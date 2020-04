Slovenská a česká hokejová stopa v zahraničných ligách - 2.časť

Keďže v roku 2020 namiesto sledovania play off sedíme doma, dúfam, že potešia aspoň hokejové články...

Vitajte v pokračovaní rekordov našich a českých hráčov v najrôznejších hokejových ligách. V minulom článku to boli NHL, AHL, ECHL, CHL, nemecká DEL, švajčiarska NLA, francúzska, dánska, talianska a britská liga. Tiež som tam bližšie vysvetľoval, ktoré štatistiky som bral do úvahy. Tu iba zopakujem ilustračnú tabuľku a hneď potom začnem švédskou ligou.

SHL

Švédska liga, ktorá kedysi niesla meno Elitserien, je zrejme popri KHL najkvalitnejšou súťažou na starom kontinente. Čo môže najviac zaujať je napr. prvé miesto v počte odohratých zápasov útočníkom, ktoré nepatrí Švédovi ale Nórskemu hokejistovi Skröderovi. Nás určite viac poteší iná kategória, najlepší bodový priemer spomedzi všetkých obrancov SHL má Róbert Švehla. Na treťom mieste je Hořava, a keďže na druhom a štvrtom mieste sú Fíni, dá sa povedať, že túto kategóriu ovládajú legionári.

A ešte jedna vtipná okolnosť, 44. najvyťaženejším brankárom SHL je Slovák Hudáček. Pred ním je v rebríčku množstvo Švédov a za ním na 45. priečke je Križan. No a hneď za ním je Staňa. Slovenské brankárske trio pokope medzi hromadou Švédov.

slovenskí brankári v SHL v počte odchytaných zápasov (zdroj: eliteprospects.com)

Liiga

Liiga, kedysi tiež nazývaná SM-liiga, je najvyššou súťažou vo Fínsku. Zvykne v nej štartovať nevysoký počet legionárov, a preto aj všetky rekordy v mojej tabuľke okupuje modrobiela vlajka. No českých hráčov, ktorí tam zanechali výraznejšiu stopu, nie je málo. Dvaja z nich dokonca dokázali vyhrať bodovanie sezóny. Obaja z nich sú majstri sveta z roku 1999 – Jan Čaloun a Tomáš Kucharčík.

Za Slovensko svieti hlavne meno Tomáš Záborský, ktorého niekedy mylne označujú za najlepšie strelca spomedzi legionárov v tejto lige. Pred ním sú však ešte dvaja Kanaďania. Aspoň zatiaľ.

KHL

Liga, ktorá aktuálne zastrešuje 6 rôznych krajín a v minulosti v nej mali zastúpenie ďalšie štyri. No predovšetkým je známa ako ruská liga. Vznikla transformáciou ruskej najvyššej súťaže, ku ktorej sa v roku 2008 pripojili po jednom tíme z Bieloruska, Lotyšska a Kazachstanu. Za pomerne krátku históriu nemá ešte povytváraných toľko rekordov. Napr. Marcelovi Hossovi stačí 124 gólov na to, aby bol aktuálne stále 22. najlepší strelec v histórii.

Lige pochopiteľne dominujú Rusi, hlavne čísla, ktoré má Sergej Mozjakin, sú famózne. V obrane je zas nad všetkými Kevin Dallman, ktorý síce prijal Kazašské občianstvo a reprezentoval Kazachstan, ale je rodeným Kanaďanom. Z Čechov vypichnem výbornú sezónu nebohého Jana Mareka so 72 bodmi.

KHL + ruská Superliga

KHL ligu som sa rozhodol spracovať dvakrát, jedenkrát aj fúziou s ruskou Superligou. Tá fungovala od začiatku 90-tych rokov až do 2008, kedy sa pretransformovala na KHL. A čo sa týmto spojením zmenilo? Napr. celkové poradie obrancov, kde Kanaďana Dallmana preskočil Nikulin. Ten je iba v rámci KHL druhý, ale vďaka rokom odohratým v Superlige prvý. V útoku tiež nastali zmeny. Druhé a tretie miesto produktivity sa premiešalo a prvý Sergej Mozjakin dosiahol nedávno ako prvý hráč 1000 bodov v ruskej lige + KHL.

Menoslov najlepších Slovákov sa prakticky nemení, iba sa zmenili niektoré čísla, a to Podhradskému a Starostovi, ktorí v Rusku pôsobili ešte pred vznikom samotnej KHL. Pri Čechoch už je zmena výraznejšia, napr. Nováka aj Blaťáka vystriedal pri rekordoch Karel Rachůnek.

Česká extraliga

Táto liga je všade uvádzaná ako nástupnícka liga po československej, ale ja som ju tak brat nemohol. Nie že by som sa chcel biť do pŕs ako urazený Slovák. Údaje z tejto ligy som zbieral až od sezóny 1993/94 hlavne preto, aby sa mi tam nemiešali slovenskí hokejisti, ktorí hrali v československej lige ešte v slovenských kluboch. Pretože v takom prípade by bol najproduktívnejším Slovákom v rámci českej ligy Vincent Lukáč hrajúci za Košice. A to znie dosť bizarne. Takže, nech mi je odpustené za túto generáciu hráčov, do mojich tabuliek sa údaje spred roku 1993 nevošli.

No a keďže rekordné čísla z českej ligy majú logicky hlavne českí hokejisti, pre tých slovenských mi v mojej tabuľke vyšli dva riadky. Z celkového počtu vyše 3 stoviek slovenských hráčov sa aspoň do nej „zmestili“ viacerí.

Okrem bodov zaujmú v lige aj traja zápasoví „tisíckari“. Jeden z nich, veterán Hübl by ešte mohol atakovať legendárneho Petra Lešku na prvom mieste v produktivite. Všimol som si aj Miloslava Hořavu, ktorý bol tretí najlepší v bode na zápas spomedzi obrancov v SHL. V českej lige mu už patrí prvé miesto.

Zo Slovákov zanechali najpamätnejšiu stopu útočníci Znojma Peter Pucher a Marek Uram. Aktuálne žiaril Libor Hudáček v Liberci a počtom zápasov zaujme Tomáš Malec, ktorý práve skončil v Brne. Z maskovaných mužov sa najviac krát predstavil v zápasoch náš zlatý chlapec Ján Lašák. Sezónne bodovanie síce v Česku žiadny Slovák nevyhral, ale titulov zbierali chlapci spod Tatier dosť. Celkovo 43 hráčov vyhralo dovedna 57 titulov.

Slovenská Tipsportliga

Naša najvyššia súťaž vznikla v roku 1993 a posledné dva roky v nej hrávajú aj dva maďarské kluby. Pri českej extralige vyšli všade v tabuľke pre slovenských hokejistov až dva riadky, rovnako to teraz bude obrátene.

Z domácich matadorov sa nedajú nespomenúť hlavne dve mená. Prvým je Arne Kroták, jediný z klubu „tisíckarov“. A to sa týka odohratých zápasov aj produktivity! Veterán Štefan Fabian by ho teoreticky ešte mohol dobehnúť v počte zápasov, ale v bodoch sa to už asi ťažko niekomu podarí. Druhým domácim menom, ktoré nemôžem opomenúť, je Žigmund Pálffy. Nech sa už o našej lige hovorí čokoľvek, 1,73 gólu na zápas alebo 99 bodová sezóna je proste unikát.

Z českých hokejistov hrajúcich u nás by som asi vypichol dvojicu obrancov Petra Pavlasa a Jiřího Heša. Prvý menovaný žiaril za Slovan a druhý takmer súbežne s ním za Duklu Trenčín a Liptovský Mikuláš. Spomeniem tiež útočníka Kamila Brabanca, ktorý dvakrát vyhral bodovanie ligy a z brankárov sa najviac zapísal Lakosil s takmer troma stovkami štartov. Dokopy 60 titulov u nás povyhrávalo 48 českých hokejistov.

EBEL

Liga, ktorá funguje od sezóny 2003/04 a zastrešuje predovšetkým rakúske tímy, no okrem nich v nej hrá aj tím z Česka, Talianska a Maďarska. V minulosti v nej nastupoval tiež slovinský a chorvátsky zástupca. V pomerne mladej lige hráva veľa zámorských hráčov, ktorí sú väčšinou nositeľmi kvality. No najproduktívnejší útočník aj obranca sú Rakúšania.

Zo Slovákov a Čechov majú v tabuľke miesto hlavne hráči spojení so Znojmom, ktoré v lige účinkuje. Z našich predovšetkým legenda Znojma Peter Pucher, ktorý je vládne klubovým číslam aj na poli českej extraligy, aj v EBEL. Z českých by som upriamil pozornosť na Jana Lattnera.

EBEL + Rakúska hokejová liga

Keďže rakúska liga zďaleka nezačala štartom EBEL, ale má oveľa hlbšie korene (a štatisticky dobre zmapované), spravil som tabuľku, kde spájam obe ligy, podobne ako v prípade KHL a ruskej ligy.

Najproduktívnejší obranca a útočník EBEL bol z Rakúska, zatiaľ čo medzi brankármi bol najlepší Američan. Po „spojení“ líg je pre zmenu najlepší brankár Rakúšan, zatiaľ čo najlepší obranca a útočník sú z Kanady.

Zo Slovákov má v útoku stále monopol Peter Pucher a rovnako ho (takmer) má aj Jan Lattner v obrane. Okrem toho sa napr. brankár Pavel Nešťák predral na úplne prvé miesto spomedzi výkonov brankárov v jednej sezóne.

GET-ligaen

Nórsku ligu som spoznámkoval výrazne stručnejšie. A to kvôli štatistikám, ktoré boli často neúplné, takže aj moja tabuľka je vo viacerých miestach bohužiaľ nepresná. Napríklad som si skoro istý, že Johnny Nilsen by bol najproduktívnejším obrancom. V mojej tabuľke mu chýba na prvé miesto 78 bodov. Podľa mňa ich nazbieral aj viac za štyri sezóny, počas ktorých mu chýbajú veškeré dáta. A to je škoda. Žiaľ, takých prípadov bolo celkom dosť, tak som tabuľku okresal.

Z našich hráčov sa najviac vryli do pamäte nórskym fanúšikom bratia Zůbekovci a z Čechov zrejme David Hnát či Zdeněk Kučírek.

Kazašská hokejová liga

Aj v tejto lige som narazil na veľa nekompletných údajov. Útočník Spiridonov, ktorý kraľuje v bodovaní aj v góloch, by mal dozaista ešte lepšie čísla. Možno trochu prekvapí, že jedným z najlepších obrancov ligy je Brit O’Connor.

Našinci začali našťastie do Kazachstanu jazdiť hlavne vtedy, keď sa už štatistiky slušne evidovali. Slovákov hralo v tejto lige trojnásobne väčšie množstvo ako Čechov, čo je v pomere asi najvýraznejší rozdiel (v prospech slovenskej strany). Najviac asi poteší, že v bode na zápas sú Slováci na druhom mieste aj v obrane (Devečka) aj v útoku (Hujsa).

Bieloruská extraliga

Aj pri tejto lige som zvolil trochu úsporný režim v tabuľke. Štatistiky boli tentokrát v poriadku, ale počet našich a českých hokejistov pomerne nízky. Takže by skoro v každej kategórii v tabuľke vyskakovali stále tie isté mená. Zvolil som teda, že ich do tabuľky stačí zobraziť jedenkrát.

Poľská Ekstraliga

Na úplný záver liga u nášho severného suseda. Poľský hokej nepatrí medzi vyhľadávané artikle, ale dokopy 350 Čechov a Slovákov je množstvo, kvôli ktorému som ho nechcel obísť.

Bohužiaľ, údaje počtu odohratých zápasov boli častokrát skromné. Aj preto som kategóriu s najvyšším počtom štartov v lige úplne vyňal. Keby sa počty zápasov lepšie evidovali, mohla tam táto kategória byť, a spravodlivejšie by sa vypočítavala aj štatistika bodu na zápas. Pokiaľ mal nejaký hráč veľa bodov, ale štatistika odohratých zápasov bola neúplná, nebolo možné správne vypočítať, koľko má hráč bodov na zápas. Keby mám všetky čísla, na prvej priečke by medzi útočníkmi v bodoch na zápas asi nebol Mike Cichy. Bolo by tam zrejme nejaké poľské útočné eso, ktorému ale chýba počet odohratých zápasov za niektoré sezóny.

34 Čechov vyhralo v Poľsku 48 titulov, takže neprekvapí, že v rebríčkoch nájdeme niektorých vysoko. Napr. útočník Josef Vítek alebo brankár Michal Fikrt. Zo Slovákov sa najvýraznejšie zapísal obranca Miroslav Zaťko.

Tak a to je všetko; dúfam, že potešilo. Dával som si extrémne záležať. Ak tam nájdete nejaké chyby, kľudne mi napíšte ;)

