Hokejové zaujímavosti - 4. časť - Keby bolo keby

Koľko bodov by mali, keby odohrali všetky zápasy; Koľko bodov v ročníku by mali, keby hrali v 1981/82; Koľko bodov celkovo by mali, keby začínajú v ére 80 rokov; Ako by vyzerala produktivita bez druhej asistencie; Československo

Táto časť bude trochu na odľahčenie, ale snáď aj na zamyslenie, porovnanie atď. Možno dá odpoveď ľuďom, ktorí sa pýtajú: ako je možné, že Gretzky je tak nedosiahnuteľný? Ako by sa s tým niečo dalo robiť? Prípadne, ako podčiarknuť štatistiky hráčov, ktorí na to mali, ale v NHL kvôli zdravotným problémom neodohrali dosť na to, aby sa vyhrievali na vrchných priečkach historických tabuliek.

KOĽKO BODOV BY MALI, KEBY ODOHRALI VŠETKY ZÁPASY

Najviac sa do pamäti vryjú lídri tabuliek. Každú sezónu dostávajú ceny hráči, ktorí dali najviac gólov, dosiahli najviac bodov... Nedávajú sa tomu, kto by mohol mať najviac bodov, alebo byť najlepší strelec, keby sa nebol zranil. Zranenia však k hokeju neodmysliteľne patria. Železných mužov, ktorí by rok čo rok odohrali v základnej časti plných 82 zápasov, je minimum.

Ak tabuľku do pol sezóny vedie nejaký hráč s veľkým náskokom, je dosť možné, že sa bude tešiť aj na konci ročníka. A potom zrazu škrt cez rozpočet – zranenie. Všetky nádeje na supersezónu stroskotávajú.

Preto som sa rozhodol prepočítať víťazov bodovania a najlepších strelcov sezónu po sezóne tak, ako keby odohrali všetky zápasy základnej časti. Hráč musel odohrať aspoň polovičku stretnutí, aby bol evidovaný. Zoradiť hráčov takto nie je zas taká novinka, stačí si vyhľadať štatistiku bodu na zápas. Predsa len ale vyzerá lepšie, keď je v tabuľke produktivity vidieť sto bodov ako vidieť len strohý údaj – 1,22 bodu na zápas. Tak si to teda zosumarizujme.

keby sa nezranili, body

keby sa nezranili, góly

KOĽKO BODOV ZA SEZÓNU BY MALI, KEBY HRALI V ROČNÍKU 81/82 (GRETZKY – 212 BODOV)

V predošlom bode som znázornil, kto by hypoteticky vyhral bodovanie (najlepšieho strelca) a koľko bodov (gólov) by ten hráč nazbieral, keby odohral všetky zápasy v sezóne. Takým spôsobom sa dajú spravodlivejšie porovnať hráči počas jednej sezóny.

Lenže ako porovnať dve sezóny rôznych hráčov v dvoch rôznych obdobiach? Trebárs, či bol lepší strelec Keith Tkachuk v sezóne 1996/97 alebo Hejduk v sezóne 2002/03. Iste, Tkachuk dal 52 gólov a Hejduk 50, takže lepší bol zjavne americký útočník. Alebo nie?

No... častokrát som sa stretol s názorom, aká je NHL odlišná od minulosti, a preto už nie je možné, aby boli pokorené rekordy Wayna Gretzkeho. Že v jeho dobe padalo viac gólov, a preto už dnes také čísla, ako mal on, nie je možné dosiahnuť. V podstate sa s tým dá súhlasiť. Aj sám Gretzky povedal, že v dnešnej NHL by neprodukoval toľko kanadských bodov, ako tomu bolo v jeho ére.

Hokej v zámorí sa neustále vyvíjal, a prihliadnuc na meniace sa pravidlá, herný štýl či taktiku, je logické, že počet gólov varíruje. Po vzniku NHL bol priemer gólov na zápas najvyšší – viac ako 9. Následne rôzne klesal a stúpal, no faktom je, že od 80-tych rokov zaznamenal pokles (hoci v posledných sezónach sa to mierne zlepšilo). Aktuálne je priemer približne 6 gólov v jednom stretnutí NHL.

Keď si porovnáme „naj“ sezóny za posledných 40 rokov, prídeme na to, že v sezóne 1981/82 padalo v priemere 8 gólov v jednom zápase, naproti tomu v sezóne 2003/04 iba niečo vyše 5. Inak povedané, taký Martin St. Louis, ktorý vyhral bodovanie v roku 2004, by so svojimi 94 bodmi obsadil v roku 1982 až 17. priečku (a víťaz zo sezóny 2014/15 Jamie Benn až 31.).

Z toho vyplýva, že na prelome tisícročí sa v NHL hralo defenzívnejšie. Kvôli tomu akoby utrpeli štatistiky útočne ladených hráčov tejto éry, ktorí sa len sotva mohli porovnávať s ich predchodcami. Čo s tým? Ako to porovnať? Odpoveď sa núka sama.

Pokiaľ Martin St. Louis v sezóne s nízkym priemerným počtom gólov na zápas (5,137) nazbieral 94 bodov, v sezóne s vysokým priemerom (8,025) by teoreticky zaznamenal viac bodov (147)!

94 ÷ 5,137 × 8,025 = 147.

Rovnakým spôsobom by sme prišli k údaju 64 gólov za sezónu, ktoré by Nash, Kovaľčuk či Iginla teoreticky vsietili za jednu sezónu, keby ju odohrali v NHL na začiatku 80-tych rokov (namiesto reálne dosiahnutých 41 v ročníku 2003/04).

Keď to otočíme, tak zistíme, že Gretzky, ktorý v sezóne 1981/82 nazbieral astronomických 212 bodov, by v ročníku 2003/04 dosiahol „iba“ 136 bodov.

Je to veľmi hypotetická úvaha, ale ako inak porovnať rôzne éry tejto ligy?

Rozhodol som sa teda porovnávať hráčov, ktorí boli najlepší v kanadskom bodovaní a v počte gólov za jednotlivé sezóny. A to výpočtom: aké by mohli mať štatistiky, keby danú sezónu odohrali v rokoch 1981/82. Každej jednej sezóne prináleží koeficient, ktorý je vypočítaný práve podľa priemerného počtu gólov na jeden zápas v danej sezóne. Výsledok si potom môžeme vyložiť nejako takto:

Keby hráč .... odohral sezónu .... v rokoch 1981/82, dosiahol by teoreticky .... bodov.

Príklad: Keby Marián Hossa odohral sezónu 2006/07 v rokoch 1981/82, dosiahol by teoreticky 139 bodov.

keby hrali v 1981, body

keby hrali v 1981, góly

KOĽKO BODOV V KARIÉRE BY NAZBIERALI, KEBY ZAČÍNALI V ÉRE 80-TYCH ROKOV (GRETZKY – 2857)

V predošlom bode som rozoberal, v ktorej ére NHL padalo najviac gólov. Aj preto majú v historickej produktivite NHL akúsi prednosť hráči, ktorí sa narodili niekedy v 60-tych rokoch, a teda obdobie svojej najlepšej výkonnosti mali v 80-tych rokov.

Lenže ani samotný Gretzky neodohral celú svoju kariéru v ročníkoch, kde by padalo toľko gólov ako onej sezóne 1981/82. Takže bolo treba zapojiť ďalší prepočet. Matematikou vás tu ale nejdem zaťažovať, ak má niekto záujem o podrobnosti, nech mi kľudne napíše :)

Prejdime teda na výsledky. Základné otázky: Bude Gretzky aj tak najproduktívnejší? Bude mať najviac vstrelených gólov? A bude mať najlepší bodový priemer na zápas? Áno, nie a nie.

Nasledujúce tabuľky obsahujú niekoľko vybraných hráčov, snáď tam nájdete aj svojho obľúbenca.

keby začínali v gretzkeho ére, body

keby začínali v gretzkeho ére, góly

A aké štatistiky by mali brankári, keby sa o niečo podobné pokúsim aj u nich? Nuž, brankárske štatistiky sa nepočítajú tak, ako u korčuliarov. Korčuliari body zbierajú, ale brankárom sa najčastejšie merajú veličiny, ktoré nepribúdajú – percentá, priemery. A tie sa za kariéru menia pomerne nepatrne. Zbierajú sa len výhry, ktoré by sa vyšším počtom gólov na zápas nemali prečo príliš meniť (6:3 alebo 8:4? výhra ako výhra). Aj preto je ťažké nejako prerobiť brankárske štatistiky tak, ako som to urobil pri útočníkoch.

Jediné, čo som spravil, je porovnanie troch legiend – Brodeura, Roya a Hašeka. Keďže tiež chytali v rôznych dobách, preniesol som ich štatistické ukazovatele tak, akoby začínali v tom istom čase, a to od tej najťažšej možnej sezóny – 1981/82. Vtedajší brankári to mali ťažšie. Padalo toľko gólov, že brankárske jednotky mali priemer inkasovaných gólov na hodnotách okolo 3,5 – 4,3.

Takže aby sme to nenaťahovali, najprv reálne čísla: Martin Brodeur dostal za svoju kariéru v priemere 2,24 gólu na zápas; Patrick Roy 2,54 a Dominik Hašek 2,20. Aj tu je vidieť, že Roy si užil ešte aj na góly bohaté 80-te roky.

Keby všetci traja začínali v sezóne 1981/82, ich gólové priemery by boli nasledovné: Brodeur 3,20; Roy 3,23 a Hašek 3,07.

FÚZIA KRAJÍN

Mnohí radi spomínajú na časy Československa. Ako sme spolu mali silnejší mančaft atď. Máme už viac ako štvrťstoročie samostatnosti, dve hokejové reprezentácie, každý ide na vlastné triko. Ale táto časť sa volá keby bolo keby, a tak mi nedalo nás znovu spojiť. Aspoň do tabuliek.

fúzia SVK + CZE

No a keď som tu už rozbehol takúto fikciu, tak do toho poďme ešte hlbšie. Ako by vyzerala reprezentácia, keby sa spojíme s Fínmi, Nemcami alebo Švajčiarmi? Vzhľadom na podozrivo vysoké množstvo erudovaných hokejových trénerov (diskutérov) sa nejdem púšťať do hypotetických zostáv. Ale keďže som fanatik do štatistík, tak nemôžu chýbať aspoň historické tabuľky NHL.

fúzia SVK + GER/FIN

fúzia SVK + SUI/LVA

fúzia SVK + CAN/AUT

fúzia SVK + RUS/SWE

fúzia SVK + UKR/USA

AKO BY VYZERALA PRODUKTIVITA, KEBY VYMIZLI DRUHÉ ASISTENCIE

Bohužiaľ, je ťažké nájsť relevantný zdroj k údajom o druhej asistencii. Ale keby bolo na mne, kľudne by sa mohla produktivita namiesto

Joe Thornton, 78 zápasov, 16 + 49 = 65

zapisovať takto:

Joe Thornton, 78 zápasov, 16 + 28 + 21 = 65

Za góly, prvé asistencie a druhé asistencie. Áno, hovorí sa, že asistencia je niekedy dôležitejšia ako gól. Resp. že je niekedy náročnejšie dať prihrávku na gól ako ho streliť. Dá sa to ale hovoriť aj o druhej asistencii?

Ako často býva naozaj taká dôležitá, aby bola rovnocenným kanadským bodom? A ako často je to iba vyhraté vhadzovanie, nahodený puk na zadný mantinel alebo rozohrávka z obrany? Neraz nemá s tým gólom hráč s druhou asistenciou poriadne nič spoločné a v čase gólu už môže byť trebárs aj na striedačke.

Zaslúži si hráč, ktorý mal 40 sekundárnych asistencii zo svojich 100 kanadských bodov byť „susedom“ v tabuľke produktivity s jeho konkurentom so 100 bodmi, ktorý mal takýchto asistencii iba 20?

V tabuľkách som bral do úvahy celkovú produktivitu v sezónach 2010/11 - 2018/19. Za toto obdobie majú najviac sekundárnych asistencii Nicklas Bäckström (218) a Clauge Giroux (217). Čo sa týka podielu sekundárnych asistencii, tak z hviezdnych hráčov má najvyššie percento Erik Karlsson (36,1 %). On je však obranca, takže to neprekvapuje. Spomedzi útočníkov sú to Bäckström (35,4 %), Thornton (33,5 %), Giroux (31,5 %) či Kopitar (28,9 %). A najväčší podiel gólov má, ale to asi nikoho neprekvapí – Ovečkin. Až 57 % jeho bodov sú góly.

produktivita NHL 2010/11-2018/19

keby sa nezapočítavala sekundárna asistencia, produktivita NHL 2010/11-2018/19

Ako vidieť, Giroux by sa z TOP 10 stratil, Crosby by klesol na tretie miesto a Ovečkin by stúpol na špicu.

najvyšší podiel gólov v NHL v sezónach 2010/11-2018/19

A ešte pikoška – v NHL sa v rokoch 1930-1936 zapisovala hráčom do kanadského bodovania dokonca aj terciárna asistencia.

Hokejové zaujímavosti - 1. časť

Hokejové zaujímavosti - 2. časť

Hokejové zaujímavosti - 3. časť - draft

Ďalšie moje články napísané pre REFRESHER.sk tu a pre vedelisteze.sk tu.