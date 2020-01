Hokejové zaujímavosti - 3. časť - Draft

Minule som sľúbil, že sa budem poriadne venovať štatistikám, tak tento sľub napĺňam. - Poslední na drafte; Úspešnosť draftových jednotiek; Čisto kanadské prvé kolo; Sila draftov; Najvyššie draftované prepadáky atď.

Štatistiky o drafte som robil tak, že som častokrát začal brať do úvahy až roky okolo 1990. Hlavne kvôli tomu, že od tohto času už mohli do najlepšej ligy sveta preniknúť aj hráči z východnej Európy.

Hlavne som vôbec nenačrel do obdobia spred roku 1979. Dovtedy to bol totiž draft amatérsky, a hlavne bol úplne odlišný od toho dnešného. Trebárs v roku 1965 bolo v troch kolách vybraných celkovo iba 11 hráčov. V roku 1974 bolo zase až 25 draftových kôl! A čo bolo ešte zvláštnejšie, od 16. kola si vtedy vyberali už iba tímy Washington a NY Rangers. Po roku 1979 sa draft ustálil približne v takej podobe, ako ho poznáme dnes.

PRVÍ A POSLEDNÍ NA DRAFTE

Viete, kto bol prvý výber draftu v roku 2005? Sidney Crosby. No a viete, kto bol posledný? Patric Hörnqvist. O superstar ligy asi nemôže byť reč, ale aktuálne takmer 750 zápasov a viac než 450 kanadských bodov je pre posledný výber draftu obzvlášť netypické. A to ešte zrejme nejeden zápis tento 33-ročný hokejista pridá.

Za posledné roky sa podobný husársky kúsok podaril napr. skautom NY Rangers, ktorí si v roku 1994 vybrali ako úplne posledný draftový výber Kima Johnssona (obranca, 739 zápasov, 284 bodov). Iba 19 hráčov z draftu 1994 odohralo v NHL viac zápasov ako on!

V roku 2002 to napodobnili v Detroite, kde si vybrali Jonathana Ericssona, ktorý už odohral v profilige vyše 650 zápasov a ešte stále hrá.

Najúspešnejšie posledné výbery draftov spája prekvapivo jedna vec – sú zo Švédska. Ja osobne predpokladám, že vzhľadom na stále precíznejší skauting tímov NHL je v budúcnosti šanca na takéto prekvapenia zrejme stále menšia.

V nasledujúcich tabuľkách je prehľad prvých a posledných výberov na draftoch v rokoch 1989-2019.

prví draftovaní

poslední draftovaní

ÚSPEŠNOSŤ DRAFTOVÝCH JEDNOTIEK

Keď už som s tými draftovanými jednotkami začal, tak sa pri nich pozastavím viac. Od draftovej jednotky sa zväčša očakávajú veľké veci. Mnohí hráči vybraní v prvom kole sa s tým vysporiadali dobre a v NHL žiarili alebo ešte žiaria. Sú však aj takí, ktorí to tak dobre nezvládli. Na mušku som si zobral všetky draftové jednotky v rokoch 1979-2013 a štatisticky ich porovnal, či v danom roku našli „premožiteľa“. To jest, či patrili medzi tie najväčšie hviezdy svojho ročníka.

Porovnával som kanadské bodovanie, počet odohraných zápasov aj priemerný počet bodov na zápas. Pri obrancoch som na bodovanie a priemer bodov na zápas neprihliadal a pri brankároch tiež nie. Priznám sa ale, že práve pri brankároch som nenašiel kľúč, podľa ktorého ich kariéru porovnať s inými postami; ani tí najlepší gólmani totiž nechytajú v každom zápase sezóny, a teda ani počet zápasov neodzrkadľuje ich kvalitu a prínos.

Pri porovnávaní vyšli najlepšie nasledovné draftové jednotky: Mario Lemieux, Roman Hamrlík, Joe Thornton, Vincent Lecavalier, Alex Ovečkin, Sidney Crosby, Patrick Kane, Steven Stamkos, John Tavares či Nathan MacKinnon. (porovnával som len po rok 2013, čiže áno, aj Connor McDavid k nim určite patrí, no jeho ročník toho odohral pre porovnanie zatiaľ málo)

Údaje sa samozrejme môžu časom zmeniť. Pokiaľ ukončia kariéru skôr ako ich konkurenti z ročníka alebo ak ich hviezda rýchlo klesne, môžu byť ešte v niektorej štatistike predbehnutí...

Z hľadiska tímov, ktoré už mali možnosť vyberať na drafte ako prvé, mali najšťastnejšiu ruku v tíme Tampa Bay (hoci Hamrlík v Tampe veľkú časť kariéry nestrávil).

No a poďme k tým najhorším výberom. Pokiaľ sa niekto trasie na to, že najhoršou draftovou jednotkou bol Patrik Štefan, tak zbytočne. Štefan neoslnil, no z draftu 1999 bol napokon 15. najproduktívnejší hráč. Hoci Henrik Sedin, draftovaný o dve priečky nižšie, ovládol bodovanie svojho ročníka a zaznamenal až 5,7× viac bodov ako česká jednotka, zaznamenal som aj horšie prípady.

V roku 1980 si v Montreale vybrali útočníka Douga Wickenheisera, ktorý bol až 33. najproduktívnejší hráč svojho ročníka (276 bodov). A to ročníka, v ktorom Paul Coffey ako draftová šestka dokázal nazbierať najviac bodov (1531 bodov). Okrem toho Denis Savard, trojka toho draftu, mal 2,25× vyšší bodový priemer.

O dva roky neskôr si v Bostone vybrali z prvého miesta obrancu Gorda Kluzaka, ktorý odohral v profilige iba 299 zápasov. Až 43 hokejistov z jeho ročníka zaznamenalo viacej štartov, najviac Dave Andreychuk – 1639.

V ďalšom roku si v Minnesote North Stars vybrali z prvého miesta Briana Lawtona. O tri priečky nižšie brali v Detroite Stevena Yzermana. Počet bodov Lawtona a Yzermana, čiže 266 vs. 1755 hovorí za seba.

Exemplárnym prípadom premrhaného talentu draftovej jednotky je v roku 1993 ospevovaný Alexandre Daigle. Bol vybraný Ottawou, no ako hviezdny útočník rýchlo zhasol. 327 bodov mu stačí na 26. miesto v ročníku, ktorému kraľoval Paul Kariya s 989 bodmi.

Zatiaľ posledným prešľapom je Nail Jakupov. Edmonton doňho vložil dôveru, no on napokon po 350 odohraných zápasov z NHL odišiel. Zatiaľ 136 bodov je oproti 335 bodom Filipa Forsberga slabé číslo a stačí na 16. miesto. Ostane Jakupov v Rusku a preskočia ho ďalší hráči? Alebo sa vráti a ponaháňa tých pred ním? Ktovie.

Tabuľky pre porovnanie (modrým je označený rok, kedy bol prvý draftový výber v ukazovateli najlepší):

najlepší na drafte (kanadské bodovanie) (štatistiky k dátumu 9.1.2020)

najlepší na drafte (počet zápasov; uvedené iba po rok 2004, pri stále aktívnych mladších hráčoch toto nie je ešte smerodajný ukazovateľ) (štatistiky k dátumu 9.1.2020)

najlepší na drafte (priemer bodov na zápas) (štatistiky k dátumu 9.1.2020)

Zaujímavosťou je, že najproduktívnejšími hráčmi draftov 1980 a 1992 sa stali obrancovia: Paul Coffey resp. Sergej Gončar.

Za zmienku aj stojí aj výber č 171. V ktorom roku? 1998 a 1984. V prvom spomenutom mal najlepší bodový priemer z celého draftu 171. hráč, ktorého vybrali kluby NHL. Pavel Dacjuk. O 14 rokov skôr sa stal hráč, ktorý z celého draftu odohral najviac zápasov Luc Robitaille. Hádajte, z ktorého miesta ho vybrali?

Šokujúce je, že z draftu 1999 mal nalepší bodový priemer na zápase až 210. výber – Zetterberg.

A čerešnička - najproduktívnejší hráč draftu 2000 je Marián Gáborík.

PS: Viete, kto má najlepší priemer bodov na zápas za celý draft 2003? Slovák Ivan Baranka, ktorý má bod na zápas. V jednom zápase jedna asistencia :D

A to je viac ako má Ryan Getzlaf. Samozrejme som ale do hore vypracovaných štatistík bral do úvahy len hráčov, ktorí v NHL odohrali vyšší počet stretnutí.

ČISTO KANADSKÉ PRVÉ KOLO

Vstupný draft NHL bol v roku 1987 v jednej veci výnimočný. Vtedy sa ako jediný krát stalo, že v celom prvom kole boli vybratí iba Kanaďania. V tej dobe bolo v prvom kole iba 21 výberov a až 23. v poradí bol Švéd Ricard Persson, ktorý prerušil hegemóniu Kanady. Pri dnešnom počte tímov by už teda 22 po sebe idúcich „javorov“ na takéto niečo nestačilo.

Ak si ale poviete, že na tomto zápise nie je nič zvláštne, pretože pred pádom komunistického režimu bola menšia konkurencia, nie je to celkom pravda. To by predsa mohla podobná situácia nastať aj v rokoch predtým. V spomínanom drafte 1987 bolo z celkového počtu vybraných hráčov len 45% Kanaďanov! V dnešnej dobe, teda konkrétne v posledných 15-tich draftoch sa až v 8 prípadoch objavil väčší podiel Kanaďanov ako vtedy. Čiže konkurencia vtedy vôbec malá nebola a z relatívne nízkeho celkového počtu kanadských hráčov na drafte je „obsadenie“ celého prvého kola skutočne výnimočné.

V tomto drafte brali dokopy 116 Kanaďanov, 99 Američanov a 37 Európanov (z toho jedného Slováka: Dáriusa Rusnáka z celkovo 230. miesta)

SILA DRAFTOV

Poviete si, ako sa asi dá zmerať sila jedného ročníka na drafte? No, ja som to skúsil nasledovne. Jednoduchým výpočtom – aký podiel draftovaných hráčov (v prvom kole a celkove) odohralo aspoň jeden súťažný zápas v Národnej hokejovej lige.

Štatistiku som robil po draft v roku 2012. Je to z dôvodu, že čím neskorší rok berieme, tým je väčšie skreslenie. A to kvôli tomu, že niektorí hráči draftovaní v posledných rokoch by sa do NHL ešte v budúcnosti kľudne mohli dostať. Keby napr. vezmem do úvahy posledný draft, tak počet hráčov, ktorí sa už presadili v NHL by bol veľmi nízky. To však neznamená, že by bol ročník slabší, iba treba pár rokov počkať, kým sa naplno presadí. A kvôli tomuto by posledné drafty v takejto štatistike výrazne strácali.

Z tohto hľadiska obstál najlepšie draft 1998 a potom všetky v rozmedzí rokov 2008 a 2012. Z nich totižto viac ako polovička hráčov okúsilo profiligu. Predovšetkým hráčov z draftu 2011 pokrstených ostrým štartom v NHL bolo takmer 60%! (zatiaľ čo v roku 2002 menej ako 36%)

Podľa druhého hľadiska, na ktoré som prihliadal, boli najlepší hráči na drafte 2003, 2010 a 2012. A to preto, že v týchto prípadoch si v NHL zahrali kompletne všetci hráči vybraní v prvom kole.

Polemizovať o tom, že skauting tímov NHL napreduje, asi netreba.

úspešnosť draftovaných hráčov

"sila" draftov

ÚSPEŠNOSŤ JEDNOTLIVÝCH TÍMOV NA DRAFTOCH

Podobnú štatistiku, ako pri jednotlivých ročníkoch, som robil aj pre jednotlivé tímy, v rovnakom časovom rozmedzí (1990-2012). Samozrejme, nie všetci draftovaní hráči, ktorí na to mali, prišli do NHL. Boli aj takí, čo o to nemali záujem (napr. Mozjakin), alebo takí, čo to bohužiaľ nestihli (Čerepanov), avšak 23 draftov považujem za dostatočne veľkú vzorku, aby sa dal skauting tímov v modernej ére NHL takto zhodnotiť.

Tak, poďme na tie zaujímavosti (štatistiky sú zo dňa 7.1.2020):

Nie každý tím má stále rovnaký počet výberov. Vplyvom výmen ich môže mať viac či menej. Napríklad Columbus si v roku 2019 vyberal iba trikrát.

Najviac hráčov za obdobie 1990-2012 draftovalo Chicago – 238. Najmenej hráčov Minnesota, ktorá je však v lige kratšiu dobu – 97.

Najviac hráčov, ktorých si vybrali v jednom tíme a aj odohrali zápas v NHL, majú Colorado a Los Angeles – 110.

Priemer NHL v úspešnosti hráčov, ktorí prešli draftom a zahrali si v NHL je 45,1 %.

Najvyššiu úspešnosť v tomto má Boston – 53,1 % a najnižšiu Detroit – 36,4 %.

úspesnosť jednotlivých klubov na drafte

Najvyšší priemerný počet zápasov na jedného draftovaného hráča má San Jose – 183. V priemere najmenej zápasov odohrali hráči, ktorých si vybrali v Arizone – 95.

Asi najhorší možný draftový rok sa „podaril“ Edmontonu v roku 1990. 11 draftovaných hráčov, z ktorých sa do NHL nepozrel ani jeden. Podobne dopadla aj Arizona v roku 2003, ale neúspešných hráčov bolo „len“ osem.

Najlepší draft som zaznamenal u Islanders v roku 2009, kde sa prognózy naplnili vo všetkých výberoch - dovedna 7 hráčov, medzi nimi napr. John Tavares, okúsilo NHL.

Podobná vec ako vtedy Islanders sa na jednom drafte raz podarila až trom tímom. Z draftu 2011 sa všetky výbery Calgary, Pittsburghu aj Tampy Bay dostali do NHL.

NAJVYŠŠIE DRAFTOVANÝ PREPADÁK

Moje subjektívne zhodnotenie toho, kto z draftov 1979-2013 bol vybraný medzi prvými, no napriek tomu nie len že nenaplnil očakávania, ale vyložene sklamal a v NHL sa presadil len minimálne alebo vôbec (čo ale nemusí znamenať, že v inej lige nežiaril).

Katastrofou skončil napr. siedmy výber v roku 1986. Američan Dan Woodley, ktorému vložili do rúk dôveru vo Vancouveri, odohral v NHL dohromady len 5 zápasov.

V roku 1988 si z celkového piateho miesta vybrali v Quebecu Daniela Dorého. Kanadský útočník nazbieral vo svojej profiligovej kariére 5 bodov. A až za ním sa dostali na rad hráči ako Roenick, Brind’Amour či Selänne. Nuž, žiadni skauti nedisponujú kryštálovou guľou :)

15-ty výber draftu v roku 1994 – Rus Alexander Charlamov, vybraný Washingtonom. Veľký talent, no ani jeden zápas v NHL. A to v ročníku, kde z úplne posledného miesta vybrali už vyššie spomínaného Kima Johnssona.

Draftová štvorka roku 1996 – Rus Volčkov si v NHL odkrútil dohromady tri stretnutia. Washington sa na jeho výbere poriadne popálil. Najväčšiu časť svojej kariéry napokon odohral v Bielorusku.

Zach Hamill mal byť nádejným útočníkom v zostave Bruins. Aspoň tak si ho v Bostone vykresľovali v roku 2007, keď ho brali z celkovéh ôsmeho miesta. No oveľa viac sa predieral na farme, ako si zahral v NHL (20 zápasov) a po pár rokoch to vzdal a služobne precestoval klziská Európy.

Štvorka draftu 2012 Griffin Reinhart mal mať talent po svojom otcovi Paulovi. Griffinov mladší brat Sam ho zdedil a dobre si vodí v Buffale. O dva roky staršiemu Reinhartovi to však v Islanders príliš nevyšlo a aktuálne hrá KHL v Číne.

Prvý výber Floridy z roku 2002 a celkovo 9-ty - Petr Tatíček si v bazéne menom NHL iba omočil špičky prstov (3 stretnutia). Skôr ho bolo vidieť hviezdiť v drese Davosu a aktuálne hrá 6. rok za Ingolstadt.

A opäť Boston. Lars Jonsson ním bol vybraný v roku 2000 ako draftová sedmička. Kariéra tohto Švéda nebola vôbec mizerná a vo svojej krajine si vydobyl slušný kredit. Jeho 8 štartov (a to ešte za Philadelphiu) však v tomto prípade nie je zrkadlom úspešného výberu pre Bostonských skautov.

najvyššie draftovaný prepadák (subjektívne hodnotenie)

