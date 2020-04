Slovenská a česká hokejová stopa v zahraničných ligách - 1.časť

Keďže v roku 2020 namiesto sledovania play off sedíme doma, dúfam, že potešia aspoň hokejové články...

Rozhodol som sa urobiť veľký rozbor, v ktorom som chcel v priereze poukázať na rekordy slovenských a českých hokejistov v mnohých ligách. Trvalo to dlhšie ako som si myslel a bolo to taktiež náročnejšie. Hlavne kvôli tomu, že aj taký skvelý portál ako Eliteprospects má svoje hranice.

Za posledných pár rokov je zber údajov na špičkovej úrovni, no pri pohľade do nie až tak dávnej histórie som okamžite narážal na mantinely. Napriek tomu som sa z toho pokúsil vykorčuľovať a ponúkam vám pár tabuliek vytvorených z údajov, ktoré k dispozícii boli. V nich budú ukázaní hráči, ktorí v jednotlivých ligách nahonobili nejaké tie rekordy.

Bral som do úvahy iba údaje zo základných častí. Okrem webu Eliteprospects som sa opieral aj o Quanthockey.com, Hockeydb.com, Eurohockey.com a ďalšie menej známe. Všímal som si útočníkov – celková produktivita, celkový počet gólov, celk. počet zápasov, celk. štatistika bodov na zápas (odohratých aspoň 100 zápasov) a najproduktívnejšia sezóna. Tiež obrancov, kde som si všímal to isté ako pri útočníkoch a brankárov – celkový počet zápasov a najlepšia sezóna v góloch na zápas (odohraných aspoň 15 zápasov).

Pri brankároch bolo oveľa ťažšie porovnávať iné údaje, pretože štatistika gólov na zápas sa málokde eviduje za celé pôsobenie v lige (údaj sa časom nehromadí, ale kolíše). A percentuálnu úspešnosť som radšej obišiel úplne, pretože sa jednoducho začala evidovať neskôr ako štatistika gólov na zápas. Terajší brankári by sa napr. často nemali ako porovnať s tými z 90-tych rokov.

Ešte dve krátke poznámky - pokiaľ je pri nejakom slovenskom alebo českom hráčovi hviezdička, znamená to, že v danej štatistike je najlepším legionárom ligy. A pokiaľ v kolonke pre poradie budú tri bodky, hráč je mimo prvej stovky alebo poradie nie je známe.

Na jednoduché pochopenie mojich tabuliek najprv jedna cvičná na vysvetlenie a potom sa už vrhneme na jednotlivé ligy:

NHL

S ktorou ligou začať, ak nie s NHL? Aj keď je pravda, že práve štatistiky z nej sú mnohým fanúšikom notoricky známe aj bez tohto príspevku, takže pre niektorých to bude možno iba také rozpamätanie sa :)

Za zmienku stojí 5-krát najproduktívnejší Jaromír Jágr, Peter Šťastný vysoko v hodnotení bodu na zápas alebo dnes už celkom určite neprekonateľný rekord brankára Georga Hainswortha z roku 1929.

AHL

V tejto zámorskej lige už bude asi viacero neznámych mien. Napr. Willie Marshall, ktorého rekordy v AHL budú asi ťažko prekonané. Medzi ním a ďalšími možno nie je taká priepasť ako je to u Gretzkeho v NHL, ale neviem si predstaviť, že by hráč, ktorý by v súčasnosti v AHL zbieral také množstvo bodov, ostal tak dlho hrať iba farmársku súťaž.

ECHL

Tretiu najvyššiu zámorskú ligu už veľa ľudí u nás nesleduje. Napriek tomu je v nej slovenská i česká stopa celkom výrazná. Martin Máša či Peter Sivák sa za Atlantikom udomácnili aj napriek tomu, že nemali na stole lukratívne miliónové zmluvy s veľkoklubmi NHL.

CHL

Veľká zámorská juniorská liga zložená vlastne z troch líg – WHL, OHL a QMJHL. Špecifikom je to, že v nich žiadny hráč neodohral aspoň 400 zápasov. A to jednoducho preto, že v juniorskej lige platí horná veková hranica. Nájdeme v nej pár viac či zvučných mien. Napr. najproduktívnejšiu sezónu tu zažil Mario Lemieux. Medzi najlepšími hráčmi v celkovom bodovaní však chýba. Hneď ako to bolo možné, chvátal z juniorky hviezdiť do NHL.

Najproduktívnejším hráčom celkovo je Patrice Lefebvre. Tento nešťastník však meral len 168 cm, a preto napriek jeho úchvatným číslam nebol ani len draftovaný! Bodovanie všetkých troch líg dokázal sezónne jedenkrát vyhrať Pavel Rosa.

DEL

Je to nemecká najvyššia súťaž, ktorej údaje som zbieral od sezóny 1994/95, kedy oficiálne vznikla pod týmto názvom. Poznamenám, že celkový počet českých hokejistov v histórii DEL nemá presnú cifru. Je to z dôvodu veľkého množstva českých hráčov s nemeckým pasom. Taktiež pokiaľ roky hrali v Česku a až po pár rokoch hrania v Nemecku zrazu začali reprezentovať svoju „novú vlasť“, stále som ich bral ako Čechov. Aj preto v tabuľke nájdete obrancov Jakuba Ficenca či Daniela Kunceho s českou vlajkou.

Okrem toho by som vypichol najproduktívnejšiu sezónu v histórii tejto ligy, ktorej autorom je dlhoročný český kapitán Robert Reichel. Iste, v polovici 90-tych rokov asi nebola DEL tak kvalitná ako dnes, ale mať gól na zápas je nutné zmieniť. Zo Slovákov sa oplatí všimnúť si dlhoročné pôsobenie Ivana Čiernika.

NLA

Pri švajčiarskej lige neujde pozornému oku Ron Wilson. Obranca, ktorý sa zapísal v tejto lige hrubými písmenami, odkoučoval neskôr viac ako tisíc zápasov v NHL. Jeho rekordné sezóny som si overoval z viacerých zdrojov a bohužiaľ som párkrát našiel rozdiely (ako som spomínal, pri starších štatistikách som občas narazil na čudnejšie údaje, ktoré nebolo možné overiť, a tak výsledné dáta v tabuľke nemusia na 100% odrážať realitu).

Bodové rekordy jednotlivých ročníkov sú zväčša 20-30 rokov staré a domáci hokejisti v nich absentujú. Je to spôsobené značne slabšou kvalitou súťaže v týchto rokoch, a tiež tým, že najväčšie hviezdy ligy v tých dobách boli zahraniční hráči, ktorých Švajčiarsko lákalo príjemnou životnou úrovňou a hokejom sa bavili nad rámec možností (popri nich) vtedy podpriemerných domácich hokejistov.

Z Čechov a Slovákov dokázali sezónne bodovanie vyhrať Juraj Kolník a Dominik Kubalík. Niekdajší kapitán Československa Milan Nový dosiahol rovnaký počet bodov ako Kubalík (ale viac gólov), no vtedy to v NLA na prvenstvo nestačilo.

Ligue Magnus

Prvé, čo ma pri francúzskej lige zaujalo, bol vyšší počet Slovákov ako Čechov. Také niečo som zaznamenal iba v troch ligách (+slovenskej samozrejme). Ale titulov zozbierali o trochu viac naši západní susedia. Nech je ako chce, lige aj tak vládnu prevažne kanadskí hokejisti. Hlavne pre tých frankofónnych je to logická destinácia.

Pri tvorení týchto štatistík ma prechádzala všetka sranda, pretože som niektorých obrancov musel „prehodiť“ k útočníkom. Vysvetlím. Celkový najproduktívnejší obranca je v zdrojoch uvádzaný Christian Pouget, ale je pri ňom uvedené, že je obranca/ľavé krídlo. Čiže mohol kľudne väčšinu času stráviť v útoku a body nabiehali jednoduchšie. A to je nefér pre čistokrvných obrancov, a tak som takýchto hráčov preradil k útočníkom. Aj pri mojej tabuľkovej jednotke obrancov Therrienovi sú čísla ako keby bol útočník. V žiadnom zdroji som ale nenašiel uvedené, že by bol hrával aj v útoku. Nuž, robím, čo môžem, ale viem sa spoliehať iba na údaje, ktoré mám.

Na záver ešte niečo k našim, najvyťaženejším brankárom spomedzi legionárov je Vladimír Hiadlovský.

Metal Ligaen

Dánska liga a v nej nevysoký počet Slovákov a Čechov cca trojnásobne viac. Suverénnym lídrom ofenzívnych štatistík ligy je Američan Todd Bjorkstrand. Podľa mena nie je prekvapením, že má škandinávske korene (švédsko-nórske), aj keď národnosť uvádza iba americkú. Obaja synovia už ale reprezentujú práve Dánsko a konkrétne Oliver sa výborne presadzuje aj v NHL.

Za Čechov a Slovákov spomeniem Ľuboša Pisára. V lige totiž odchytal 2. najvyšší počet zápasov.

Alpská hokejová liga

Táto súťaž funguje iba 4 roky, zastrešuje tímy troch krajín a vznikla zlúčením dvoch líg. Sú v nej teda mužstvá bývalej inter-nacionálnej ligy, kde boli rakúske tímy druhého sledu a slovinské tímy a mužstvá bývalej talianskej najvyššej ligy. Keďže som však chcel mať aj tabuľku z pôsobenia našich hokejistov v Taliansku, musel som de facto spojiť štatistiky terajšej alpskej ligy so Seriou A (do roku 2016).

No a Seria A má poriadne dlhú históriu, ktorá zďaleka nie je celá zmapovaná v štatistikách na internete. A tak mi napr. ako najlepší český útočník vyšiel Robin Soudek. Taktiež ale viem, že Jaroslav Pavlů odohral v talianskej lige celé 70-te roky, vyhral štyri tituly a skoro určite tých bodov (gólov, zápasov) nazbieral viac ako českí hráči v mojej tabuľke. Žiaľ, konkrétne čísla už pri Jaroslavovi Pavlů chýbajú.

V tabuľke ale nechýba jeho syn Martin Pavlu, s ktorým si jeho otec dokonca zahral v jednom tíme! Ten mal ale v čase, keď jeho otec emigroval do Talianska iba 7 rokov, a už od mala teda hrával v Taliansku (v roku 1994 si dokonca zahral s Jágrom v jednej formácii), a tiež ho reprezentoval.

EIHL

Najvyššia súťaž vo Veľkej Británii. To už je len hokejová krajina, poviete si. Pokoj, pre tento článok je to konečná. Liga funguje od roku 2005 a odvtedy v nej hralo cca 50 hokejistov aj zo Slovenska aj z Česka. Z našincov si tu vytvorili dobré meno najmä Martin Cingeľ či René Jarolín, ktorého bolo možné roky vidieť hviezdiť aj u nás.

V druhej časti pripravím takéto tabuľky z ďalších líg – švédskej, fínskej, KHL, KHL + ruskej Superligy, českej, slovenskej, EBEL, nórskej, kazašskej, bieloruskej a poľskej.

Hokejové zaujímavosti - 1. časť

Hokejové zaujímavosti - 2. časť

Hokejové zaujímavosti - 3. časť - draft

Hokejové zaujímavosti - 4. časť - Keby bolo keby

Ďalšie moje články napísané pre REFRESHER.sk tu a pre vedelisteze.sk tu.