Hokejové zaujímavosti - 1. časť

Prichystal som niekoľko častí so zaujímavosťami z NHL. Hlavne fanatici do hokejových štatistík si onedlho snáď prídu na svoje. Príjemné čítanie prajem.

FAMÓZNY HALÁK

Začnime radostne. Náš brankár nedávno dosiahol veľký míľnik, a to 50 nulu v kariére v základnej časti. Stal sa iba 31. brankárom v histórii NHL, ktorému sa to podarilo. Výnimočnosť tohto zápisu však podľa mňa siaha ďalej.

Z aktívnych brankárov NHL je piatym v poradí v počte čistých kont. Sú pred ním iba Lundqvist, Fleury, Rinne a Quick.

Z európskych brankárov dokázal uskutočniť takýto zápis ako šiesty v poradí. Pred ním sú Hašek, Lundqvist, Nabokov, Rinne a Vokoun.

To všetko sú mená brankárov, ktorí odchytali väčšie porcie zápasov ako on. Jaro totiž nebol dlhodobá stabilná jednotka. V Montreale Price, v St. Louis Eliott, v NY Islanders Greiss a v Bostone Rask – s nikým z nich si nevyskúšal, čo je to odchytať aspoň 60 zápasov za sezónu. A raz skončil dokonca aj na farme. V takej kariére počet zápasov narastá pozvoľnejšie, a preto je vysoký počet núl ešte výnimočnejší.

Jaroslav Halák (s.yume (flickr.com))

Na najvyšších priečkach rebríčku brankárov v počte shootoutov sú väčšinou Kanaďania (až 24 z prvej tridsiatky) a väčšina z nich sú ti, ktorí sa narodili ešte v prvej polovici 20. storočia. Pokiaľ by sme rebríček zúžili na modernú éru NHL (povedzme narodení aspoň v druhej polovici 20. storočia, čiže nástup do NHL od 1968 a neskôr), bolo by Kanaďanov v prvej tridsiatke iba niečo vyše polovice.

No a teraz poďme k tomu, na čo chcem poukázať. Zo všetkých aktívnych brankárov potreboval Halák na 50 čistých kont najmenej odohraných zápasov – 505. Napr. Jonathan Quick má o jednu nulu viac, no odchytal o 124 stretnutí viacej. Tak som vytvoril štatistiku brankárov s minimálne 15 nulami, kde som porovnal, koľko % odchytaných zápasov skončilo čistým kontom. V tomto meraní síl už Halák poskočil na 19. miesto s 9,9 %.

Najlepší Hal Winkler mal 28 % zápasov s čistým kontom. Na 21 núl potreboval iba 75 stretnutí. V NHL však chytal v rokoch 1926-1928. Rovnako ako mnohí ďalší z horných priečok rebríčku. Pokiaľ si ho „očistíme“ od brankárov starej éry NHL, dostaneme sa ku krásnemu číslu – v modernej ére NHL patrí Halákovi s 9,9 % 3. miesto v početnosti shootoutov v pomere na odchytané zápasy! Pred ním sa nachádzajú iba dvaja českí borci – Čechmánek (25 núl v 212 zápasoch – 11,8 %) a Hašek (81 núl v 735 zápasoch – 11 %). Jaro, klobúk dole, robíš nám radosť!

štatistiky k dátumu 29.12.2019 (zachi)

NAJVIAC A NAJMENEJ HRÁČOV; NAJVIAC A NAJMENEJ ZÁPASOV

Podľa štatistík si v jednej sezóne NHL zatiaľ zahralo najviac hráčov v ročníku 2003/04, kedy okúsilo chuť zámorskej profiligy 1010 hráčov. K magickej tisícke sa priblížil aj posledný ročník, kedy ich bolo 999. Počet klubov však pozvoľna rastie a po prijatí Seattlu bude rekord pravdepodobne prekonaný a tisícka možno aj častejšie.

Najväčší počet zápasov v NHL sa hrá v súčasnosti. Dnes máme v NHL 31 tímov, hrá sa 82 kôl, z čoho vyplýva, že celkovo je na programe 1271 súťažných zápasov za sezónu. No pred sto rokmi, v sezóne 1918/19, to bolo o inom. Sezónu v lige dohrali iba tri tímy. Odohralo sa iba 18 kôl, čo znamená dohromady 27 zápasov. Takú porciu dnes vedia zhltnúť dva bohaté hracie dni. A celkový počet hráčov, ktorí v tej sezóne v NHL nastúpili? Ak sa dá veriť takým starým štatistikám, tak ich bolo dokopy 36. A to je číslo, ktoré dnes za sezónu zvládne aj jeden tím.

Pár príkladov, kde je vidieť postupný rast počtu tímov, kôl, zápasov, ale napr. aj priemer počtu hráčov na jeden tím:

Sezóna 1918-1919 – 3 tímy, 18 kôl, 27 zápasov, 36 hráčov (12 hráčov na tím)

Sezóna 1940-1941 – 7 tímov, 48 kôl, 168 zápasov, 151 hráčov (21,6 hráča na tím)

Sezóna 1960-1961 – 6 tímov, 70 kôl, 210 zápasov, 157 hráčov (26,2 hráča na tím)

Sezóna 1970-1971 – 14 tímov, 78 kôl, 546 zápasov, 386 hráčov (27,6 hráča na tím)

Sezóna 1980-1981 – 21 tímov, 80 kôl, 840 zápasov, 640 hráčov (30,5 hráča na tím)

Sezóna 1993-1994 – 26 tímov, 84 kôl, 1092 zápasov, 871 hráčov (33,5 hráča na tím)

Sezóna 2003-2004 – 30 tímov, 82 kôl, 1230 zápasov, 1010 hráčov (33,7 hráča na tím)

Sezóna 2018-2019 – 31 tímov, 82 kôl, 1271 zápasov, 999 hráčov (32,2 hráča na tím)

ROK BEZ VÍŤAZA STANLEY CUPU

V roku 1919 nebol žiadny tím dekorovaný ako víťaz Stanley Cupu. Sezóna 1918/19 bola špecifická nie len minimálnym počtom tímov v NHL, ale aj nezvyčajným záverom. Finálová séria medzi Montrealom Canadiens a Seattlom Metropolitans bola totiž za vyrovnaného stavu zrušená kvôli chrípkovej epidémii. Dovtedy v piatich zápasoch dvakrát vyhral Montreal, dvakrát Seattle a jedenkrát sa zrodila remíza.

hráči Detroitu oslavujú výhru Stanley Cupu (Michael Righi (flickr.com))

STANLEY CUP = VÝHRA NÁRODNEJ HOKEJOVEJ LIGY? OMYL

Stanley Cup spočiatku nefiguroval ako trofej pre víťaza Národnej hokejovej ligy. Napr. Montreal Canadiens ho vyhral v roku 1916 v čase, keď ešte v NHL nehral. Tá odštartovala svoju existenciu až v sezóne 1917/18. A aj potom sa o Stanley Cup ešte pár rokov delila s ďalšími ligami. Preto napokon v rokoch 1919 a 1925 nezískal túto trofej žiadny tím NHL. Rok 1919 som zodpovedal v predošlom bode a v roku 1925 tím Montreal Canadiens podľahol vo finále tímu z ligy WCHL – Victoria Cougars. Vôbec prvý tím, ktorý vyhral Stanley Cup, bol v roku 1893 tím Monetral Hockey Club hrajúci v lige AHAC (Amateur Hockey Association of Canada), teda o 24 rokov skôr ako NHL vôbec vznikla. Rovnica „Stanley Cup = víťaz NHL“ teda nebola vždy samozrejmá. Montreal raz vyhral Stanley Cup predtým ako bol súčasťou NHL a dvakrát vyhral NHL, ale nedosiahol až na Stanley Cup. Víťaztiev v NHL má teda 25 a Stanleyho pohárov 24.

TÍNEDŽERSKÉ HVIEZDY

Od začiatku 80-tych rokov vyhrali bodovanie sezóny NHL iba traja tínedžeri. Možno ste uhádli, že sa jedná o trojlístok vtedy 19-ročných kanadských supertalentov – Gretzky (164), Crosby (120), McDavid (100). Gretzky to mohol dokázať aj dvakrát, ale ako 18-ročný mal pri rovnosti bodov menší počet gólov ako Marcel Dionne, a tak obsadil druhú priečku. Za rovnaké obdobie (od 1980) sa podarilo vyjsť na trón strelcov iba jednému tínedžerovi. Opäť ním bol Kanaďan – Steven Stamkos (51). Aj to sa o tento primát vtedy delil s Crosbym.