aspoň na vrchole svojej výkonnosti v nej pár rokov pôsobili. Takže som tentokrát meral 5 po sebe idúcich najlepších sezón (v bodoch na zápas). Potom je už jedno, či hráč po poklese výkonnosti z Ameriky odišiel, alebo tam ešte dlho ostal.

No a znovu som započítal aj prepočtový koeficient, podľa toho, v ktorej sezóne padalo koľko gólov. Výsledné číslo teda treba brať ako keby hráč svojich najlepších 5 sezón odohral všetky v 1981/82, keď padalo v zápasoch priemerne 8 gólov. Tak čo, opäť tá istá otázka: bude lepší Gretzky alebo Lemieux? :)

Výsledky – mnou vybraní najlepší hráči od začiatku 80 rokov (tých najmladších som tam samozrejme ešte nezaradil, najlepšiu päťročnicu môžu mať pred sebou) + samozrejme pár Slovákov a Čechov. Rozpätie niekedy vyzerá ako 6-ročné, a to v prípade, keď najlepšie obdobie hráča prerušila výluka v 2004/05.

Takže to, čo mnohí tvrdia, že Pálffy bol najväčší talent nášho hokeja, sa v tabuľke potvrdilo. V rokoch 1999 až 2004 mal proste fazónu, akú žiadny iný Slovák v NHL nemal. Presne ako nedávno tvrdili zámorské portály, že Pálffy a Demitra boli podceňovaní a práve oni v tzv. ére mŕtveho puku patrili k najlepšiemu, čo v NHL bolo. Vyššie v tabuľke poskočil aj Gáborík.

V ďalšej tabuľke Česi.

Ako vidieť, Jágrov výrazný náskok pred krajanmi sa ešte zvýšil.

V poslednej tabuľke vybraní najlepší hráči sveta.

Jágrov výrazný skok nahor pekne vykresľuje, o koľko padli jeho čísla kvôli dlhotrvajúcej kariére v NHL. Poradie naozaj najlepších hráčov vo svojej vrcholnej forme je teda podľa tohto - Gretzky, Lemieux, Jágr, Crosby, Lindros, Forsberg, Ovečkin a ďalší.

Vysoko nad ostatnými (ako veľmi?)

Boj o najproduktívnejšieho hráča býva niekedy napínavý do konca sezóny, no niekedy môže mať už vopred jasného víťaza. Je obdivuhodné, pokiaľ má najproduktívnejší hráč ligy pred prenasledovateľmi priepastný rozdiel. Skúšal som to zmerať nasledovne: Pokiaľ najlepší hráč má napr. 1,6 bodu na zápas, koľko hráčov, ktorí sú v lige za ním, má aspoň polovičnú hodnotu, teda 0,8 bodu na zápas?

Keď mal Gretzky v sezóne 1980/81 2,05 bodu a zápas, našlo sa 35 ďalších hráčov, ktorí vtedy mali aspoň 1,025. Ale v sezóne 1983/84, keď mal 2,77, sa našlo iba 8 hokejistov, ktorí dokázali mať produktu na úrovni 50% a viac oproti Gretzkemu (1,385).

Niečo podobné sa podarilo Lemieuxovi v sezóne 1988/89 – rovnako 8 hráčov, ktorí mali aspoň 1,31 B/Z, čo bolo dvakrát menej ako mal „Super Mario“. A vlastne iba spomínaní dvaja hráči boli tak vysoko nad ostatnými, že počet týchto hráčov bol viackrát nižší ako 30.

Za nimi ďalší najlepší je Jágr, ktorý v sezóne 1998/99 mal 1,57 bodu na zápas. Nad celou ligou vyčnieval aspoň dvojnásobnou hodnotou bodov na zápas tak, že iba 44 hráčov dokázalo mať aspoň 0,78, teda polovicu z Jágrovej. A potom to pod 50tku hráčov stlačil už iba Crosby, v 2010/11. Jeho číslo bolo 1,61 bodu na zápas a okrem 49 hráčov mal nad zvyškom NHL aspoň dvojnásobnú prevahu v tejto štatistike. V 2012/13 to Crosby zopakoval so 47 hráčmi.

Časy Lemieuxa a Gretzkeho sú preč, NHL je vyrovnanejšia a hlavne, aj na tých najlepších hráčov vedia súperi ušiť taktiku, aby proti nim pravidelne nehviezdili. A aby mali terajšie hviezdy taký bodový náskok pred zvyškom, ako to dokázali kedysi spomínaní dvaja velikáni, to si už ťažko dnes predstaviť.

Gretzky a Lemieux vo svojej najlepšej sezóne - vysoko nad ostatnými (quanthockey.com)

Hokejové zaujímavosti - 1. časť

Hokejové zaujímavosti - 2. časť

Hokejové zaujímavosti - 3. časť - draft

Hokejové zaujímavosti - 4. časť - Keby bolo keby

Hokejové zaujímavosti - 5. časť - Ktorá liga je najviac vyrovnaná?

Ako si Slovensko vodí v NHL v porovnaní s inými krajinami?

Slovenská a česká hokejová stopa v zahraničných ligách

Reprezentanti dvoch krajín - naturalizovaní hokejoví prebehlíci

Ako veľmi dominujú domáci hráči európskym hokejovým ligám?

Ďalšie moje články napísané pre REFRESHER.sk tu a pre vedelisteze.sk tu.