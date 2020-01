Hokejové zaujímavosti - 2. časť

- spravodlivejšie poradie víťazov NHL; frajer Lemieux; hetrik v predĺžení; najproduktívnejší brankári; play off vs. základná časť (body a trestné minúty)

SPRAVODLIVEJŠIE PORADIE VÍŤAZOV NHL

Každý väčší fanúšik vie, že rekordérom v počte víťazných sezón v NHL je Montreal. Ligu vyhral celkovo 25-krát (a má 24 Stanleyho pohárov). Druhé je s poriadnym odstupom Toronto – 13. Je tu ale jedno „ale“. Aké je ťažké vyhrať ligu, kde hrajú 4 tímy a aké ťažké, keď ich v nej hrá 31? Človek nemusí byť génius, aby vedel, že je to priepastný rozdiel. V prvých sezónach NHL hrali väčšinou 4 tímy, čiže štatisticky bola šanca každého tímu na celkovú výhru 25%. V poslednej sezóne bola rovnakým výpočtom teoretická šanca na výhru pre každý tím 3,2 %. A to je poriadny rozdiel!

(zachi)

Preto som sa rozhodol prerátať rebríček a zhodnotiť tak, že za každé víťazstvo tímu v NHL dostane jeho držiteľ toľko bodov, koľko mal v tej sezóne v lige súperov. Teda čím väčšia konkurencia, tím viac bodov za výhru ligy. Pre niekoho možno zvláštne, no podľa mňa fér. Spomínané Toronto s 13 výhrami sa v tabuľke prepadne z druhého miesta na deviate. Až 9 výhier totiž zaknihovalo v lige, ktorá mala iba 6 účastníkov (5 konkurentov). A takú ligu vyhrať je predsa menej náročné než teraz, nie?

(zachi)

FRAJER LEMIEUX (A ŠŤASTNÝ)

Lemieux je 7. najproduktívnejší hráč NHL histórie, avšak ako jediný v prvej 30tke bodovania nemá ani 1000 odohraných zápasov. Môžu za to jeho početné zdravotné problémy (okrem iných na istý čas prerušil kariéru kvôli rakovine). Čiže aj napriek nízkemu počtu odohraných zápasov je v produktivite obdivuhodne vysoko. Preto, ak všetkých hráčov zhodnotíte podľa počtu bodov na zápas, prvý bude stále Gretzky (1,92), druhý tesne za ním Lemieux (1,88) a tretí s väčším odstupom Mike Bossy (1,50).

Mimochodom, druhý najproduktívnejší hráč NHL, ktorý nemá odohraných ani tisíc zápasov je Peter Šťastný (v hodnotení bodu na zápas je siedmy - 1,27 B/Z).

Mario Lemieux (Tony McCune (flickr.com))

HETRIK V PREDĹŽENÍ

Takýto husársky kúsok že sa nemôže niekomu podariť? No, dnes už nie. Ale v roku 1934, konkrétne 16. januára sa podaril. V tom čase ešte predĺženia nerozhodoval tzv. zlatý gól, ale hrali sa celé. Konkrétne v tomto prípade to bolo 10 minút hracieho času navyše. Stav zápasu Toronto-Ottawa bol po 60 minútach 4:4 a v predĺžení to prišlo. Ken Doraty sa zapísal do histórie. Hráč Toronta strelil v predĺžení tri góly a jeho tím zvíťazil.

Ken Doraty ((toronto.com))

Vďaka tomu Ken zrejme navždy ostane rekordérom a hokejový výsledok „7:4p“ legendárny a trochu vtipný. Vzhľadom na historický zápis vyzerá trochu vtipne aj jeho celková produktivita. Počas celej kariéry odohral v NHL iba 103 zápasov a dal len 15 gólov! (v play off pridal ďalších 7)

NAJPRODUKTÍVNEJŠÍ BRANKÁR NHL

Trochu nezvyčajná štatistika. Že najproduktívnejší útočník je Gretzky, to vie skoro každý. Fanúšikovia hokeja vedia možno aj o obrancovi, ktorý v NHL nazbieral najviac bodov – Ray Bourque. A čo brankári?

Najviac kanadských bodov v základnej časti NHL spomedzi maskovaných mužov nazbieral Tom Barraso – 48. Ten Barraso, ktorý ako tréner brankárov pôsobil v roku 2015 tri mesiace v Slovane Bratislava. Asi vás neprekvapí, že všetky má za asistencie. Aj keď to nie je zas až tak samozrejmé. Taký Martin Brodeur mal čuch na góly :) Za svoju kariéru dal v základnej časti dva a jeden pridal aj v play off!

štatistika k dátumu 5.1.2020 (zachi)

A najproduktívnejšia sezóna jedného brankára? Grant Fuhr bol legendou, v produktivite brankárov v play off dokonca vedie NHL. No obzvlášť jedna jeho sezóna bola z hľadiska bodovania mimoriadna. V sezóne 1983/84 zaznamenal 14 kanadských bodov. A stačilo mu na to 45 zápasov! Jeho bodový priemer bol teda 0,31 bodu na zápas. Keby odchytal celý ročník, bolo by ich zrejme o dosť viac.

A za koho vtedy Fuhr chytal? No.... O Gretzkym sme už hovorili. Ten najviac žiaril v 80-tych rokoch v Edmontone, a teda možno ani neprekvapí, že v onej sezóne 1983/84 chytal za Oilers práve Grant Fuhr :)

V tejto sezóne sa však Fuhr striedal v bráne s Andym Moogom. A zatiaľ čo Fuhr zaznamenal 14 asistencii v 45 zápasoch, Moog nazbieral v 38 stretnutiach iba jednu. Takže to nebol iba faktor Gretzky. Aj samotný Fuhr mal prosto produktívne obdobie :)

PLAY OFF VS. ZÁKLADNÁ ČASŤ (BODY A TRESTNÉ MINÚTY)

Asi by sa nenašiel nik, kto by spochybnil, že play off NHL je ešte náročnejšie ako základná časť. Svedčia o tom aj štatistiky súčasných najproduktívnejších hráčov (približne o 0,1 bodu na zápas menej ako v základnej časti). Mnohé hviezdy NHL sa proste v play off presadzujú o poznanie ťažšie. Taký Steven Stamkos má v základnej časti 1,03 bodu na zápas, zatiaľ čo v play off „len“ 0,76. Alebo Joe Thornton v základnej časti 0,93 a v play off 0,74.

Sú však aj hráči na play off ako stvorení. Aspoň podľa čísel. Phil Kessel alebo Logan Couture majú v základnej časti slabší bodový priemer ako vo vyraďovačke. Ako som však už spomenul, ide skôr o výnimky a ani ten bodový nárast u nich nie je až tak výrazný (menej ako 0,1 B/Z).

Možno zaujme aj podobné porovnanie trestných minút na jeden zápas. Zdá sa, že prevažne hviezdni hráči sú v play off o čosi opatrnejší a putujú na lavicu hanby o niečo menej. Taký Sidney Crosby či Jason Spezza faulujú v play off menej ako v základnej časti (o 0,21 resp. 0,17 TM/Z). Dokonca o dosť menej fauluje aj zlý muž Tom Wilson (o 0,44 TM/Z) či David Backes (o 0,48 TM/Z).

Sú však aj hráči, ktorí v play off zohrievajú trestnú lavicu častejšie, ako v základnej časti. Z tých najznámejších sú to Jevgenij Malkin (o 0,33 TM/Z), Corey Perry (o 0,47 TM/Z) alebo Dustin Brown (o 0,39 TM/Z).

